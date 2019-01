Protest Ateneul Român, 10 ianuarie. Carmen Dan: ''Am luat toate…

"Referitor la protestul de astazi, responsabil de masurile de securitate pentru acest eveniment este SPP, iar structurile ministerului vor colabora cu aceasta institutie conform planului de masuri stabilit. Nu vreau sa comentez in niciun fel decizia celor care vor sa organizeze aceste proteste legat de acest eveniment. Vreau sa va asigur ca vom colabora cu SPP si in felul acesta avem toata disponibilitatea si am luat toate masurile care se impun pentru pastrarea ordinii publice. Nu vreau sa intelegeti ca asta inseamna o confruntare cu protestatarii. Vrem doar ca acest eveniment foarte important…