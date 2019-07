Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de oameni s-au adunat la Caracal, la un protest spontan, dupa ce a ieșit la iveala povestea din casa criminalului Gheorghe Dinca.Localnicii au pancarte și au plecat in marș, de la primarie, spre sediul poliției, urmand ca punctul final al protestului sa fie la casa in care se spune ca…

- Cazul celor doua copile ucise de Gheorghe Dinca a starnit revolta in toata tara. Oamenii cer in mediul online pedepse aspre pentru criminalul din Caracal, dar se pare ca in cazul in care va fi condamnat, sentinta nu poate fi inchisoarea pe viata.

- ”Vreau sa merg la liceu, va rog”, au fost printre primele cuvinte spuse de Alexandra catre criminalul Gheorghe Dinca, cand tanara s-a urcat in mașina de ocazie. Procurorii DIICOT au inceput de luni dimineața sa reconstituie traseul facut de Dinca, alaturi de viitoarea sa victima. Familia indurerata…

- Legiștii au confirmat suspiciunea anchetatorilor, dupa primele rezultate ADN: oasele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca sunt de om. Hainele, bijuteriile și firele de par descoperite in mașina și casa suspectului sunt ale Alexandrei. E a treia zi de percheziții in casa groazei. Anchetatorii cauta in…

- Anchetatorii continua și duminica investigațiile la Casa Groazei, in prezența principalului suspect, Gheorghe Dinca. Oamenii legii spun ca au de cautat intr-o zona vasta, curtea imobilului fiind de aproximativ 2000 de metri patrați. Georgiana Hosu, procurorul șef adjunct al DIICOT, a declarat ca deocamdata…

- Aproximativ 200 de oameni adunați sambata seara in fața casei suspectului din Caracal striga furioși „Dați-i drumul printre noi”, referindu-se la Gheorghe Dinca. Suspectul este sa fie scos din casa.Oamenii adunați in casei suspectului din Caracal striga „Huo!”, "N-ati facut nimic!" catre forțele…

- Judecatorul Cristi Danileț comenteaza acid intervenția din Olt, acolo unde oamenii legii au așteptat pana la șase dimineața pentru a interveni la casa lui Gheorghe Dinca, despre care oamenii legii știau ca a rapit-o și violat-o pe fata care sunase la 112 de trei ori pentru a cere ajutor.Citește…

- Peste 400 de persoane s-au adunat vineri seara in fata casei suspectului in cazul disparitiei fetei de 15 ani, din Caracal, imobilul fiind perchezitionat de anchetatori de dimineata. Oamenii, care sunt furiosi, cer pedepsirea "criminalului" si a persoanelor care ar fi vinovate de interventia cu intarziere…