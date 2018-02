Protest "cu portocale" la Palatul Cotroceni "Eu merg acolo, pe persoana fizica, pentru ca acum doua seri, intr-un mod foarte bizar, singurul loc din aceasta țara unde inca nu s-a aflat cate toxice sunt portocalele de Ploiești, cat de daunatoare sunt pentru sanatatea democrației, este dealul Cotroceni. Este foarte ciudat acest lucru pentru ca in rest s-a aflat peste tot. Și pentru ca țin la sanatatea romanilor, voi merge acolo pentru a consuma niște portocale originale venite din țarile calde astfel incat sa dau semnalul ca nu trebuie sa ne fie teama in țara aceasta sa ne exprimam atunci cand ne consideram calcați in picioare. Eu merg… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Protest la Cotroceni, dupa scandalul din Justiție. Manifestația a fost anunțata pe Facebook de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, dupa ce Klaus Iohannis i-a numit "penali" pe cei care încearca sa discrediteze DNA.

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a declarat, intr-o intervenție la Antena3 ca va merge la Cotroceni, pentru a protesta impotriva procurorului Portocala. De fapt, deputatul a anunțat, urmare dezvaluirilor din justiție aparute in ultima perioada ca azi, la ora 15.00, va consuma portocale pe dealul Cotroceni.…

- Liviu Plesoianu a spus, la Antena 3 , ca participa, sambata, la un protest in fata Palatului Cotroceni, unde vrea sa traga un "semnal de alarma" fata de cat de toxice sunt "portocalele de Ploiesti", referindu-se astfel la procurorul Mircea Negulescu, dar si la Lucian Onea, impotriva carora fostul deputat…

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a declarat, intr-o intervenție la Antena3 ca va merge la Cotroceni, pentru a protestat impotriva procurorului Portocala. De fapt, deputatul a anunțat, urmare dezvaluirilor din justișie aparute in ultima perioada. Mai exact, sambata, la ora 15:00, are loc un protest la Palatul…

- Se pune la cale un miting, Palatul Cotroceni, pentru ora 15! Anunțul a fost facut de deputatul Liviu Pleșoianu, de la PSD. Acesta e nemulțumit de modul in care președintele Klaus Iohannis s-a raportat la inregistrarile cu procurorii DNA Ploiești. ”Azi, la ora 15.00, voi consuma portocale pe dealul…

- Paul Stanescu a afirmat ca, pana la 1 aprilie, Directiva Europeana privind prezumtia de nevinovatie va fi implementata in legislatia nationala. „N-as vrea neaparat sa comentez ceea ce a spus domnul presedinte Iohannis. Va intra imediat in dezbatere acea Directiva Europeana cu prezumtia de…

- Premierul Viorica Dancila a sustinut din nou, joi seara, ca nu a discutat cu ambasadorul SUA, Hans Klemm, despre legile Justitiei, asa cum a transmis ambasada, spunand ca a fost o „abordare foarte scurta“ despre justitie si ca ea s-a aratat ingrijorata, in contextul aparitiei inregistrarilor de la…

- PreAYedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, cAƒ "niAYte penali fac o A®ncercare disperatAƒ sAƒ atace AYi sAƒ discrediteze DNA AYi conducerea" acestei instituAii, afirmA¢nd cAƒ aceastAƒ A®ncercare "jalnicAƒ AYi necinvingAƒtoare" AYi A®i confirmAƒ cAƒ DNA face "o treabAƒ foarte bunAƒ".

- „Asta cu revocarea constat ca e o preocupare intensa in spatiul public. Momentan, sincer, nu vad motive de revocare, dar s-ar putea sa existe unele pe care eu nu le cunosc si le cunoaste ministrul Justitiei. In acest caz, domnul ministru al Justitiei ar veni extrem de bine documentat daca ar face o…

- "Niste penali fac o incercare disperata sa atace si sa discrediteze DNA" Presedintele Klaus Iohannis si-a reafirmat, joi seara, încrederea în DNA despre care a spus ca are o activitate foarte buna. Seful statului a declarat ca, personal, nu vede motive pentru revocarea din…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut joi, 15 februarie a.c o declarație de presa, la Palatul Cotroceni.Va prezentam in continuare transcrierea declarației de presa: „Buna seara! Avem - oare a cata oara? - un scandal in spațiul public și cred ca, de data aceasta, destul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca "niste penali fac o incercare disperata sa atace si sa discrediteze DNA si conducerea" acestei institutii, afirmand ca aceasta incercare "jalnica si necinvingatoare" si ii confirma ca DNA face "o treaba foarte buna".

