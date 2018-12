Stiri pe aceeasi tema

- A fost zi de doliu in Timișoara pentru a-i comemora pe oamenii care au murit pe 17 decembrie 1989. In urma cu 29 de ani, 62 de oameni au fost secerați de gloanțe dupa ce au ieșit in strada, in numele libertații. Steagurile au fost coborate in berna, in memoria celor care au ieșit in strada in urma cu…

- De Centenar, in Capitala, sunt proteste. Peste 1000 de oameni au luat cu ei steaguri tricolore si ale Uniunii Europene. Si au ales sa-si exprime nemultumirile in fata Guvernului. Vlad Ungar a relatat la Telejurnal.

- „In data de 17 noiembrie a.c., va avea loc evenimentul cultural-sportiv „Trofeul Bucuresti”, pe Sos. Kiseleff. Pentru buna desfasurare a evenimentului, se va restrictiona traficul rutier pe Sos. Kiseleff, segmentul cuprins Arcul de Triumf si Piata Victoriei (fara a fi afectat traficul rutier in cele…

- Cateva sute de persoane protesteaza, la ora transmiterii știrii, in Piața Victoriei din Capitala, fața de OUG pe legile justiției care, spun ei, este mult mai grava decat Ordonanța 13. Protestatarii susțin ca vor o justiție neafliata politic, care sa-și urmeze cursul firesc, scrie Mediafax.Cateva…

- Mitingul pensionarilor va avea loc miercuri, incepand cu ora 11, in Piata Victoriei din Capitala. Ministrul Finanțelor anunța ca joi legea pensiilor va fi pe masa ministrilor, in ședința de Guvern. Surse guvernamentale citate de Romania TV spun ca adoptarea legii așteptate de toata Romania…

- Sute de mii de oameni participau, conform arhivelor Securitatii, la intalniri clandestine, pe dealurile din apropierea localitatilor, unde urmareau campionatele mondiale de fotbal. Sociologul clujean Laszlo Peter, care a publicat recent o carte pe aceasta tema, sustine ca aceste adunari au reprezentat…

- Un protest fata de referendumul pentru modificarea Constitutiei in sensul redefinirii casatoriei este anuntat pentru duminica in Piata Victoriei din Capitala, sub sloganul "Iubirea nu se voteaza”, manifestatia fiind organizata de Asociatia MozaiQ, care sustine drepturile persoanelor LGBT. Cei care…

- Celebrul actor Alexandru Arșinel a declarat ca nu va participa niciodata la proteste de genul celor care au avut loc recent în București, considerând ca oamenii nici nu știu de ce se aduna și ca în România situația nu este rea.Arșinel susține ca protestele…