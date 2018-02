Protest anti-Iohannis la Cotroceni. Printre manifestanti, Liviu Plesoianu, care il acuza pe presedinte de a o acoperi pe Kovesi

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a declarat la Romania TV ca 'razboiul' dintre Liviu Dragnea și Laura Codruța Kovesi este de fațada. De asemenea, fostul premier a spus ca liderul PSD nu va avea de suferit in urma dosarelor deschise la DNA.Citește și: Victor Ponta, mesaj pentru protestatarii care au manifestat…

- Victor Ponta le-a transmis celor care au manifestat in fața Palatului Cotroceni ca protestul nu trebuia sa-l vizeze pe Klaus Iohannis, ci pe Tudorel Toader sau Liviu Dragnea."A fost un protest la Cotroceni. Bravo lor, dar nu ințeleg de ce a fost protestul la Cotroceni... Cei care au protestat…

- In jur de 100 de persoane s-au adunat sambata, 17 februarie, in fata Palatului Cotroceni. Manifestantii, condusi de parlamentarul PSD Liviu Plesoianu, spun ca protesteaza fata de „portocalele toxice“ de la Ploiesti. Cei prezenti flutura steaguri tricolore si solicita demisia presedintelui. De asemenea,…

- Un protest impotriva presedintelui Klaus Iohannis se desfasoara, sambata dupa amiaza (17 februarie), in fata Palatului Cotroceni, printre participanti numarandu-se si deputatul PSD Liviu Plesoianu, care si-a exprimat nemultumirea ca seful statului „o acopera" pe Laura Codruta Kovesi, procurorul sef…

- Traian Basescu are vești proaste pentru social-democrați, care doresc o schimbare din temelii a DNA, incepand cu revocarea șefei Laura Codruța Kovesi. Fostul președinte crede ca procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție nu va fi revocat de Klaus Iohannis. Basescu ii transmite, insa, lui…

- Protest la Cotroceni, dupa scandalul din Justiție. Manifestația a fost anunțata pe Facebook de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, dupa ce Klaus Iohannis i-a numit "penali" pe cei care incearca sa discrediteze DNA. Protestul de sambata din fata Palatului Cotroceni este unul organizat de asa-zisa platforma…

- "Eu merg acolo, pe persoana fizica, pentru ca acum doua seri, intr-un mod foarte bizar, singurul loc din aceasta țara unde inca nu s-a aflat cate toxice sunt portocalele de Ploiești, cat de daunatoare sunt pentru sanatatea democrației, este dealul Cotroceni. Este foarte ciudat acest lucru pentru…

- Liviu Plesoianu a spus, la Antena 3 , ca participa, sambata, la un protest in fata Palatului Cotroceni, unde vrea sa traga un "semnal de alarma" fata de cat de toxice sunt "portocalele de Ploiesti", referindu-se astfel la procurorul Mircea Negulescu, dar si la Lucian Onea, impotriva carora fostul deputat…

- Raport privind activitatea DNA, a DIICOT si a Ministerului Public Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca va prezenta, saptamâna viitoare, în plenul parlamentului un raport privind activitatea DNA, a DIICOT si a Ministerului Public. El a explicat ca va prezenta…

- Violeta Stoica Mult-așteptata reacție a ministrului Justiției, Tudorel Toader, la scandalul din sanul Direcției Naționale Anticorupție s-a dovedit a fi din nou o piatra de incercare pentru toate instituțiile implicate, dar și pentru romanii care credeau ca in declarația de aseara urma sa se anunțe ce…

- Klaus Iohannis a anunțat ca, in zilele urmatoare, va avea o intalnire cu ministrul Justiției, Tudorel Toader. El nu exclude o intalnire și cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și o posibil intalnire in trei.”De fiecare data cand apare o problema publica m-am implicat cum am crezut de cuviința.…

- Decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a amana anuntarea unei decizii in privinta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi l-a scos din minti pe deputatul PSD, Liviu Plesoianu. In direct la Romania TV, Plesoianu l-a 'distrus' pur si simplu pe Toader.Citește și: Ministrul Eugen Teodorovici,…

- Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, i-a transmis ministrului Justitiei, Tudorel Toader, ca a pierdut sansa de a fi un erou, din momentul refuzului cererii de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Urgenta numarul 1 in momentul de fata, in privinta Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), este reabilitarea credibilitatii institutiei, spune presedintele PMP, Traian Basescu, invocand mai multe esecuri in ultima perioada. „Trebuie spus foarte clar ca urgenta numarul 1 in momentul de fata, in ceea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, trimis in judecata pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, sustine ca statul de drept din Romania este asediat de statul paralel si ca o ducem mai prost decat in anii '90, din acest punct de vedere. "Statul de drept din Romania…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, are o prima reacție, dupa ce Dosarul Microsoft a fost clasat, din cauza ca a intervenit prescripția. Kovesi susține ca procurorul de caz, Mihaela Iorga Moraru, a greșit, de fapt, calcularea termenului de prescripție și așa s-a ajuns ca cei 6 miniștri sa scape…

- Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat, intr-un interviu pentru Agerpres, ca procurorii DNA iși fac treaba, indiferent de presiuni, ca desi au fost probleme cu unii procurori DNA, dar impotriva carora s-au luat masurile de rigoare. Kovesi a mai accentuat ca instituția pe care o conduce…

- In discursul sustinut in fata oamenilor de afaceri, presedintele Klaus Iohannis a criticat dur masurile fiscale adoptate de fostul Guvern, aratand ca reintroducerea supraaccizei la carburanti, preluarea dividendelor suplimentare de la companiile de stat si transferul contributiilor au provocat haos.

