Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca va prezenta saptamana viitoare, in Camerele reunite ale Parlamentului, raportul privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA. Victor Ponta, prezent la Antena 3, duminica seara, a anticipat ce ar urma sa anunțe Toader.”Joi,…

- "Este inimaginabil ce se petrece in Romania in momentul de fața. In mediul online este un fel de revoluție. Oamenii vorbesc, pe rețelele de socializare, despre o noua dictatura in Romania. Oamenii vorbesc despre faptul ca bolșevismul, la noi, este politica de stat. Ei ne atrag atenția noua, celor…

- Fostul președinte al PNL și președinte interimar al Romaniei, Crin Antonescu, a declarat ca ”niciodata nu am fost șantajat de nimeni”, atunci cand a fost intrebat daca s-a retras din fruntea PNL și din postura de prezidențiabil al PNL in favoarea lui Klaus Iohannis ca urmare a unei operațiuni de…

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a declarat, intr-o intervenție la Antena3 ca va merge la Cotroceni, pentru a protesta impotriva procurorului Portocala. De fapt, deputatul a anunțat, urmare dezvaluirilor din justiție aparute in ultima perioada ca azi, la ora 15.00, va consuma portocale pe dealul Cotroceni.…

- Aceștia sunt acuzați ca i-au provocat pe oamenii care ieșisera in strada. Spiritele s-au incins, iar Malin Bot i-a luat la intrebari pe jandarmi. La eveniment sunt prezenți, printre alții, Liviu Pleșoianu, deputat PSD și Daniel Dragomir, fost ofițer SRI, dar și cunoscutul pictor Paul Hitter.…

- Liviu Dragnea a vorbit in exclusivitate pentru Antena 3, despre intalnirea pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis și Viorica Dancila, la Cotroceni. ”Am avut o discuție cu președintele dupa depunerea juramantului noului Guvern. Am discutat atunci zece minute. I-am spus sa aiba…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in cadrul intrevederii pe care a avut-o joi cu presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat ingrijorarea cu privire la situatia generata in spatiul public privind DNA, situatie care trebuie lamurita, atat in beneficiul DNA, dar si al cetatenilor care asteapta un…

- Victor Ponta susține ca Liviu Dragnea a mai pierdut o batalie politica. Ponta are cateva replici acide la adresa fostului sau coleg de partid pe care il acuza ca a regizat o “comedie de doi bani”. Precizarile lui Ponta vin in contextul declarațiilor publice facute de președintele Klaus Iohannis și ministrul…

- „L-a adus pe Tudorel Toader din vacanta din Japonia ca sa spuna ca mai vedem joia viitoare, a dat fuga la Cotroceni, ascuns in fustele Vioricai Dancila, sa se roage - degeaba - de Iohannis, a convocat CEX al PSD sa puna presiune, dar nu a avut curaj sa deschida subiectul Kovesi - si acum o sa ne…

- Dupa 45 de ediții, ,,The Wall- Marele Zid” a incheiat un prim sezon plin de emoție și stralucire, iar jocul imprevizibil din fața proiecției a schimbat de nenumarate ori destinul concurenților. Emisiunea fenomen revine cu sezonul al doilea, care va fi difuzat pe Antena 1 din aceasta primavara, iar Valentin…

- Primarii PSD din Prahova au primit un SMS de la consilierul județean Rareș Enescu, prin care li se cerea sa aduca cinci persoane la sediul DNA Ploiești, pentru a participa la un protest. Mesajul era trimis ca fiind din partea deputatului PSD Laura Moagher. Intr-o interventie la Antena 3, aceasta sustine…

- Soția fostului președinte al Romaniei, Ion Iliescu, Nina, a lucrat intr-un domeniu mai degraba destinat barbaților. Nina Iliescu a fost, poate, cea mai discreta fosta prima doamna a Romaniei. Soția fostului președinte Ion Iliescu a preferat, pe durata mandatelor la Cotroceni ale partenerului sau de…

- "Avem tabloul complet a ceea ce inseamna azi lupta impotriva corupției și funcționarea justiției. Nu doar ca sunt alese ținte, dar dosarele acestora se și fabrica. Pana acum am aflat cu toții de martori falși, puși sa scrie la comanda sub amenințarea cu pușcaria, de inregistrari trucate, de documente…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat: ”Si eu astept scuze de la Dragnea Mincinosul care a zis ca am facut denunt contra lui si , dupa ce a citit dosarul, a uitat sa mai spuna ca nici vorba de asa ceva! ( banuiesc ca lui Eugen Teodorovici i-a cerut deja scuze/ca si pe el il acuzase ca a dat declaratii…

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Mirela Vaida va prezenta emisiunea ”Totul pentru dragoste”, la Antena 1. Vedeta va aparea in curand pe micile ecrane. In luna iubirii, Antena 1 lanseaza primul show care face ”Totul pentru dragoste”, ocazie cu care Mirela Vaida, una dintre cele mai indragite prezentatoare tv din Romania, revine pe…

