Protest extins la Motru, suspendat la Rovinari

Stiri pe aceeasi tema

- Manu Tomescu, alaturi de alti colegi, au pichetat, luni, dimineața, Poarta 1 a Sucursalei, solicitand salarii mai mari de la 1 ianuarie 2019, vouchere de vacanța și realizarea mixului energetic național. Liderul Sindicatului Energia Rovinari a anuntat, pe pagina de socializare ca organizeaza…

- Tanara de 34 de ani a fost trasa pe dreapta luni dupa-masa, in localitatea timișeana Chevereșu Mare. Polițiștii au oprit-o pentru un control de rutina, insa in momentul in care au verificat in baza de date au realizat ca tanara avea permisul suspendat. A prezentat la control o dovada de circulație…

- Manu Tomescu este solidar cu sutele de mineri de la carierele Lupoaia, Roșiuța, Tismana și Jilț Nord care au intrat in greva japoneza. Liderul sindical de la Termocentrala Rovinari anunta public ca susține forma de protest declansata, saptamana trecuta, in CEO. Manu Tomescu este deranjat insa ca Nicu…

- Dupa minerii de la Carierele Lupoaia si Rosiuta din zona Motru a venit randul celor de la Cariera Tismana sa-si puna banderole albe la mana. Conform liderului sindical de la Caiera Lupoaia, Nicu Bunoaia, luni dimineata, 50 de oameni de la Cariera Tismana 2 s-au alaturat grevei japoneze incepute saptamana…

- Vineri este a treia zi de greva japoneza in Complexul Energetic Oltenia, masura de protest pașnica care nu pune producția companiei in pericol. In prima zi de greva, miercuri, la protest s-au alaturat peste 400 de salariați din Lupoaia și Roșiuța, iar joi și angajați ai ELCFU Motru, Turceni, Rovinari…

- Inaginile au fost surprinse in cariera Rosiuta, in apropierea orasului Motru. Fenomenul este unul rar in zona respectiva. Praful de carbune este ridicat si inhalat de zecile de angajati care lucreaza in cariera miniera. Vartejul a durat aproximativ un minut si jumatate.

- Barbatul de 52 de ani și este domiciliat pe raza localitații timișene Coșteiu. In 16 septembrie el a fost oprit in trafic de un echipaj de poliție, la Lugoj, pentru un control de rutina. Oamenii legii și-au dat seama atunci ca barbatul este baut și l-au pus sa sufle in etilotest. Rezultatul…

- Minerii navetiști de la carierele Roșiuța și Lupoaia, care au ieșit duminica din schimbul trei, au ajuns la destinație cu o intarziere de aproape doua ore. Totul pentru ca autobuzul firmei Iris Trans din Motru s-a defectat pe raza comunei Catunele. In mijlocul de transport erau 40 de salariați…