PROTEST #DEMNITATE. Actorii, în Piața Victoriei. Ion Caramitru: Este fără precedent Pe Facebook, a fost organizat un eveniment ce anunța un protest al artiștilor, de la ora 18:00, duminica, in Piața Victoriei. Ei sunt revoltați ca-n urma taierii bugetului și a intarzierilor din partea primariei Capitalei au fost oameni concediați. ”Im-protest! Ieșim in piața Victoriei sa protestam inopinat, improvizat și imperturbați de caldura sau oboseala. E momentul ca toți, artiști si persoane angajate sau in colaborare cu instituții din mediul cultural din București, și nu numai, sa ne strangem intr-un gest de solidaritate pentru cei care au fost concediați ca umare a taierilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

