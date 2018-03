Protest anti-coruptie de amploare la Kiev: Cel putin 10 raniti si 50 de manifestanti arestati dupa confruntarile cu politia

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin zece persoane au fost ranite si 50 au fost arestate, sambata, la Kiev in cursul unor confruntari intre politie si manifestanti anticoruptie care au amplasat o tabara de corturi in apropierea sediului parlamentului, relateaza AFP.

- Un autobuz a intrat intr-un grup de polițiști in capitala iraniana Teheran. Cel puțin trei oameni au murit și șapte au fost raniți. Totul s-a intamplat chiar in fața sediului central al poliției.

- Mii de sustinatori ai lui Mihail Saakasvili, expulzat din Ucraina, au manifestat, duminica, la Kiev, ei cerand revenirea fostului presedinte georgian si demisia presedintelui ucrainean Petro Porosenko, relateaza News.ro, citand AFP.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat sambata ca refuza sa modifice un proiect de lege cu privire la combaterea coruptiei, proiect supus atentiei deputatilor, cerand Radei Supreme (parlamentului unicameral) "sa gaseasca un compromis" asupra acestui text foarte criticat de Fondul Monetar…

- O masina a incercat sa patrunda miercuri in sediul agentiei de informatii NSA, in apropiere de capitala americana Washington, provocand deschiderea focului si soldandu-se cu trei ranit, relateaza AFP. ”Nu exista nicio proba care sa arate ca acest caz are lagaturi cu terorismul”, a declarat, intr-o…

- Focuri de arma au fost auzite miercuri la o scoala din statul american Florida. Impuscaturile au avut loc la liceul Stoneman Douglas din orasul american Parkland, relateaza Digi 24.Presa locala relateaza ca cel putin 20 de persoane ar fi ranite, unele dintre victime primind ingrijiri medicale chiar…

- Fostul presedinte georgian devenit lider al protestelor in Ucraina, Mihail Saakasvili a cerut marti Uniunii Europene si cancelarului german, Angela Merkel, in special sa-l sprijine in campania sa anticoruptie impotriva presedintelui ucrainean Petro Porosenko, informeaza dpa.Porosenko distruge…

- Mihail Saakașvili a anunțat despre intenția sa de a se intoarce in Ucraina in mod legal. Fost guvernator al regiunii Odesa și ex-președinte georgian, Saakasvili a declarat ca nu va cere azil politic in Polonia. La o conferința de presa susținuta la Varșovia, politicianul a mai spus ca nu are alta cetațenie…

- Autoritatile poloneze au confirmat luni seara ca au acceptat intrarea pe teritoriul țarii a fostului presedinte georgian, liderul unui partid din Ucraina, apatridul Mihail Saakasvili. In aceeasi zi el a fost reținut la Kiev intr-o operatiune a trupelor speciale si imbarcat rapid intr-un avion cu destinatia…

- Politia de frontiera poloneza a anuntat ca Saakasvili a sosit in Polonia si i s-a permis sa intre in tara. El a intrat in Ucraina in septembrie 2017, venind tot dinspre Polonia. Autoritatile ucrainene au incercat atunci sa impiedice patrunderea sa in tara pe la frontiera terestra, dar actiunea…

- Autoritatile poloneze au confirmat luni seara ca l-au primit pe fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, care anterior in cursul zilei a fost arestat la Kiev intr-o operatiune fulger a trupelor speciale si imbarcat rapid intr-un avion cu destinatia Polonia, informeaza agentiile internationale…

- UPDATE: Autoritatile ucrainene au anunțat ca opozantul Mihail Saalkasvili, acuzat ca a urzit o ”lovitura de stat” in Ucraina si caruia i s-a retras cetatenia ucraineana in vara, a fost arestat si expluzat catre Polonia, relateaza AFP, citat de News.ro . ”Aceasta persoana se afla pe teritoriul ucrainean…

