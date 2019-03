Protest Algeria. Peste 100 de persoane au fost rănite în confruntările cu jandarmii Unele persoane au fost ranite cu pietre si gloante de cauciuc, in timp ce altele au avut de suferit din cauza gazelor lacrimogene la care au recurs fortele de ordine impotriva protestarilor vineri, potrivit unor surse medicale de la Spitalul Mustapha Pacha din Alger. Sute de mii de persoane au invadat strazile Algerului pentru a treia zi de vineri pentru a demonstra impotriva candidaturii lui Bouteflika. Proteste ample au avut loc si in provinciile Batna, Bouira, Skikda si M'Sila, potrivit media locale. Aproximativ 195 de persoane au fost retinute vineri de catre fortele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de persoane au fost ranite in confruntari in capitala Algeriei in cursul protestelor impotriva deciziei presedintelui Abdelaziz Bouteflika de a candida pentru un al cincilea mandat la alegerile prezidentiale programate pentru 18 aprilie, au indicat sambata surse medicale, citate de agentia…

- Cel puțin 100 de persoane au fost ranite in timpul protestelor organizate in capitala algeriana fata de intentia presedintelui Abdelaziz Bouteflika de a candida pentru a cincilea mandat, au informat sambata surse medicale, relateaza site-ul agenției Dpa preluata de mediafax. Protestatarii…

- Forțele algeriene de securitate au reținut 195 de persoane în timpul protestelor de masa de vineri, a declarat televiziunea de stat, citând infracțiuni precum jefuirea ca temei pentru arestari, informeaza Reuters. Protestatari au umplut vineri centrul capitalei Alger pentru a contesta…

- ​Mai multe sute de tineri au marsaluit duminica seara în centrul capitalei Alger si în alte localitati, în semn de protest fata de candidatura pentru al cincilea mandat prezidential al lui Abdelaziz Bouteflika, depusa oficial în cursul aceleiasi zile în vederea scrutinului…

- O avalansa puternica s-a produs in zona Crans-Montana din Elvetia. Cel putin patru persoane sunt ranite, dintre care una este in stare grava. 12 oameni raman inca blocati sub stratul de zapada de aproximativ doi metri.

- Zeci de mii de persoane s au adunat duminica in centrul Atenei pentru a protesta impotriva acordului privind noul nume al Macedoniei, pe care parlamentul elen ar urma sa il ratifice in curand, relateaza AFP, citat de Agerpres.roAu avut loc cateva ciocniri intre politisti si circa 30 de manifestanti…

- Un accident grav s-a produs joi dimineața, la intrarea in Turnu-Magurele. Opt persoane au fost ranite, dupa ce microbuzul in care se aflau a ieșit de pe carosabil. Trei ambulanțe au ajuns la fața locului pentru a acorda ingrijiri medicale. Conform ISU, apelul la 112 a fost facut in jurul ore 5:50, s-a…

- Atac terorist in Manchester. Mai mute persoane ranite in noaptea Anului Nou Un barbat a injunghiat trei persoane in noaptea de Anul Nou in Manchester. Fortele anti-terorism investigheaza incidentul. Fortele anti-terorism din Marea Britanie coordoneaza o investigatie dupa ce un barbat a injunghiat trei…