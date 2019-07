Stiri pe aceeasi tema

- Constantenii se strang vineri, 12 iulie, la Apele Romane (sediul pe strada Mircea cel Batran nr. 127), la ora 11, pentru a protesta pasnic la adresa haosului care s-a instalat de ani buni pe plajele litoralului. Oamenii cer respectarea unor reguli de bun-simt, unele impuse de contractul de inchiriere…

- Ministerul Apelor și Padurilor, Ministerul Turismului, Administrația Naționala „Apele Romane” și Garda de Mediu Ministrul apelor și padurilor, Ioan Deneș, ministrul turismului, Bogdan Trif, insoțiți de directorul general al Administrației Naționale „Apele Romane”(ANAR), Victor Sandu, directorul Administrației…

- "De la 1 mai pana in prezent, au fost verificate sectoarele de plaja care fac obiectul contractelor de inchiriere si au fost incheiate 223 de procese verbale", precizeaza sursa citata. Echipe formate din inspectori din cadrul Administratiei Nationale 'Apele Romane' (ANAR) si Administratiei…

- Administratia Bazinala de Apa (ABA) Dobrogea-Litoral a lansat joi un apel public prin care avertizeaza ca îndepartarea de pe suprafata apei sau de pe mal a maselor algale ce prolifereaza vara în Lacul Techirghiol pune în pericol procesul natural de formare a namolului terapeutic. Potrivit…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral continua actiunile de control pe intreg litoralul romanesc si verifica modul de exploatare a sectoarelor de plaja si respectarea prevederilor legale.Echipele de inspectori de la A.B.A. Dobrogea ndash; Litoral sunt sprijinite in perioada 16.06.2019 ndash;…

- Constantenii sunt asteptati luni, de la ora 10.00 in sala mica a Casei de Cultura Constanta la dezbaterea publica privind documentatiile si propunerile transmise cu privire la intentia Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea Litoral si a autoritatilor locale de a realiza planurile urbanistice zonale…

- Activista Greenpeace Giorgia Monti sustine ca este vorba despre un al cincilea astfel de incident in Italia in ultimele cinci luni, amintind totodata de cazul socant al unei balene gestante, descoperita moarta pe o plaja din Sardinia in luna martie, cu 22 de kilograme de plastic in stomac. 'Marea…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral anunta organizarea si desfasurarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului "Servicii de pregatire, curatare si protectie a suprafetelor de plaja aferente litoralului Marii Negre aflate in administrarea ANAR ABADLldquo;, in valoare estimata…