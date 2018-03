Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de persoane au demonstrat din nou sambata in Spania pentru a cere o revalorizare a pensiilor si pentru a apara sistemul actual de pensii amenintat cu privatizarea de guvernul conservator al premierului Mariano Rajoy, au anuntat sindicatele, relateaza AFP, potrivit Agerpres. La Barcelona…

- Un adolescent roman din trei se afla sub nivelul de baza al cunostintelor necesare pentru citit si pentru matematica, iar extinderea tehnologiei in tot mai multe domenii risca sa lase in urma lucratorii necalificati, se arata intr-un raport al Bancii Mondiale remis, la sfarșitul saptamanii trecute,…

- Acordul prevede o majorare salariala cuprinsa intre 6,1 si 8,8% pe trei ani, in functie de ritmul de crestere inregistrat de economia spaniola in aceasta perioada, se arata intr-un comunicat publicat de sindicatul CCOO, unul din cele mai mari din Spania. In anul 2017, Guvernul spaniol a propus…

- La mai putin de un an dupa ce a depus armele, organizatia separatista basca ETA se pregateste sa-si anunte dizolvarea, un epilog al celor aproape 60 de ani de lupte sangeroase care nu au dus la infiintarea unui stat independent care sa inglobeze teritorii din Franta si Spania, relateaza vineri AFP,…

- Intr-o audiere in Congresul Statelor Unite, generalul Scaparrotti a afirmat ca Rusia incearca sa le faca rau tarilor membre ale NATO, in special prin campania sa de difuzare a unor informatii false online, iar diversele agentii americane nu au reusit sa gaseasca eficienta necesara pentru a se opune…

- O treime dintre femeile singure asociaza primavara cu iubirea, considerand ca este momentul perfect pentru a-si gasi sufletul pereche. In luna martie, cele mai multe femei singure isi doreasca sa primeasca flori (35%) si martisoare (27%). Chiar daca au primit un cadou de 1 martie, asteapta sa fie rasfatate…

- Aproximativ 72% din cetatenii prezenti la referendum au votat impotriva propunerii. Sustinatorii acestei initiative doreau sa elimine taxa radio-tv (denumita 'Billag' in Elvetia) care, anul trecut, a strans 1,37 miliarde de franci (1,38 miliarde de dolari), fiind un sprijin financiar vital…

- Potrivit statisticilor, numarul victimelor traficului de persoane a crescut cu aproape 27% in 2017 fata de 2016. Cele mai multe victime sunt tinere care sunt ademenite cu un loc de munca in strainatate sau cu o poveste de dragoste.

- Noi caderi masive de zapada si viscol sunt asteptate joi in Europa in cadrul unui front siberian care a afectat continentul. In Romania doua persoane au decedat din cauza frigului, scrie AFP.Numeroase scoli s-au inchis iar agentiile meteorologice anunta ca vremea rece va continua. In ultimele…

- Elvetienii se vor pronunta duminica, 4 martie, prin referendum, asupra unei propuneri privind eliminarea taxei radio-tv care finanteaza mass media publice, un vot care ar putea duce la disparitia singurului post radio TV cu acoperire nationala, SSR, care isi difuzeaza emisiunile in cele patru limbi…

- Vremea rea face ravagii in Europa. Ninsorile care s-au abatut asupra Spaniei au redus la jumatate traficul aerian. Provinciile din nordul Spaniei sunt cele mai afectate, dar ninsoarea a surprins și autoritațile de la Madrid, unde zapada a provocat aglomerații pe centura.

- Oficiul federal de statistica (Destatis) a informat vineri ca, in 2017, Guvernul german, cele 16 landuri, precum si bugetul asigurarilor sociale, au inregistrat un surplus de 36,6 miliarde de euro, o suma echivalenta cu 1,1% din Produsul Intern Brut. Acesta este al patrulea an consecutiv in care Germania…

- In fiecare zi, da viața, culoare și stil spațiilor interioare. Nu are timp sa se plictiseasca. Adelina Iucal este o tanara designer, care, la 27 de ani ai sai, și-a inițiat propria afacere. Este originara din Pirlița Unghenilor. A invațat la Școala de Arte Plastice din Ungheni, apoi la Facultatea…

- Aproximativ 300.000 de persoane din Romania sunt diagnosticate cu Alzheimer. Aproximativ 15.000 de persoane care sufera de aceasta maladie sunt inregistrate anual in Europa. Cele mai recente date sugereaza o crestere dramatica a incidentei acestei boli. Primele modificari in creierul…

- Deputatul rus Vladislav Reznik si alte 17 persoane au fost adusi in fata unei instante din Madrid intr-un dosar de spalare de bani in Spania pentru doua grupari mafiote din Rusia. Unii suspecti au legaturi cu Guvernul rus, transmite BBC.

