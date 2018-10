Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila susține, referitor la demararea procedurii de revocare a lui Augustin Lazar, ca nu trebuie ca premierul sa fie mulțumit, fiind o propunere documentata a ministrului justiției."Nu trebuie sa fiu eu multumita. Este ministrului Justiției, a facut o propunere documentata", a…

- Doua asociatii de magistrati, in speta Forumul Judecatorilor din Romania si Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor, ii cer ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa abandoneze imediat procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazar.

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor au solicitat joi ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa abandoneze procedura de revocare din functie a procurorului general Augustin Lazar. "Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania, asociatie…

- Forumul Judecatorilor din Romania si Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor i-au transmis o scrisoare ministrului Justitiei in care solicita abandonarea procedurii de revocare a lui Augustin Lazar. Decizia ministrului „pune in pericol parcursul Romaniei in UE si insasi existenta democratica…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit pentru 13 noiembrie audierea procurorului general Augustin Lazar, dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declansat procedura de revocare din functie a acestuia, au precizat pentru AGERPRES surse din institutie.…

- Zeci de oameni s-au adunat in fața Guvernului, dupa ce ministrul Justiției a declanșat procedura de revocare a procurorului general, Augustin Lazar. In jurul orei 21.00, peste 100 de oameni se aflau in Piața Victoriei. Oamenii au scandat „Tudorele, fa ceva! Da-ți-ai tu demisia!”. Corupția Ucide și Rezistența…

- Dupa ce Tudorel Toader a declansat procedura de revocare din functie a procurorului general Augustin Lazar, in Piata Victoriei s-a anuntat un protest. Coruptia Ucide si Rezistenta au facut apel, pe Facebook, catre oameni sa iasa in Piata Victoriei cat mai repede pentru a-l sustine pe Augustin Lazar.…

- Augustin Lazar, REVOCAT. Tudorel Toader, ministrul Justiției, a decis, in urma evaluarii, sa-l revoce pe Augustin Lazar de la conducerea PICCJ. Propunerea de revocare va ajunge pe masa de la Palatul Cotroceni, a președintelui Klaus Iohannis. Daca-n cazul revocarii șefei DNA, nu se cunoștea procedura…