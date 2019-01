Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți protestatari s-au strans luni in fața Ministerului Justiției și, in semn de nemulțumire fața de efectele legii recursului compensatoriu, in baza careia mii de deținuți au fost eliberați, au aruncat cu vopsea roșie și cuțite pe treptele instituției. „Este un manifest, am facut asta in semn…

- Crima de la Medias nu poate fi pusa pe seama Legii recursului compensatoriu, adoptata de majoritatea PSD-ALDE-UDMR, sustine deputatul PSD Oana Florea. „Efectele cred ca ar fi fost aceleasi si daca ar fi stat un an in plus in inchisoare. Cat sa ii tii acolo ca sa ai garantia ca ii recuperezi?“, se intreaba…

- Crima de la Medias, judetul Sibiu, caz in care despre doi dintre suspecti s-a aflat ca ar fi fost eliberati in baza legii recursului compensatoriu, a iscat mai mult decat comentarii in spatiul public si in sfera politica. In cazul Uniunii Salvati Romania s-a lasat cu o intentie de a se cere in Parlament…

- Liderul USR, Dan Barna, a anuntat ca partidul va depune, luni, la Parlament, o initiativa de abrogare a Legii recursului compensatoriu. Reactia vine ca urmare a unei crime care a avut loc sambata seara, la Medias."Guvernul ar trebui sa vina cu OUG de abrogare, dar nu credem ca se va intampla,…

- Pana acum numai angajatii din Ministerul de Interne, Ministerul Apararii, Ministerul Justitiei, SRI, SIE si SPP, alaturi de politia locala beneficiau de drepturi de hrana, incepand cu decembrie 2018 o astfel de indemnizatie se va acorda tuturor bugetarilor, scrie adevarul.ro. Prevederea este inclusa…

- Fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna a cerut, sambata, demisia actualului ministru Tudorel Toader, dupa ce Parchetul General a publicat lista cu documentele pe care Augustin Lazar trebuia sa le depuna in 2016 pentru sustinerea candidaturii sale la functia de procuror general. "Cer public…

- Bucați dintr-un barbat mort in urma cu aproape doi ani au fost gasite chiar in casa in care locuia. Anchetatorii au reușit sa refaca filmul acestei crime oribile , comise de soția barbatului, a anunțat debraila.ro . Mihalache Lupu avea in jur de 50 de ani și era casatorit. El a fost ucis și tranșat…

- Tudorel Toader a dezmințit, marți dimineața, ca va pleca de la șefia Ministerului Justiției, dupa ce in presa a aparut un citat atribuit lui și in care ar afirma ca nu se va mai afla „la fraiele ministerului”.