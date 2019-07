Protest de amploare la Moscova, pentru organizarea unor alegeri libere: 20.000 de oameni au iesit in strada

Stiri pe aceeasi tema

- Euro si dolarul au crescut, marti, in comparatie cu moneda nationala. Francul elvetian creste si el, astfel continua sa se mentina la cel mai mare nivel din ultimii patru ani. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7340 de lei, cu 0,04% mai mult ca luni. Si dolarul…

- Circulatia rutiera pe Transfagarasan, intre Piscul Negru (judetul Arges) si Balea Cascada (judetul Sibiu), se va deschide, sambata, incepand cu ora 8:00, pentru toate categoriile de autovehicule. Drumarii avertizeaza ca este semnalata prezenta ursilor in zona si cer turistilor sa nu se apropie…

- Ministri din state ale Uniunii Europene vor participa, in urmatoarele luni, la o serie de exercitii comune pentru imbunatatirea capacitatilor de reactie la atacuri de tip hibrid, de genul actiunilor cibernetice si campaniilor vizand dezinformarea. Ministrul finlandez de Externe, Pekka Haavisto,…

- Uniunea Europeana a strans probe cu privire la activitatea de dezinformare "continua si sustinuta" facuta de Rusia si care a vizat scaderea prezentei la vot in timpul alegerilor europarlamentare din 23-26 mai si influentarea preferintelor alegatorilor, a anuntat vineri Comisia Europeana, potrivit DPA.…

- Premierul ungar Viktor Orban i-a solicitat presedintelui SUA, Donald Trump, sa ajute la incheierea unei intelegeri de cooperare cu Romania pentru initierea "cat mai curand posibil" a operatiunilor de extractie a gazelor naturale din zona romaneasca a Marii Negre, a afirmat liderul de la Budapesta.…

- Premierul britanic Theresa May va prezenta parlamentarilor britanici in prima saptamana din luna iunie, pentru a treia oara, proiectul de lege privind acordul de retragere a Marii Britanii din UE, a anuntat marti un purtator de cuvant din Downing Street. Anuntul a fost facut la incheierea…

- Rusia va continua sa interfereze in alegerile din SUA timp de decenii de acum incolo, a estimat luni secretarul de stat american Mike Pompeo, care a promis ca Washingtonul va contracara eforturile Moscovei, relateaza AFP. In conditiile in care diplomatia americana a denuntat in numeroase randuri…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un va merge "in curand" intr-o vizita in Rusia pentru discutii cu presedintele Vladimir Putin, a anuntat marti agentia oficiala nord-coreeana KCNA, confirmand un anunt facut joi de Kremlin. Kim Jong Un "va efectua in curand o vizita in Rusia la invitatia" presedintelui…