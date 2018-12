Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi angajati de la CET Progresu, CET Sud si CET Grozavesti refuza sa intre la lucru, miercuri la amiaza, protestand fata de salariile mici. Asta inseamna ca bucurestenii vor avea de suferit, riscand sa ramana fara caldura si apa calda, daca oamenii nu sunt convinsi sa inceapa munca.…

- Angajatii din sectorul bugetar au primit doua zile libere in plus de sarbatori, in 24 si 31 decembrie, a anuntat joi, 13 decembrie, premierul Viorica Dancila. Oficialul a mai declarat ca a discutat cu ministrii Muncii, Sanatatii si Afacerilor Interne pentru a lua masuri pentru plata pensiilor si pentru…

- Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” solicita premierului Viorica Dancila sa blocheze aplicarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4884/2018, care ar conduce la concedierea a peste 4.000 de angajati din invatamant, precizand ca, in caz contrar, va actiona in judecata MEN. „Incepand…

