Protest cu ketchup la Ministerul Justitiei

- In prima aparitie publica din 2019, Liviu Dragnea s-a aratat iritat de faptul ca nu exista inca un text al unei ordonante de urgenta care sa "reparte mare parte din nedreptatile" din justitie. Daca de la Ministerul Justitiei condus de Tudorel Toader nu apare solutia salvatoare, problema ar putea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat marti ca ministerul pe care il conduce a trimis un punct vedere pentru CCR in privinta legii recursului compensatoriu. Punctul de vedere trimis nu a mai ajuns insa la Curtea Constitutionala, dupa cum se poate vederea in motivarea deciziei de respingere…

- Tudorel Toader revine cu precizari privind recursul compensatoriu si prezinta traseul proiectului de lege, in concluzie subliniind ca Ministerul Justitiei nu a fost de acord cu modificarile propuse deoarece a fost luat in considerare studiul de impact primit de la ANP. Ministrul a spus ca in 31 ianuarie…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, vine cu serie de precizari in scandalul modificarilor Codurilor Penale. El arata ca Ministerul Justiției a elaborat doua proiecte de lege, care ulterior au fost trimise de Guvern catre Parlament. Toader cere sa se faca distincție intre cele doua proiecte ale Ministerului,…

- Intr-o postare pe Facebook, Tudorel Toader spune ca Ministerul Justiției a elaborat doua proiecte de lege, care ulterior au fost trimise de Guvern catre Parlament. Ministrul cere sa se faca distincție intre cele doua proiecte ale Ministerului, care n-au fost declarate neconstituționale și cele ale…

- Ieri, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat ca la Consiliul National al PSD s-a agreat ideea ca amnistia si gratierea sa fie ultima solutie de indreptare a abuzurilor din justitie, potrivit Agerpres. „Dupa cele discutate acolo in sedinta, de fapt ati vazut ca nu s-a pus problema unui vot, nu…

- Ministrul Justitiei a declarat, luni, ca reprezentantii Ministerului Justitiei vor lua, din Codurile Penale, ceea ce este constitutional si vor transpune intr-o ordonanta de urgenta. „S-a discutat despre posibilitatea finalizarii procedurii de adoptare a soluțiilor din Coduri declarate in parte constituționale,…

- N-a trecut multa vreme dupa ce s-a aflat ca exceptia de necompetenta teritoriala invocata de Ministerul Justitiei in cazul sesizarii adresate de catre procurorul general Curtii de Apel Alba Iulia, in privinta suspendarii cererii de revocare a sa din functie, pana ce Tudorel Toader sa reactioneze. “Instanta…