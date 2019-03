Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mii de persoane au ieșit, sambata, pe strazile din Londra cerand un nou referendum privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, in condițiile in care oficialii britanici cauta soluții sa iasa din impas. Astfel, oamenii s-au adunat in cursul dupa-amiezii in centrul Londrei, cerand ca…

- Aproape un miliona de participanti au desfasurat pancarte, proclamand ca 'Cel mai bun acord este niciun Brexit!' si 'Noi cerem o consultare populara!'. Organizatorii au indicat ca aceasta ar putea fi cea mai mare manifestatie anti-Brexit pana acum. Ei au declarat ca au un bun motiv sa creada ca cifra…

- Peste o suta de mii de oameni care se opun retragerii Marii Britanii de la Uniunea Europeana s-au adunat sâmbata pentru a marsalui prin centrul Londrei, cerând un nou referendum, relateaza Reuters.

- Opozantii Brexitului se mobilizeaza sambata in strada, la Londra, cu scopul de a cere un al doilea referendum, in timp ce premierul Theresa May face demersuri in culise pentru a-i atrage pe deputati de partea acordului sau al divortului cu Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP.

- Mars catre Londra pentru iesirea Marii Britanii din Uniune. Initiatorul este Nigel Farage, fostul lider UKIP, revenit in forta in prim planul politicii britanice in contextul blocajului in care se afla procesul de divort.

- Premierul Theresa May a obtinut miercuri în Camera Comunelor un ragaz de doua saptamâni prin care s-a amânat o revolta vizând blocarea posibilitatii unui Brexit fara acord, dupa ce seful executivului de la Londra a fost de acord cu o eventuala întârziere a parasirii…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a afirmat miercuri ca cele 27 de state care raman in blocul comunitar dupa Brexit sunt inca unite in aceasta chestiune si nu vor renegocia cu Londra acordul privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters.…

- Premierul britanic Theresa May va avea o discuție telefonica cu miniștrii Cabinetului sau, duminica, cu o zi înainte de a merge din nou în Parlament pentru a-și anunța noua abordare pentru Brexit, afirma o sursa guvernamentala, citata de Reuters.Theresa May va avea o teleconferința duminica…