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca nu vede, „momentan”, motive de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. „Revocarea constat ca e o preocupare intensa in spatiul public. Momentan, nu vad motive de revocare, dar s-ar putea sa existe unele pe care nu le cunosc eu si pe care…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca "niste penali fac o incercare disperata sa atace si sa discrediteze DNA si conducerea" acestei institutii, afirmand ca aceasta incercare "jalnica si necinvingatoare" si ii confirma ca DNA face "o treaba foarte buna". "Avem oare a cata oara…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca niste penali fac o incercare disperata sa discrediteze DNA si pe conducerea acesteia, fiind o incercare jalnica. El a mai spus ca parerea sa, cunoscuta, este ca DNA si conducerea acesteia fac o treaba foarte buna. Iohannis a precizat ca a avut astazi…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, in cadrul unei declaratii de presa, ca DNA face o treaba buna, iar niste penali incearca discreditarea institutiei. “Avem oare a cata oara un scandal in spatiul public si cred ca de data aceasta multa lume se asteapta sa imi expun opinia in aceasta chestiune.…

- Seful statului Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca a avut o intalnire cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele PSD Liviu Dragnea, unul dintre subiectele discutate fiind si despre justitie.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, in cadrul unei declaratii de presa, ca DNA face o treaba buna, iar niste penali incearca discreditarea institutiei. “Avem oare a cata oara un scandal in spatiul public si cred ca de data aceasta multa lume se asteapta sa imi expun opinia in aceasta chestiune.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca "niste penali" fac o incercare "disperata" si "jalnica" sa discrediteze DNA. "Niste penali fac o incercare disperata sa atace si sa discrediteze DNA si conducerea sa. (...) Aceasta incercare e una jalnica si neconvingatoare", a spus Iohannis,…

- Klaus Iohannis sare in apararea DNA!”Avem, oare a cata oara, un scandal in spațiul public și multa lume se așteapta sa imi expun opinia. Lucrurile se pot rezuma la puține cuvinte. Niște penali fac o incercare disperata sa atace și sa diescrediteze DNA și conducerea DNA. Aceasta incercare e…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, in cadrul unei declaratii de presa, ca DNA face o treaba buna, iar niste penali incearca discreditarea institutiei. “Avem oare a cata oara un scandal in spatiul public si cred ca de data aceasta multa lume se asteapta sa imi expun opinia in aceasta chestiune.…

- Primarii PSD din Prahova au primit un SMS de la consilierul județean Rareș Enescu, prin care li se cerea sa aduca cinci persoane la sediul DNA Ploiești, pentru a participa la un protest. Mesajul era trimis ca fiind din partea deputatului PSD Laura Moagher. Intr-o interventie la Antena 3, aceasta sustine…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, nu vrea sa sesizeze Inspecția Judiciara in cazul scandalului de la DNA Ploiești, pentru ca i-ar intarzia planu de masuri in privința conducerii DNA. Aflat intr-o vizita de lucru in Japonia, Tudorel Toader a declarat, luni, la Antena 3, in emisiunea Esențial, moderata…

- Inspectia Judiciara a luat decizia de a demara o ancheta in urma inregistrarilor prezentate duminica seara, la Antena 3, de fostul deputat Vlad Cosma. "Conducerea Inspectiei Judiciare a analizat informatiile aparute in spatiul public in seara zilei de 11 februarie 2018 si a decis sesizarea din oficiu.…

- Antena 3 a facut publica, duminica seara, o inregistrare care arunca in aer DNA și care devoaleaza mișcarile unui grup infracțional organizat in cadrul instituției. Fostul deputat PSD, Vlad Cosma dezvaluie informatii cutremuratoare referitoare la comportamentul socant al procurorului Portocala. Acesta…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a reacționat dur dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu a fost lasat sa ia cuvantul miercuri in Parlamentului European pe modificarile aduse la legile justiției. „Este o execuție”, a tunat deputatul PSD, la Antena3. „Pe de alta parte, raman la…

- Membrii Guvernului Dancila au depus juramantul, luni seara, in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, dupa ceremonia de depunere a juramantului, ca la doar un an de la alegeri s-a ajuns deja la al treilea Cabinet PSD-ALDE si, in mod sigur,…

- Presedintele Klaus Iohannis, care a decorat, miercuri, la Palatul Cotroceni, delegatia Romaniei la "Invictus Games Toronto 2017", a afirmat ca membrii echipei sunt un exemplu de curaj si fac cinste tarii noastre. Tricolorii au castigat la Jocurile Paralimpice o medalie de aur, una de argint și doua…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut apel, miercuri, la cei implicati in procedura de formare a Guvernului sa se mobilizeze. "Invit pe toti cei implicati in procedura sa se mobilizeze si sa lucreze repede si bine. Este posibil ca pana la 1 februarie intreaga procedura sa fie finalizata…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca va face declarații de presa la ora 17.30, la Palatul Cotroceni. Iohannis este așteptat sa anunțe daca o accepta pe Viorica Dancila sau nu pentru funcția de premier. Președintele PSD, Liviu Dragnea, pregatește o reacție rapida și va ieși imediat dupa…

- Președintele Klaus Iohannis s-a întânit miercuri dupa-amiaza, la Palatul Cotroceni, cu Viorica Dancila, propunerea PSD la funcția de prim-ministru, potrivit unor surse citate de Antena 3. Întâlnirea are loc dupa consultarile președintelui cu partidele politice. …

