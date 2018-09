Protest. Carmen Dan, jandarmi trimiși să incite: "Plan diabolic. Iohannis s-a antepronunțat" "Domnul presedinte induce ideea ca acele persoane trimise ar fi din Jardamerie. Nu am niciun fel de date. Nu pot sa cred ca cineva, intr-o structura care are atributii de a asigura ordinea publica, ar putea sa conceapa un astfel de plan diabolic, fara sa spuna nimanui si sa puna in aplicare. Este exclus. Sunt foarte interesata sa exista o verificare. In sensul acesta, Jnadrmeria a depus o sesizare catre DIICOT. Nu putem sa nu vedem clar ca protestul a fost unul diferit fata de celelalte manifestatii publice. Sunt niste lucruri care creaza aceasta suspiciune si trebuie obligatoriu verificata. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Sentimentul meu este ca am intrat intr-o lupta contra-cronometru (...) Din pacate realitatea in care traim nu prea are legatura cu normalitatea. Și pentru mine a fost evident ca sunt discursuri care indiferent de argumente o sa razbata in plan public, iata și la nivel european. Imagini cu batai…

- "Acest scenariu al unui posibil dosar instrumentat impotriva lui Carmen Dan este de luat in considerare. Se incearca orice pentru a darama acest Guvern (...) Faptul ca Parchetul General este condus de doamna Kovesi nu mai este un scenariu, ci o realitate (...) Mai multi colegi vorbesc despre…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat, miercuri seara, ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa fie foarte responsabil cand face declaratii referitoare la faptul ca nu mai sunt bani pentru plata salariilor si pensiilor, iar daca ar fi adevarat "nu faci publica o astfel de…

- În seara zilei de 10 august mai muli ziariti care îi fceau datoria au fost agresai de jandarmi. Ziaritii români i strini relatau evenimentele de la faa locului. Astfel reporterul Cristian Popa i operatorul Cristi Ban ambii de la Digi 24 fotoreporterul Silviu Matei de la Agerpres jurna...

- Senatorul PNL Alina Gorghiu anunta ca va depune luni o interpelare adresata ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, prin care ii solicita informatii detaliate asupra modului in care s-a implicat in actiunile Jandarmeriei din 10 august. "Prin aceasta interpelare, ministrului Carmen…

- Ziua Ministerului Afacerilor Interne a fost aniversata astazi, in premiera, la sediul MAI. Evenimentul a fost marcat printr un ceremonial militar religios la care au participat ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, dar si reprezentanti ai conducerii structurilor proprii.In acest context, ministrul…

- Klaus Iohannis, despre sesizarile facute pe legile penale: ”Mi-am exercitat prerogativele, sub conducerea acestui Dragnea se legifereaza prost!”, a spus șeful statului, joi, la Bruxelles, la finalul Summit-ului NATO. Afirmațiile președintelui vin dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea l-a acuzat ca tergiverseaza…

- Președintele Romaniei a semnat decretul de revocare a Laurei Codruța Kovesi. Șeful statului a atras atenția asupra importanței de a continua lupta anticorupție. UPDATE 11:30 Decretul de revocare a fost publicat in Monitorul Oficial Decretul pentru revocarea Laurei Codruța Kovesi din fruntea DNA a fost…