- Peste 200 de localnici au participat, duminica, la un protest in care au cerut construirea de trotuare in comuna Muresenii Bargaului unde un adolescent a provocat vineri accidente grave.Comuna este traversata de un drum national intens circulat, DN 17, si nu exista trotuare, scrie news.ro.…

- In data de 30.12.2017 ora 12.15 la SC Dako Distribution SRL a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui lucrator. Ghitoi Marian, de 43 de ani, a decedat in timpul operatiunilor de descarcare a unor lazi cu foi de geam dintr un autocamion. Victima asigura manipularea unei lazi in vederea mentinerii…

- Sase pietoni au fost accidentati, in mai putin de o ora, in trei accidente produse pe DN 17, pe Valea Bargaului din judetul Bistrita-Nasaud, doi dintre acestia fiind in stare critica, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Dupa cum precizeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Soferul care s-a urcat la volan baut si fara permis si a produs vineri,in localitatea buzoiana Satuc, un accident in urma caruia o minora in varsta de 11 ani a decedat, mai avea in autoturism inca trei copii, cu varste cuprinse intre 5 si 9 ani, precizeaza, intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES,…

- Patru persoane, intre care doi minori, au fost ranite intr-un accident produs miercuri pe un drum din judetul Teleorman, potrivit news.ro.Primele cercetari ale politistilor arata ca accidentul a fost provocat de un adolescent in varsta de 15 ani care a urcat la volanul unui autoturism si a…

- Primele cercetari ale politistilor arata ca accidentul a fost provocat de un adolescent in varsta de 15 ani care a urcat la volanul unui autoturism si a pierdut controlul asupra directiei de mers. Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Teleorman, accidentul s-a produs pe un drum din localitatea…

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina duminica seara la un accident rutier produs in orasul Navodari, un copil in varsta de sase ani fiind lovit in timp ce traversa strada. Echipa medicala a mers pe strada Liliacului,…

- Un accident grav a avut loc vineri seara pe un drum din Buzau. O tanara de 27 de ani a vrut sa efectueze o depașire, dar s-a izbit violent de o alta mașina. In urma impactului, mama ei a murit pe loc.

- Un accident in care sunt implicate mai multe masini s-a produs, joi seara, pe drumul judetean care duce catre statiunea Paltinis. "La fata locului intervin autospeciala pentru transport victime multiple, SMURD C Terapie Intensiva mobila si SMURD Paltinis. Sase persoane sunt ranite (5 adulti…

- Traficul din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava a fost paralizat, miercuri dimineața, dupa un mortal accident rutier petrecut pe Calea Unirii, in fața restaurantului Scorpion, langa Iric.Accidentul s-a petrecut in noaptea de marți spre miercuri, ora 0.15, cand un autoturism s-a izbit ...

- Un adolescent fara permis de conducere s-a urcat baut la volanul unei mașini și a provocat un accident rutier omorand o persoana și ranind alte doua. Accidentul s-a produs, marți dimineața, pe raza localitații Sag, din judetul Salaj, dupa ce soferul baut a intrat cu masina intr-un grup de pietoni. Potrivit…

- Un accident grav s-a produs la Mintia, in judetul Hunedoara, unde un microbuz s-a ciocnit frontal cu un tir. Din primele informatii, trei persoane au fost grav ranite. Accidentul s-a produs sambata dimineata.

- Un barbat de 29 de ani a murit in aceasta dimineata, dupa ce a pierdut controlul volanului si s-a izbit violent intr-un stalp. Accidentul s-a produs la intersectia strazilor Tighina si Sciusev din Capitala.

- Doi barbați, unul in varsta de 64 respectiv 62 de ani, au fost raniți dupa ce au fost acroșați de un autoturism condus de un șofer cu alcoolemie. Accidentul s-a produs miercuri, in jurul orei 17.40, in localitatea Geoagiu de Sus. Potrivit IPJ Alba, M.M., in varsta de 53 de ani, din Alba Iulia, in timp…

- Accident grav in urma cu puțin timp. Sase persoane au fost ranite.Doua MAȘINI facute praf. FOTO Sase persoane au fost ranite in urma impactului dintre doua masini. Politistii fac cercetari pentru a stabili cu exactitate imprejurarile in care s-a produs accidentul. Accidentul s-a produs dupa ce un autoturism…

- Un autoturism a intrat in coliziune cu un autocar, pe DN1, tronsonul Paralela 45 - Ploiești, Movila Vulpii. In autoturism se afla doar șoferul, in timp ce in autocar erau 9 persoane, scrie observatorulph.ro. Doua persoane au fost ranite printre care si o tanara insarcinata in 6 luni. Accidentul…

- Amintim ca in 11 dececembrie, un accident violent s-a produs la iesirea de la Diosig, unde un tanar din Rosiori a lovit masina in care mama, insarcinata in luna 6/7 era pasagera pe bancheta din spate, alaturi de fetita ei, in varsta de un an si trei luni. In urma impactului, fetita…