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia UDMR in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de premier au inceput, miercuri, la Palatul Cotroceni. In fruntea delegatiei se afla chiar presedintele partidului, Kelemen Hunor.Liderul UDMR a vorbit ieri despre mandatul cu care…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim ministru, se afla la aceasta ora in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților, informeaza Antena3.Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri, consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier, seful statului…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe. Este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia. Pe…

- 'Au fost doua propuneri si ceea ce mi-am dorit este sa nu se imparta voturile in CExN si sa mergem mai departe cu cel care sa aiba, din punctul de vedere al CExN, tot sprijinul', a precizat Ecaterina Andronescu. Propunerea a fost onoranta, a spus Ecaterina Andronescu, la Antena 3. Cu privire…

- Demisia lui Mihai Tudose nu a ajuns la Palatul Cotroceni. Mai mult, potrivit unor surse citate de Antena 3, Mihai Tudose va merge la Palatul Cotroceni pentru a-i inmana personal demisia lui Klaus Iohannis.Tudose si-a dat demisia din functia de prim-ministru luni seara, dupa ce Comitetul Executiv…

- Președintele Klaus Iohannis ofera prima reacție in scandalul din PSD. In timp ce la sediul central al PSD avea loc ședința in care urma sa se decida soarta lui Mihai Tudose, președintele a fost la Palatul Cotroceni gazda unui eveniment dedicat Zilei Culturii Naționale. Acolo, președintele a discutat…

- Mihai Tudose nu are de ales: fie demisioneaza, fie ramâne fara sprijinul politic. Este afirmația facuta de Bogdan Chirieac la Antena 3, despre care spune ca nu este o speculație ci informație certa. ”Domnul Mihai Tudose va fi schimbat din funcția de prim-ministru.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, in sedinta CSM, ca in 2017 a aparut "asa un entuziasm" de a discuta in spatiul public ce se intampla in sistemul de justitie, el afirmand ca acest lucru nu este de mirare, avand in vedere ca sunt persoane condamnate, judecate sau urmarite penal chiar…

- Cateva zeci de galateni s-au adunat duminica, 17 decembrie 2017, in fata Prefecturii Galati pentru un flashmob-protest inedit numit "Romania condamnata la tacere". Oamenii si-au acoperit ochii cu banderole negre si au stat in tacere zeci de minute, neputinciosi, fara sa vada, fara sa poata spune ceva.…

- Președintele PNL București, Cristian Bușoi, a facut urmatoarele precizari: ”Daca dna Primar General crede ca voi tacea pentru ca ma intimideaza cu procesul, se inșala. 1. Ca sa fie foarte clar ce susțin eu și ce susține dna primar Firea: eu susțin o normalitate care pe dna Firea o…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretele de decorare a lui Bogdan Chiritoiu, Mihai Berinde, Frederic Jenny, Daniela Victoria Badila și Andrei Pufulescu, cu prilejul aniversarii a 20 de ani de la infiintarea Consiliului Concurentei. Presedintele a felicitat Consiliul Concurentei "pentru…

- Intrebat cum vede noua cerere a presedintelui Iohannis de a demisiona de la conducerea Camerei, Liviu Dragnea a raspuns: "Nu-i prima data. Are aceasta placere: mai pune o parte din sistem pe mine, iar imi cere demisia. Asa se lucreaza, coordonat". Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri seara, la Ploiești, referindu-se la invitarea președinților Senatului și Camerei Deputaților la parada de 1 Decembrie, ca romanii iși doresc ca in conducerea statului sa existe o buna ințelegere. "Anul trecut, într-adevar,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri seara, la Ploiesti, ca oamenii de afaceri sunt speriati cel mai mult de impredictibilitatea fiscala si de spagi, seful statului aratand ca Romania este o locatie buna pentru investitori conform Agerpres."Am avut in ultimele saptamani discutii…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri seara, la Ploiești, referindu-se la invitarea președinților Senatului și Camerei Deputaților la parada de 1 Decembrie, ca romanii iși doresc ca in conducerea statului sa existe o buna ințelegere. "Anul trecut, într-adevar, nu am…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri seara, la Ploiesti, referindu-se la invitarea presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor la parada de 1 Decembrie, ca romanii isi doresc ca in conducerea statului sa existe o buna intelegere."Anul trecut, intr-adevar, nu am invitat pe toata…

- Președintele Klaus Iohannis face o mișcare foarte interesanta, in plin razboi politic. Președintele va merge cu trenul la Ploiești.Președintele Klaus Iohannis va participa la dezbaterea „Orașele Romaniei la 100 de ani de la Marea Unire. Un viitor SMART pentru Ploiești”

- Președintele i-a invitat pe al doilea și al treilea om in stat la Parada de 1 Decembrie și la festivitatea de la Palatul Cotroceni. Anul trecut, cei doi nu au fost invitați, motivul invocat fiind ca sunt ”penali”. [citeste si] Sociologul Marius Pieleanu a explicat, pentru DCNews, schimbarea…