- Cel putin 10 persoane au fost retinute luni intr-o operatiune a politiei impotriva unei retele de trucare a meciurilor din ligile a 3-a si a 4-a de fotbal din Spania, relateaza Reuters. Investigatia este condusa de o unitate a politiei specializata in infractiuni violente, iar arestarile au fost efectuate…

- Cristian Bușoi amintește cele 67 de cazuri de deces in contextul epidemiei de gripa și rujeola și susține informarea populației cu privire la necesitatea vaccinarii. „67 de morți are pe conștiința guvernarea PSD, in Sanatate! Acesta nu este un mesaj politic! Aceasta este realitatea! In Romania,…

- Romania se situeaza pe locul 16 in UE in clasamentul inmatricularilor auto din ianuarie, cu o crestere de 66,4% fata de ianuarie 2017, la 11.744 autoturisme noi inmatriculate, informeaza Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Dacia a inregistrat o crestere a inmatricularilor…

- Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere cu 6,8% fata de 1,20 milioane unitati in luna ianuarie 2017. Comparativ, pe ansamblul anului 2017 vanzarile de autoturisme noi in Europa au inregistrat o crestere…

- Cel mai puternic ritm de crestere a fost inregistrat in Romania, a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/, informeaza Reuters. Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere…

- 'In principiu, (Puigdemont) poate duce o viata normala in Belgia', dat fiind ca nu este vizat de un mandat de arestare european, a indicat ministrul spaniol. 'Nu consideram sub nicio forma ca se permit lucruri ilegale in Belgia', a adaugat el.Insa, daca pretentia lui Carles Puigdemont 'este…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Arges au facut, luni, sapte percheztii in Capitala si in judetele Arges si Giurgiu la persoane suspectate ca introduceau heroina in penitenciare. Douazeci de persoane vor fi duse la audieri la Pitesti, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Masura…

- Romania trebuie sa adopte un alt model economic pentru a evita o criza alimentata de boom-ul condus in prezent de consum, avertizeaza Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), care sustine ca infrastructura si fondurile de coeziune ale UE necesita atentie, iar Guvernul intelege ce este…

- Grupul de lucru care a elaborat proiectul de hotarare de Guvern considera ca ”un cerc ingust de persoane cu un grad de influenta politico-economica globala” i-au eliminat pe cultivatorii de canepa din Europa de pe piața globala

- De la inceputul sezonului rece, in judetul Galati, potrivit datelor Directiei de Sanatate Publica Galati, au fost imunizate antigripal gratuit peste 21.000 de persoane care fac parte din grupele de risc de a lua boala. 6.222 doze de vaccin antigripal au ramas in stoc. In ceea ce priveste evolutia situatiei…

- Fostul premier Dacian Ciolos si fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna au transmis, miercuri seara, un mesaj catre presedintii celor doua camere ale Parlementului Romaniei in care afirma ca modificarile la legile justitiei si Codul Penal operate de guvernul tehnicrat s-au facut cu respectarea procedurilor…

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- Acesta publica o fotografie a lui Puigdemont pe aeroportul din Bruxelles, precizand ca avionul a decolat spre Copenhaga inaintea orei locale 08:00 (07:00 GMT). Potrivit EFE, Puigdemont a ajuns deja la Copenhaga, cu o cursa a companiei Ryanair care a aterizat in capitala Danemarcei la ora locala 8:20…

- Calatoriile au devenit o experiența tot mai accesibila pentru românii care vor sa descopere țarile și culturile vecine, dar și pe cele dincolo de granițele continentului. Aceasta este concluzia la care a ajuns echipa momondo.ro, dupa ce a analizat cautarile de zbor efectuate de catre aceștia…

- In perioada 17 – 21 ianuarie, Ministerul Turismului participa la una dintre cele mai importante manifestari expoziționale de turism din lume: FITUR Madrid (Feria Internacional de Turismo – Targul Internațional de Turism), manifestare dedicata profesioniștilor din acest domeniu și publicului larg. Ținand…

- Doua persoane, printre care un copil in varsta de cinci ani, a murit in luna ianuarie din cauza rujeolei in Ucraina, o tara afectata de un focar al acestei maladii, unde rata de vaccinare ramane printre cele mai scazute din Europa, au declarat miercuri autoritatile locale, citate de AFP. …

- Idee de afacere profitabila pentru 2018. Iata cum poti sa-ti deschizi un business pe Amazon Teleworking si, implicit, program flexibil. Profit consistent pe termen scurt, cu risc scazut. Sunt doar cateva dintre motivele pentru care un numar tot mai mare de romani ales sa investeasca in propriile afaceri…

- Vremea geroasa si ninsorile abundente au provocat haos in Spania, sambata si duminica, mii de persoane fiind nevoite sa-si petreaca noaptea in autovehicule, conform presei spaniole si a serviciilor de urgenta, citate de Xinhua, scrie agerpres.ro. Pe autostrazile A-6 si AP-6, care se indreapta…

- Vremea geroasa si ninsorile abundente au provocat haos in Spania, sambata si duminica, mii de persoane fiind nevoite sa-si petreaca noaptea in autovehicule, conform presei spaniole si a serviciilor de urgenta, citate de Xinhua. Pe autostrazile A-6 si AP-6, care se indreapta catre nord-vest…

- Guvernul a hotarat printr-o ordonanta de urgenta ca pensiile speciale pot fi cumulate cu pensiile publice. Actul normativ elimina, din lege, interdictia introdusa tot de Executiv, cu doar doua saptamani...