- Șase autoturisme au fost implicate intr-un accident care a avut loc duminica seara, in jurul orei 17.10, pe DN1. Accidentul s-a produs la Barcanesti, in sensul giratoriu. Traficul este ingreunat in zona. Polițiștii cerceteaza modul in care s-a produs accidentul. Foto: arhiva

- Un microbuz in care se aflau sase persoane s-a rasturnat, sambata, in afara partii carosabile pe DN 17, in judetul Suceava, si s-a oprit intr-o gradina. Accidentul s-a produs in localitatea Prisaca Dornei intr-o curba unde frecvent se produc evenimente rutiere. Doua femei au fost ranite,…

- Un accident spectaculos a avut loc vineri, 15 decembrie in Capitala. O mașina de poliție s-a cocoțat pe un taxi. Accidentul in care au fost implicate doiua mașini a avut loc vineri, 15 decembrie, in jurul orei 14:00. Incidentul s-a produs pe strada Occidentului, la intersecție cu str. Buzești, iar oamenii…

- Preotul și preoteasa din satul Copaceni, raionul Sangerei, au decedat intr-un accident rutier produs in apropierea satului Bilicenii Vechi. Accidentul s-a produs ieri spre seara, iar cei doi soți au murit pe loc in urma impactului violent. Potrivit Inspectoratului de Poliție Sangerei, de producerea…

- Accidentul a avut loc pe DN7 Ramnicu Valcea - Sibiu, pe raza localitatii Boita, in care au fost implicate o autoutilitara si un microbuz de transport persoane. ”Accidentul s-a produs in judetul Sibiu, la intrarea in localitatea Boita dinspre Sibiu (kilometrul 251+100 de metri). Din primele…

- Trei persoane au ajuns la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu dupa ce au fost ranite in aceasta dupa amiaza intr un accident rutier produs pe DN7 Ramnicu Valcea Sibiu, pe raza localitatii Boita, in care au fost implicate o autoutilitara si un microbuz de transport persoane, informeaza Agerpres.ro.…

- Patru jandarmi au fost raniți intr-un accident rutier produs noaptea trecuta in Capitala. Accidentul s-a produs dupa ce autoturismul unui șofer a trecut pe roșu și a intrat in camionul in care se aflau jandarmii. Unul din cei patru jandarmi implicați in accident este in stare grava. Saptamana trecuta,…

- UPDATE ORA 15.24 Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Hunedoara verifica imprejurarile in care a avut loc accidentul de munca produs luni in subteranul Minei Livezeni, din Valea Jiului, unde un miner a fost ranit la cap dupa ce a fost prins sub un utilaj. "Un inspector al ITM Hunedoara…

- Un garv accident s-a produs, duminica seara, pe DN72, drumul care leaga municipiul Ploiesti de Targoviste. Accidentul s-a produs in dreptul localitatii Bratasanca. In urma impactului, doua persoane au decedat, dintre care un copil.

- Pe parcursul ultimelor 72 de ore in municipiul Chisinau s-au produs 110 accidente rutiere soldate cu o persoana decedata si 11 persoane traumatizate, noteaza NOI.md. In ziua de 24 noiembrie curent, un barbat de 58 ani connducind un “Mercedes A140”, a tamponat violent un pieton de 63 ani, care traversa…

- Cel care a produs accidentul mortal din Lazu de marți dimineața, este un barbat de 23 de ani despre care martorii spun ca circula cu o viteza de cel puțin 100 km/h. Barbatul se numește Adrian Ionescu despre...

- Avocatul iesean Victor Ion Axinte a fost condamnat definitiv astazi la 5 ani si 8 luni de inchisoare, in urma deciziei magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Anterior, in prima instanta, acesta primise o pedeapsa de 5 ani si 10 luni. La inceputul acestui an, avocatul a provocat un accident…

- Vineri seara, in jurul orei 22.30, in Campulng s-a produs un alt accident rutier, de aceasta data victima a fost un biciclist. Accidentul s-a produs pe o portiune de drum cu 4 benzi, cate doua pe sens. Un autoturism de productie externa rula spre centrul orasului. Zona era luminata, insa nu a avut…

- Un accident de circulație, soldat doar cu pagube materiale, s-a produs azi dimineața pe DN1C, pe raza localitații clujene Rascruci. Conform primelor informații, in accidentul rutier au fost implicate doua autovehicule – un autoturism marca Dacia Duster, inmatriculat in județul Cluj și un autoturism…

- Procurorii cer arestarea preventiva a barbatului care a fost implicat in accidentul produs marti seara, pe str. Baicului din Capitala, soldat cu un mort, un ranit si mai multe masini avariate in urma...

- Un adolescent de 17 ani, din judetul Constanta, a fost retinut de politistii din Deva, fiind invinuit de inselaciune prin metoda "Accidentul", dupa ce ar fi pagubit o persoana cu suma de...