- Fostul președinte Traian Basescu a oferit detalii noi despre trecutul lui Victor Ponta, despre care a afirmat ca a fost ofițer sub acoperire al SIE. Intr-o emisiune a TVR, Traian Basescu a spus ca acesta era in rezerva in perioada mandatului. „La Ponta, știam de la ofițeri de prim rang. Era trecut in…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, vorbește in termeni duri despre protestatarii #rezist, pe care ii acuza ca sunt dezinformați și preamaresc instituțiile represive ale statului.„Sunt așa-zise manifestatii de strada care preamaresc instituțile represive ale statului. Sunt de…

- Filmare de colecție cu Gabriela Firea pe scena. Videoclipul a fost realizat alaturi de Sandra Stoicescu, in urma cu ceva ani, pe vremea cand Primarul Capitalei era prezentatoare tv. Gabriela Firea a inregistrat acum ceva timp, un videoclip impreuna cu colega și prietena ei, Alessandra Stoicescu, in…

- Ecaterina Andronescu, senatoare a PSD, a declarat, intr-o interventie la Digi24, faptul ca o parte dintre protestatari ar fi fost platiti sa iasa in strada sa strige impotriva Puterii. „Pot sa va transmit si dumneavoastra ca sa vedeti mesajele care spun ca unii primari - si va dau exemplu concret mesaj…

- Dupa consultarile pe care le va avea cu toate partidele parlamentare, presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire de grad zero, la Cotroceni. Seful statului va avea o discutie si cu premierul propus de PSD, Viorica Dancila. Surse au declarat pentru Antena 3 ca intalnirea dintre Iohannis si Viorica…

- Lovitura pentru PSD! Demisia lui Mihai Tudose, dar si propunerea de premier interimar au ajuns la Cotroceni, pe masa presedintelui Klaus Iohannis.Citeste si: Codrin Stefanescu vine cu dezvaluiri de ULTIM MOMENT, din sedinta PSD: Ce planuri au social-democratii pentru noul Cabinet Surprinzator…

- Criza din PSD capteaza din nou atentia intregii opinii publice. De deciziile de astazi depinde viitorul guvernarii social-democrate. Confruntarea dintre Liviu Dragnea si Mihai Tudose a ajuns la apogeu. Desi cele mai multe organizatii judetene si-au aratat sustinerea pentru Liviu Dragnea, mai…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat miercuri la Antena 3 ca fostul international Gica Popescu a devenit consilierul sau, urmand sa se ocupe de pregatirile necesare meciurilor pe care Romania le va organiza in cadrul Campionatului European de Fotbal 2020. „In 2013, Romania s-a batut in piept ca organizeaza…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca legile justitiei nu au ajuns de la Parlament, la Guvern, din motive tehnice. Totodata acesta afirma ca asteapta sa se pronunte Curtea Constitutionala a Romaniei daca aceste legi sunt ”bune sau nu”.”Decizia de a ajunge cu acest…

- Fostul șef al SRI, Virgil Magureanu, a ajuns in aceasta dimineața la sediul Ministerului Justiției pentru o intrevedere cu Tudorel Toader, anunța Antena3. Momentan nu se cunosc motivele acestei vizite surpriza.

- Fostul șef al SRI, Virgil Magureanu, a ajuns in aceasta dimineața la sediul Ministerului Justiției pentru o intrevedere cu Tudorel Toader, anunța Antena3. Acesta nu a facut declarații la intrarea in instituție.

- "Ce știu pana acum este faptul ca luni, la Comitetul Executiv, unul dintre politicienii importanți ai PSD, ca sa nu spun baron, va propune organizarea unui congres extraordinar avand ca principal punct, pe ordinea de zi, nominalizarea unui candidat din partea PSD pentru funcția de președinte al Romaniei.…

- Despre Ion Iliescu s-a speculat ca ar fi fost indragostit de o celebra actrița din Romania. Fostul președinte al Romaniei, Ion Iliescu, este casatorit de decenii cu Nina Iliescu . Cu toate ca au un mariaj indestructibil, despre fostul lider de la Cotroceni s-a zvanit ca i-ar fi facut ochi dulci uneia…

- Catalin Ivan, despre un Congres PSD: Il vad mai degraba pe Dragnea in Madagascar, decat sa vina din nou in fața membrilor de partid sa-și depuna mandatul, a spus europarlamentarul devenit indezirabil pentru conducerea partidului, dupa criticile aduse liderului PSD. ”Am vazut cateva incercari de a aduce…

- Miron Cozma a aruncat o veste-bomba la un post de televiziune. Acesta susține raspcat ca se vede in postura de lider la Cotroceni. Miron Cozma, care a fost casatorit cu Marinela Nițu , a acordat un interviu pentru postul de televiziune Antena 3. Fostul lider al minerilor și-a anunțat intenția d a candida…

- Miercuri, pana la 5.000 de persoane vor manifesta, atat in București cat și in alte orașe din țara, in semn de susținere a Legii care prevede eradicarea activitații neautorizate și nelicențiate din domeniul transportului de persoane.

- Sindicalistii din Politie si din cadrul ANP participa, miercuri, la un protest, organizat in fata sediului Ministerului Afacerilor Interne, principala nemultumire fiind subfinantarea sistemului de ordine publica. Mitingul va avea loc in intervalul 10.00-14.00.