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi, sambata, in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters conform News.ro . Un numar mare de oameni au fost arestati in timpul protestelor impotriva…

- Trei persoane in varsta din Huși și copiii de la doua gradinițe din Huși au primit daruri de Craciun din partea elevilor și profesorilor Colegiului Național “Cuza Voda”. Profesorii și elevii Colegiului Național “Cuza Voda” din Huși au derulat, in perioada premergatoare sarbatorilor de iarna, doua activitați…

- Asta e ceva cu totul nou, chiar in Europa timpurilor atat de tulburi si pline de potential exploziv in care traim. E vorba despre o petitie care circula pe Twitter si care a devenit in foarte scurt timp virala nu numai in Spania, adunand doar in primele ore peste 23.000 de semnaturi, cu un trafic impresionant…

- Castelul La Mothe-Chandeniers (Vienne) din Poitou a fost cumparat de aproape 25.000 de persoane si va avea coproprietari anonimi din 115 tari care au platit mai mult de 1,6 milioane de euro. "Este un record pentru Franta si fara indoiala pentru Europa in ceea ce priveste fondurile stranse si al celor…

- Foto: twitter.com/Remaliahedwin Aproximativ 40 de persoane au fost ranite, doua fiind spitalizate, in urma unui accident feroviar produs vineri dupa-amiaza la periferia orasului spaniol Madrid, relateaza presa spaniola. Ministerul Afacerilor Externe a precizat, vineri, ca in urma accidentului…

- Patru persoane au fost ranite grav intr un accident de tren produs in orasul spaniol Alcala de Henares, langa Madrid, au anuntat serviciile de urgenta, relateaza dpa, preluat de Agerpres.Accidentul a avut loc in jurul orei 16:00 locala 15:00 GMT vineri, in momentul in care trenul a intrat intr o bariera…

- Numele lui Guardiola apare pe o lista a separatistilor intocmita de politia spaniola, aici fiind trecuti oamenii care au ajutat la organizarea referendumului pentru independenta Cataloniei, care s-a desfasurat in tamna, in ciuda nerecunoasterii sale de catre Guvernul de la Madrid. Pe data…

- Prim-ministrul spaniol Mariano "Rajoy a pierdut plebiscitul pe care l-a cautat" si faptul ca tabara separatista ramane majoritara este "o palma", a declarat Puigdemont in fata unui grup de militanti separatisti catalani si simpatizanti nationalisti flamanzi adunati intr-o sala din centrul orasului…

- Alegatorii din Catalonia decid joi, in urma unei campanii la cutite, daca ii mentin la putere pe liderii inculpati de justitie cu privire la o tentativa de secesiune care a zguduit Spania si Europa, relateaza AFP. Alegerile au fost convocate de catre Guvernul central de la Madrid, dupa ce…

- Aproximativ cinci milioane si jumatate de catalani sunt asteptati sa se prezinte joi la urne pentru a-si alege reprezentantii in Parlamentul regional, acest scrutin reprezentand pentru Guvernul de la Madrid momentul care poate pune capat crizei politice izbucnite in urma cu doua luni.

- Inca din primele zile ale lunii decembrie spiritul sarbatorilor este prezent la aproape fiecare colt de strada. Cat am clipi, Craciunul ne duce cu gandul de obicei la timpul petrecut alaturi de familie si de prieteni, acasa. Cateva zile mai tarziu, cand vine vorba de marcat trecerea catre un nou an,…

- Gianni Infantino a vorbit despre posibilitatea ca Italia sa ia locul Spaniei la CM 2018. Ce a decis șeful FIFA Presedintele FIFA, elvetianul Gianni Infantino, a exclus posibilitatea ca selectionata de fotbal a Italiei sa ia parte la Cupa Mondiala din vara anului viitor, in locul reprezentativei Spaniei,…

- FIFA a avertizat Federația de Fotbal de la Madrid ca reprezentativa iberica ar putea sa fi e suspendata de la Mondialul din Rusia. Președintele, anchetat pentru presupuse fapte de corupție, i-a transmis prim-ministrului Mariano Rajoy sa ia loc pe banca tehnica.

- Lucrurile nu sunt atat de roz in Romania, in ciuda creșterii economice a țarii, potrivit agenției Bloomberg. Celebra publicatie economica si platforma de analize a anunțat ca, desi Romania inregistreaza cea mai rapida crestere economica din Europa, in spatele ei se ascunde o saracie categorica, informeaza…