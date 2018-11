Prezent in studioul Romania TV, analistul politic Bogdan Chirieac spune ca pe internet a fost generata foarte multa violența fara nici un fel de repercusiune.

"Cred ca orice om rațional din aceasta tara dorește ca un 10 august sa nu se repete pe 1 decembrie, de ziua Marii Uniri. Problema fundamentala este și in Romania, și in toate statele lumii civilizate. Exista multa violența pe internet, exista genocid, exista crime, exista linșaj practicat fara nicio repercusiune. Nu se intampla nimic. Ura asta, șivoaiele astea care dospesc in spațiul virtual coboara in strada. Și aici, lumea se…