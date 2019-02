Stiri pe aceeasi tema

- „Umbrela Anticoruptie", „Coruptia Ucide" si cei de la „Declic" au creat un eveniment pe Facebook care anunța un nou protest prin care clujenii sunt chemați sa iasa în strada pentru cerere de abrogare a Ordonanției de Urgența 7-2019. „Noi ne vedem…

- Un protest intitulat „Abrogați și apoi plecați” va avea loc duminica, in Bacau, București, Iași, Cluj și ale orașe ale țarii. In Bacau, acțiunea va incepe de la ora 18:00, in Piața Tricolorului. Organizatorii l-au citat pe filosoful Mihai Șora care,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- „Buna dimineata, oameni buni! Soare cu dinti la Bucuresti, minus patru grade, o lumina toscana, nicio adiere de vant”, a scris Sora pe Facebook. El anunta ca duminica seara va fi in Piata Victoriei: „Ne vedem maine seara in Piata Victoriei: cata frunza, cata iarba, toate firicelele de praf…

- Un protest este anuntat, pentru duminica seara, in Piata Victoriei, in contextul in care Guvernul a adoptat, marti, doua ordonante de urgenta in domeniul Justitiei, cu toate ca niciuna dintre ele nu figura pe ordinea de zi a sedintei Executivului. Intitulat "Abrogati si apoi plecati!", protestul…

- Initiatorii protestului, intitulat "Abrogati si apoi plecati!", spun ca este "este inacceptabil ce a facut ministrul Justitiei, sluga Tudorel Toader", care prin aceasta ordonanta isi subordoneaza justitia. Protestul este programat pentru duminica, de la ora 18.00, iar initiatorii fac referire la declaratiile…

- Primul dintre mesajele lui Mihai Sora, ajuns la venerabila varsta de 102 ani, spune ca daca nici acum dupa Ordonanța de Urgența a lui Toader, romanii nu inteleg spre ce ne indreptam, "inseamna ca suntem pierduți, ca nație, pentru alte cateva decenii": "Oameni buni, daca nici astazi, dupa Ordonanța…

- Klaus Iohannis reactioneaza dur la Ordonanta care a modificat legile justitiei, adoptata marti de Executiv. "Guvernul PSD vrea sa creeze prin ordonanțe de urgența un statut special pentru cei care au probleme in justiție", spune seful statului, pe Facebook. "PSD a acționat astazi din nou impotriva Justiției…

- Acuzații grave lansate de cantarețul Tudor Chirila, dupa ce ieri mai mulți protestatari au fost legitimați in Piața Victoriei de un jandarm care, susțin protestatarii, ar fi"Un jandarm care duhneste a alcool legitimeaza cinci oameni care stau cu un banner pe un trotuar. Jandarmul duhnind a…