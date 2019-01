Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarul Mihai Cristian Dide a aruncat, luni, cu vopsea rosie pe scarile Ministerului Justitiei, in semn de protest fata de crima de la Medias, unde un tanar de 25 de ani a fost ucis de un fost detinut eliberat in urma recursului compensatoriu.

- Tomac sustine ca "in orice tara normala in care s-ar intampla o grozavie precum crima de la Medias ministrii responsabili si-ar da demisia sau ar fi demisi"."Tudorel Toader (prin Legea recursului compensatoriu) si Carmen Dan (ministrul de Interne, sefa peste Politia aflata in blocaj) ar…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, susține ca in orice tara normala in care s-ar intampla o grozavie precum crima de la Mediaș, ministrii responsabili si-ar da demisia sau ar fi demisi. „ Tudorel Toader (prin Legea recursului compensatoriu) si Carmen Dan (ministrul de Interne, sefa peste Politia aflata…

- Ministrul Justiței, Tudorel Toader, a vorbit despre legea recursului compensatoriu: de ce a fost nevoie de ea și cum s-a ajuns in acest punct.„In primul rand Romania are foarte multe condamnari la CEDO pe condiții necorespunzatoare din penitenciare. Romania a primit acea decizie pilot prin…

- Romania trebuie sa urmeze recomandarile MCV, a declarat, marti, comisarul european Vera Jourova, responsabil pentru justitie, consumatori si egalitatea de gen. Comisarul european s-a intalnit marti, la sediul Ministerului Justitiei, cu ministrul Tudorel Toader, potrivit Agerpres. “Sunt aici pentru ca…

- Raportul MCV privind Romania, publicat de Comisia Europeana, are iz politic si foloseste standarde duble, a declarat miercuri ministrul Justitiei, Tudorel Toader. El a reafirmat ca Romania este si ramane atasata valorilor europene, ca Romania respecta standardele europene, dar, in acelasi timp, trebuie…

- Aproape 1.000 de medici veterinari din toata țara sunt așteptați sa protesteze, vineri, in Piața Victoriei, intre orele 12 și 14. Aceștia spun ca ies in strada pentru a trage un semnal de alarma cu privire la problemele care ii determina sa-și desfașoare activitatea „la limita malpraxisului”. Medicii…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, vine cu noi explicații pentru OUG pe Legile justiției și ii explica lui Klaus Iohannis motivele pentru care a fot data aceasta Ordonanța de Urgența.Citește și: SURSE - Comisia Europeana, scrisoare BOMBA catre Romania: coaliția PSD-ALDE, prinsa in corzi…