- Mihail Saakasvili, liderul PartiduluI Miscarea Noilor Forte din Ucraina, a fost retinut, luni, la Kiev, a anuntat Tatiana Bagranovskaia, purtatorul de cuvant al fostului presedinte georgian, relateaza site-ul agentiei Tass. ”Mihail Saakasvili a fost rapit din interiorul restaurantului…

- Fostul presedinte georgian, Mihail Saakasvili, devenit lider de opozitie in Ucraina, a fost 'rapit' luni la Kiev de persoane necunoscute. Așa cum reiese din imaginile de mai jos, indivizi neidentificati care purtau costume de camuflaj verzi si aveau fetele acoperite cu masti l-au luat cu forta pe…

- Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, constata ca Rusia poate incerca in orice moment sa agraveze situația din Ucraina. „Putin are in Ucraina atata armata, ca el poate in orice moment sa agraveze situația, daca ii trece asta prin gand. I-am spus candva cancelarului Merkel: Va puteți imagina ca in…

- Un șofer care circula prin localitatea Mica cu un autovehicul a fost oprit pentru control de polițilti de la Politia municipiului Dej. Totul s-a petrecut pe 7 februarie, dimineața in jurul orei 7. Soferul, un barbat de 33 ani, din comuna Mica, a prezentat un permis de conducere eliberat de autoritatile…

- Cateva mii de oameni au demonstrat duminica la Kiev, cerand demisia presedintelui Petro Porosenko. Liderul protestatarilor, fostul presedinte georgian devenit politician in Ucraina, Mihail Saakasvili, a spus ca protestul ar pune inceputul unui efort de „demontare a unui sistem putred si corupt”.

- Un grav accident feroviar a avut loc duminica, in statul american Carolina de Sud. Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit, potrivit Politiei locale citata de AFP și preluat de News.ro . Unul dintre trenuri, care mergea de la New York la Miami, a…

- Politia germana a arestat miercuri, in cadrul unei vaste operatiuni desfasurate in mai multe landuri, trei barbati suspectati ca au transportat ilegal migranti in Germania pe ruta balcanica, a comunicat politia federala, potrivit agentiei dpa, scrie agerpres.ro.

- Cel putin cinci politisti au fost ucisi si 41 au fost raniti in atacul cu explozibili, care ar fi fost pus la cale de traficantii de droguri, dupa cum sustin autoritatile. La actiune au participat mai multe persoane, care au ajutat la plasarea bombei, dupa care dispozitivul a fost detonat de la distanta.…

- Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata dimineata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, informeaza Reuters.Atacul i-a vizat pe agentii de politie care erau adunati in afara sectiei pentru a-si…

- Un tribunal de la Tbilisi l-a condamnat vineri – in contumacie – la trei ani de inchisoare pe fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, pe care l-a gasit vinovat de ”abuz de putere” in dosarul asasinatului unui tanar bancher georgian, Sandro Girgvliani, in 2006, in timpul presedintiei sale, relateaza…

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara în apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocând moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP. Atentatul, care nu a fost revendicat pentru moment, s-a produs în…

- Accidentul a avut loc in jurul orei 16:00 locala (17:00, ora Romaniei) vineri, in momentul in care trenul a intrat intr-o bariera de siguranta, a declarat un oficial de la ADIF, autoritatea care administreaza infrastructura feroviara.Pe langa cei patru raniti grav, alte 41 de persoane au…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, implicat in politica din Ucraina, a declarat joi ca Vladimir "Putin pur si simplu nu poate uita de mine", dupa ce liderul de la Kremlin a spus despre el ...

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, judecat in Ucraina pentru intrare ilegala in tara si sustinere a unei organizatii criminale, a respins luni acuzatiile ce i se aduc si a sustinut ca...

