Declarat ca anticonstitutional de catre Madrid, referendumul din 1 octombrie 2017 s-a desfasurat intr-un context tensionat. Tabara care a votat pentru independenta a predominat, dar rata de participare a fost sub 50%. In urma acestui scrutin controversat si a declaratiei de independenta care a urmat, regiune a fost plasata sub tutela de catre guvernul central.

In noaptea de vineri spre sambata, grupurile pro-independenta s-au reunit pentru a impiedica o manifestatie in sprijinul politiei care a fost desfasurata in Catalonia in timpul referendumului de anul trecut. Potrivit autoritatilor…