- Adrian Nicolae N. este șoferul in varsta de 30 de ani, din Valea Parului (Beceni), care a accidentat mortal un biciclist de 45 de ani. Nenorocirea s-a produs azi-dimineața, pe podul de la Maracineni, șoferul fiind depistat cu o concentrație [...] citește mai mult Post-ul El este șoferul care a produs…

- Fuga unui sofer de la locul unui accident comis pe o trecere de pietoni nu l-a scapat pe acesta de raspundere, el fiind identificat in scurt timp. Pe numele sau a fost intocmit un dosar penal si urmeaza sa traga consecintele faptei sale.Accidentul s-a petrecut in municipiul Radauti, joi ...

- Cumplitul accident de pe data de 14 octombrie 2017 a lasat-o pe preoteasa Maria Gavril cu foarte multe traumatisme. Aceasta nu va mai fi la terapie intensiva, in Spitalul de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou". Este foarte probabil ca tratamentul pe care i l-a dat medicul sa-l continue in sectia Chirurgie…

- Un accident rutier grav, s-a produs astazi, in jurul orei 11:56, pe Centura de Est, in dreptul localitații prahovene Moara Noua. Doua autoturisme au intrat in coliziune, iar in urma impactului au rezultat doua victime, din care una incarcerata si inconștienta, informeaza ISU Prahova. La fața locului…

- Trei persoane, doi barbati si o femeie, au fost ranite luni la amiaza dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat la marginea Lugojului. Accidentul s-a produs din cauza soferului care nu a adaptat viteza la conditiile de drum, pe soseaua care leaga Lugojul de Tapia. Politistii au stabilit ca masina…

- Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca pompieri au fost solicitati sa intervina pentru descarcerarea soferitei care s-a rasturnat cu masina. „Masina a cazut intr-o curte, la o diferenta de nivel de aproximativ 25 metri. Femeia este constienta, coopereaza, are 65…

- O saritura cu bicicleta peste cateva trepte din beton a dus la accidentarea destul de grava a unui adolescent de 13 ani, dupa ce furca bicicletei s-a frant. Accidentul a avut loc duminica dupa-amiaza, pe Aleea Marly din orasul Gura Humorului, in timp ce copilul cu bicicleta facea sarituri peste ...

- Un adolescent de 15 ani a murit, iar alți trei au ajuns la spital, in urma unui accident produs in Vanatori, județul Galați. Incidentul șocant a avut loc pe DN26, dupa ce autoturismul, in care se aflau, a lovit o buturuga de pe marginea drumului. Accidentul s-a produs in noaptea de sambata spre duminica,…

- Activitatile de cercetare si investigare efectuate de politistii Biroului Rutier Baia Mare cu privire la un accident rutier produs la data de 02 octombrie a.c. pe raza municipiului, au dus la stabilirea faptului ca soferul consumase substante stupefiante inainte de a se urca la volan. Accidentul s-a…

- Locuitorii satului Brezoaia din raionul Stefan Voda sunt indignati si ingrijorati. Barbatul care a lovit mortal cu masina un copil de patru luni se afla la libertate.Accidentul s-a produs in 20 august.

- Sfarșit teribil pentru un barbat de 79 de ani, din Cluj-Napoca. Acesta a fost ucis de un autocamion. Accidentul rutier s-a produs pe o trecere de pietoni de pe strada Aurel Vlaicu, iar oamenii legii au stabilit ca pietonul traversa neregulamentar, pe culoarea roșie a semaforului. Accidentul mortal s-a…

- Politistii lugojeni au continuat cercetarile privind accidentul in care doi soferi au fost raniti duminica in centrul localitatii Sinersig. Ancheta demarata de oamenii legii a scos la iveala faptul ca femeia de 70 de ani care a provocat accidentul nu avea permis de conducere si, in plus, numerele gasite…

- Un tragic accident de moped petrecut duminica a curmat viața unui adolescent de 17 ani și l-a bagat in spital, in stare critica, pe tanarul de 25 de ani care a provocat accidentul. Nenorocirea care a avut loc in jurul orei 06.20 dimineața, pe strada Centurii din comuna Șcheia, s-a petrecut in ...

- Șapte persoane au fost ranite, marți, dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune pe o strada din municipiul Pitești, in dreptul unei benzinarii. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, accidentul rutier s-a produs pe fondul neacordarii…

- Un grav accident rutier s-a produs luni, in jurul orei 14.30, in Sectorul 6 al Capitalei. O autobasculanta a intrat in patru mașini și a ajuns apoi intr-o farmacie. Accidentul grav, in urma caruia trei pietoni și un taximetrist au fost raniți, s-a podus pe strada Ceahlau, din zona Crangași. Conform…

- Un adolescent in varsta de 17 ani, din comuna Straiești, și-a pierdut viața dupa ce mopedul pe care se afla s-a rasturnat pe o strada din Șcheia. Accidentul a avut loc sambata dimineața, in jurul orei 6:20, pe str. Centurii din localitatea Șcheia. Poliția Suceava a fost sesizata cu privire la faptul…