- "ATENTIE Din surse de informare de incredere aflam ca exista posibilitatea unor incercari de deturnare a coloanei de manifestanti in directia Palatului Cotroceni prin infiltrarea unor persoane care sa sugereze aceasta directie, dar si prin alte metode care sa determine modificarea traseului. E important…

- Jurnalistul Rares Bogdan de la Realitatea TV a oferit un interviu spumos in direct la Romania TV. Jurnalistul a trimis un avertisment dur catre Klaus Iohannis si a anuntat ca daca actualul sef al statului nu ai vrea sa candideze, dreapta politica are cu cine sa mearga in alegerile prezidentiale.…

- Mai multe persoane protesteaza, miercuri seara, in fata Palatului Cotroceni, actiunea fiind organizata de Initiativa Romania, care condamna decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o desemna premier pe Viorica Dancila, spunand ca nu a facut un minim efort de conditionare a desemnarii candidatului PSD…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu ii reproșeaza ministrului Justiției Tudor Toader ca, deși au trecut 112 zile, nu a luat nicio decizie cu privirea la revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, din funcție.DEMISIA SERII in Romania: 'Am decis sa imi incetez activitatea' „112 zile in care…

- Liviu Plesoianu vine cu dezvaluiri soc si sustine ca toate crizele politice din ultima perioada au in spate o putere oculta. Totul ar fi pornit dupa decapitarea lui Ponta din functia de premier si numirea, de catre aceasta forta oculta, a premierului tehnocrat Dacian Ciolos. "Aceeași entitate metastatala…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit marti, 9 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, vizita delegatiei OMV-Petrom, conduse de catre Directorul General al Grupului OMV AG, Rainer Seele, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.Citeste si: Liviu Plesoianu ii DESFIINTEAZA…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a decis sa ceara demiterea Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA! Conform surselor citate de Romania TV, Toader ii va transmite președintelui Klaus Iohannis ca, in urma analizei raportului Inspecției Judiciare, a ajuns la concluzia ca șefa DNA trebuie revocata…

- Iata horoscopul politicienilor, prezentat la Romania TV: Klaus Iohannis, nascut pe 13 iunie 1959 este in zodia gemenilor. In 2018 are o cumpana saturniana, iar spre sfarsitul anului ar putea pierde increderea alegatorilor. Mihai Tudose este in zodia pesti. Aceasta zodie este una tenebroasa,…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, lanseaza un atac dur la adresa ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm. Pleșoianu susține ca in momentul in care Hans Klemm s-a afișat alaturi de Valeriu Zgonea, cel trimis in judecata de catre DNA pentru trafic de influența, nu a facut altceva decat sa sprijine corupția.…

- Sindicalistii si conducerea companiei americane Ford au anuntat ca s-au inteles in privinta semnarii Contractului Colectiv de Munca, insa astazi angajatii fabricii au potestat. Salariatii ii acuza pe liderii de sindicat de tradare.

- Aproximativ 600 de persoane au participat, vineri, la recepția oferita de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Naționale. Printre cei care au participat la recepție s-au aflat foștii președinți Traian Basescu și Emil Constantinescu,…

- Fostul presedinte, Traian Basescu se implica in scandalul de la nivelul Puterii. Seful statului, Klaus Iohannis e intr-un conflict deschis cu Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. De multe ori, mai multi oameni importanti din PSD si ALDE, precum Liviu Plesoianu, au cerut vehement suspendarea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a fost joi, la DIICOT, unde le-a indicat procurorilor membrii grupului infractional care sunt "in spatele" lui Romica Parpalea. Asta, dupa ce a facut o plangere pe numele acestuia in urma unui denunț al lui Parpalea la DNA pe numele ei.Ministrul Internelor…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat pentru Euronews ca "întregul sistem de justiție (din România) s-a confruntat cu atacuri incredibile, de la știri false la contractarea de companii specializate în intimidare și harțuire", informeaza, sâmbata,…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu, membru in comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidențiale din 2009, a declarat ieri, pentru EVZ, ca in urma refuzurilor lui Florian Coldea (fostul șef operativ al SRI) și Laura Codruța Kovesi (foto) (procurorul-șef al DNA) de a se prezenta la audieri, Comisia…

- La inceputul acestui an, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca vrea sa faca un referendum pentru lupta anticoruptie. Seful statului ar fi vrut sa ii intrebe pe romani daca sunt de acord cu continuarea acestei lupte sau nu. Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a reactionat la decizia lui Iohannis.Citește…

- Scrisoarea Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile din 2009 in care se semnaleaza refuzul sefei DNA Codruta Kovesi de a se prezenta la audieri a ajuns la ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Acesta a spus ca documentul va fi analizat, urmand sa se ia o decizie. “Da, a ajuns scrisoarea la…

- Liviu Pleșoianu, membru in comisia parlamentara ce ancheteaza prezidențialele din 2009, a declarat ca se ia in calcul suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Deputatul PSD a afirmat ca se ia...