- Ion Țiriac a anunțat luni ca a deschis un proces împotriva Bancii Naționale a României, omul de afaceri fiind de parere ca Arenele BNR ar trebui sa devina "un diamant în mijlocul Bucurestiului" dedicat în principal tenisului. Ministerul Tineretului și Sportului…

- "Oamenii trebuie sa iasa ii strada. Nu se vor da in laturi de la nimic. Vor sa transforme țara intr-o caracatița mafiota. La mine a ajuns zovnul ca baronii PSD vor legile Justiției pana in Craciun. A fost un ordin. S-a dat comanda", a zis Cosette Chichirau. "Trebuie sa ieșim in strada, la…

- Daca e duminica, e protest in strada la Timișoara. In mai rece zi din aceasta iarna, sute de oameni au iesit in strada in Piata Victoriei. Un nou protest a avut loc, duminica seara, la Timișoara. Timișorenii nemulțumiți de modificarile legilor justiției au revenit in Piața Victoriei, adunandu-se la…

- Serviciile de securitate ucrainene au anuntat vineri ca au reusit sa-l aresteze din nou pe fostul presedinte georgian, dupa ce marti acesta scapase din mainile politistilor veniti sa-l aresteze.Procurorul general al Ucrainei, Iuri Lutenko, a afirmat ca opozantul in varsta de 49 de ani,…

- Viceprimarul orasului Babadag, Iordan Nastase, a sesizat vineri Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Tulcea, reclamand ca, in timp ce mergea pe strada, un barbat aflat sub influenta bauturilor alcoolice l-a lovit. „Ma indreptam spre casa cand am fost agresat initial verbal de respectivul,…

- Fostul presedinte al Georgiei, in prezent lider al Miscarii Fortelor Noi din Ucraina, Mihail Saakasvili, are la dispozitie 24 de ore pentru a se prezenta in fata anchetatorilor de la Kiev, a anuntat procurorul general ucrainean, Iuri Lutenko

- ”Atata vreme cat presedintele se va face ca nu vede abuzurile care se petrec in justitie, cat nu va intelege ca obligatia primara pe care o are ca presedinte este nu numai sa asigure buna functionare a institutiilor, dar aceste institutii au obligatia sa protejeze cetateanul si sa il apere, sa ii…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, este prezent la parada de 1 Decembrie, organizata la Arcul de Triumf din Capitala. N-a venit singur, ci insoțit de cei trei superbi nepoți ai sai. Parada de Ziua Naționala a Romaniei a adunat o mulțime de oameni la Arcul de Triumf din Capitala. Printre…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a reacționat dur la protestele organizate duminica seara. Mai mult, acesta nu a ratat ocazia de a vorbi din nou despre organizarea unui miting de susținere a PSD."Ar trebui sa organizam mult mai repede un miting la care sa vina toți cei…

- Un procuror care a concurat cu Laura Codruta Kovesi face afirmatii transante. In direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea, procuroarea Paula Tanase, vicepreședinte al magistraților din Romania, spune ca presedintele Klaus Iohannis trebuie scos din ecuatia numirii procurorilor.Citeste…

- Aproximativ 20.000 de oameni protesteaza in aceasta seara impotriva modificarilor legilor justitiei. Pe langa cei din Bucuresti, si in marile orase ale tarii alte mii de oameni protesteaza si impotriva Guvernului, dar si a legilor de modificare a Codului Fiscal.Citeste si: Jandarmeria ia pozitie…

- "PNL, USR, mișcarea Rezist și domnul Hossu, dupa ce au dat 250.000 de sms-uri și au anunțat o mare revoluție care urma sa aiba loc astazi, iata ca au ieșit in strada 6000 de oameni, in Piața Victoriei", a zis Codrin Ștefanescu. "Apoi, niște oameni foarte ingenioși de acolo, care știu sa coordoneze…

- Confederatiile sindicale se alatura, in premiera, societatii civile si cheama lumea in strada intr-un amplu protest fata de modificarea legilor justitiei si impotriva Revolutiei Fiscale. 39 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical…

- Fostul președinte, Ion Iliescu, a vorbit, intr-o intervenție telefonica la Antena3 despre actrița Stela Popescu pe care o cunoaște din studenție. Acesta a mai precizat trecerea in neființa a Stelei Popescu este o mare pierdere pentru teatrul romanesc.

- "Vrem sa tinem atentia opiniei publice la un nivel ridicat. In urma deciziilor din biroul executiv al BNS, ne alaturam manifestarilor societatii civile. Vom iesi si noi in pata. Am vazut deraieri ale oamenilor politici, nu trebuie sa lasam acest subiect in spatele usilor inchise. Adaugam doua teme…

- Solicitat sa precizeze daca a primit scrisoarea Comisiei de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009 si ce sanctiune crede ca ar trebui aplicata Laurei Codruta Kovesi pentru refuzul de a se prezenta, Tudorel Toader a spus: "Da, a ajuns scrisoarea la Ministerul Justitiei. Da, ceva vom face cu…