Protest anuntat azi in Piata Victoriei, la aceeasi ora cu sedinta de guvern

Un protest este anuntat pentru miercuri dupa-amiaza, in Piata Victoriei din Capitala, in contextul in care Guvernul ar putea adopta in sedinta de astazi OUG de modificare a Codurilor Penale.



Manifestatia, intitulata "Pericol iminent de OUG coduri penale! Iesim in strada!", va avea loc incepand cu 16:00, aceeasi ora la care Executivul se intruneste in sedinta.



Mobilizarea la protest chiar azi s-a facut pe Facebook. Pana la aceasta ora, doar 200 de persoane au anuntat ca participa la protest, iar alte 1.200 s-au aratat interesate de eveniment.



"La ora 16:00, vom fi…