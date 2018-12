PROTEST. Ciuvică: Au confiscat Revoluția! "A fost și sambata protest, o mana de oameni. Noroc ca le-a pus Firea luminițe ca s-ar fi simțit singuri pe strada in miezul iernii. Dar totuși... acești oameni au confiscat Revoluția. Daca te uitai sambata la televizor și erai nascut de curand, te gandeai ca in Romania a fost Revoluție și ca au murit oameni ca sa-l schimbe pe Ceaușescu cu Soros”, a zis Mugur Ciuvica in emisiunea ”Descoperiți” realizata de Andreea Sava la Antena 3. Numele celor ce au murit la revolutia din 1989 au fost citite in fata fostului Palat Regal din Capitala, la finalul unui mars comemorativ de peste doua ore. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

