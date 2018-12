PROTEST DIASPORA 2019. Cine e Tommy Tomescu, organizator miting

Stiri pe aceeasi tema

- "Nu cred ca, in momentul de fata, pentru noi, Brexitul are, ca tara, un impact semnificativ. Sigur, daca e vorba de Uniunea Europeana, e cu totul alta arhitectura. E o arhitectura mai complexa, insa din punct de vedere a relatiilor bilaterale, noi ne pregatim in continuare de un parteneriat consolidat…

- Potrivit raportului realizat de Institutul national de cercetari economice si sociale (NIESR), produsul intern brut al Regatului Unit pe cap de locuitor ar scadea cu 3% pe an, iar la finele primului deceniu in afara Uniunii Europene comertul total dintre Marea Britanie si bloc s-ar diminua cu 46%,…

- Uniunea Europeana si Londra inca nu au ajuns la un acord asupra modalitatii in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va parasi blocul comunitar, dar negocierile intre cele doua parti continua, a anuntat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP si dpa,…

- ''Michel Barnier a explicat ca eforturile intense din aceste negocieri continua, dar ca nu s-a ajuns inca la un acord'', a indicat Consiliul UE intr-un comunicat, in contextul multiplicarii in ultimele zile a speculatiilor legate de sansele unui acord rapid intre Bruxelles si Londra. ''Cateva…

- Propunerea ar viza deblocarea negocierilor cu Londra, aflate in impas, au indicat miercuri doi diplomati europeni, citati de AFP. Posibilitatea extinderii cu un an a perioadei de tranzitie post-Brexit in vederea negocierii viitoarei relatii intre Londra si UE vizeaza mai ales solutionarea problemei…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, joi, ca sprijina Marea Britanie și Irlanda de Nord in combaterea atacurile cibernetice, exprimandu-și solidaritate cu afirmațiile ministrul de Externe britanic, Jeremy Hunt, care a acuzat Rusia ca se afla in spatele acțiunilor, scrie Mediafax.„Ministerul…

- ''Vom prezenta acele propuneri. Pot doar sa explic de ce inaintam propriile propuneri? Facem asta pentru ca planul prezentat de Uniunea Europeana nu este acceptabil pentru noi'', a spus sefa executivului britanic intr-un interviu acordat postului de radio LBC.Facem propriile propuneri ''intrucat…