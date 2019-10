Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat ar trebui ”sa plece cu capul plecat” din fruntea Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a spus presedintele PMP, Eugen Tomac, referindu-se la imaginile de la Colectiv publicate azi de Libertatea, arata Agerpres. Eugen Tomac s-a aratat ”cutremurat” și ”revoltat”, considerand…

- Raed Arafat, secretarul de Stat al ministerului Sanatații nu a stat pasiv și a reacționat imediat, dupa apariția noilor imagini din noaptea tragediei petrecuta la clubul Colectiv, in urma cu aproape patru ani.

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 imaginile secrete facute la Colectiv, difuzate de Libertatea, afirmand ca acestea arata "imaginea zguduitoare a unei Romanii lipsite de aparare". Intr-o intervenție telefonica la Digi24, Cristian Tudor Popescu a declarat ca el nu a uitat ieșirea…

- Razvan Luțac a realizat impreuna cu jurnaliștii Mirela Neag, Adriana Oprea și Catalin Tolontan ancheta care a dus la publicarea filmarilor secrete din clubul Colectiv, la patru ani de la tragedie. In cadrul emisiunii „Adriana Nedelea la Fix”, Luțac a precizat ca filmarea de 20 minute și 40 de secunde…

- Presedintele Asociatiei Colectiv, Eugen Iancu, îi acuza pe Raed Arafat și pe Nicolae Banicioiu ca au întârziat transferul raniților din Colectiv în afara țarii și au susținut ca "avem de toate"

- Un scandal in cazul Colectiv a izbucnit la aproape patru ani de la tragedie. Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatații la momentul producerii incendiului, a fost chemat miercuri la audieri la Parchetul General, dar a anuntat ca nu va veni. Refuzul sau a generat reactii din partea supraviețuitorilor…

- Nicolae Banicioiu NU s-a prezentat miercuri la sediul Parchetului General, unde a fost citat pentru a fi audiat ca martor într-un dosar disjuns din &"Colectiv&". Familiile victimelor au cerut ca fostul ministru al Sanatații sa fie adus cu mandat.

- La 4 ani de la tragedia din clubul Colectiv, șeful Departamentului de Urgența, Raed Arafat, da explicații in fața procurorilor. Acesta este citat in calitate de martor in dosarul deschis dupa plangerea formulata de parinții victimelor și a supraviețuitorilor incendiului in care și-au pierdut viața 64…