- Instanța urmeaza sa decida in legatura cu o posibila incarcerare a fostului președinte al Georgiei, devenit intre timp politician in Ucraina.El a fost reținut in weekend inainte de a putea sa conduca un marș de protest prin centrul Kievului pentru a cere suspendarea din funcție a președintelui…

- Fostul președinte georgian Mihail Saakașvili a fost dus luni in fața unei instanțe din Kiev, sub acuzația ca a adunat susținatori pentru a rasturna puterea din Ucraina, relateaza DPA. Instanța urmeaza sa decida în legatura cu o posibila încarcerare a fostului președinte…

- Mai multe mii de susținatori ai lui Mihail Saakașvili, opozant fața de puterea din Ucraina, s-au strans duminica in centrul Kievului pentru a cere eliberarea fostului președinte georgian și destituirea șefului statului ucrainean, Petro Poroșenko, relateaza AFP. Manifestanții au defilat pe strazi purtand…

- Mii de suporteri ai lui Mihail Saakașvili s-au adunat duminica la o demonstrație de protest la Kiev, cerind eliberarea din detenție a fostului președinte georgian devenit politician de opoziție in Ucraina. Saakașvili a fost arestat vineri sub acuzația ca ar fi complotat cu niște oameni de afaceri cu…

- Poliția îi oprește pe susținatorii lui Saakașvili sa se apropie de centrul temporar de detenție unde se afla fostul guvernatori al Crimeii dupa ce a fost arestat vineri seara la Kiev, 8 decembrie 2017. Din celula de detenție de la Kiev, politicianul de opoziție Mihail Saakașvili a…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, fost guvernator al regiunii Odessa, dar devenit, intre timp, un opozant vehement al puterii de la Kiev, in special al presedintelui Petro Porosenko, a carui destituire o...

- Fostul președinte georgian Mihail Saakașvili, devenit opozant al guvernului președintelui ucrainean, Petro Poroșenko, a fost arestat vineri la Kiev de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), dupa ce marți acesta scapase din mainile polițiștilor veniți sa-l aresteze, transmite EFE. "Agenții…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat vineri ca este gata sa implice experti internationali in ancheta asupra presupusei finantari ruse a activitatilor adversarului sau politic, fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, pe care il acuza ca este in solda Moscovei, informeaza AFP. "Daca…

- Treisprezece persoane au fost ranite miercuri in ciocniri la Kiev in timpul unei noi incercari a autoritatilor de a-l retine pe fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, devenit opozant al actualului regim ucrainean, relateaza AFP. Fortele de ordine au lansat un asalt asupra taberei de corturi…

- Cel putin 50 de persoane au fost ranite, marti seara, dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in apropiere de Dusseldorf, anunta Politia germana, citata de BBC. Accidentul a avut loc in orasul Meerbusch, unde un tren de pasageri s-a ciocnit cu un tren de marfa.

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili a sfidat marti puterea presedintelui ucrainean Petro Porosenko si a chemat la un nou 'Maidan' dupa ce a fost arestat la Kiev si apoi eliberat de sustinatorii sai, care s-au confruntat cu politia, transmite de la Kiev agentia EFE.'Nu va fie frica.…

- Autoritatile au descins în apartamentul fostului presedinte al Georgiei. Mihail Saakașvili s-a urcat pe acoperisul cladirii si a amenințat ca se va arunca. „Îndemn pe toți sa se alature și sa nu permita comiterea faradelegii. Sa nu-i permita lui Poroșenko sa ma rapeasca…

- Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea de susținatori ai fostului președinte al Georgiei, liderul „Mișcarii forțelor populare“ din Ucraina, Mihail Saakașvili, care marți a fost arestat de ofițerii Serviciului de Securitate al Ucrianei (SBU). Presa sustine ca in urma ciocnirilor…

- In raportul 'Nevoile umanitare din Ucraina pentru 2018', publicat luni, OCHA afirma ca 200.000 de oameni care traiesc in zona frontului din estul Ucrainei sunt expuși zilnic riscului de a-și pierde viața sau de a fi raniți.In fiecare luna de-a lungul liniei frontului au loc circa 1.500…