- "Vestele galbene" au ieșit, din nou, in strada din nou in Franta. Este al saselea episod al manifestatiei. De aceasta data, au ales sa se adune in cartierul istoric Montmartre din Paris, unde cateva sute de 'veste galbene' au impanzit strazile.

- O figurina cu chipul lui Emmanuel Macron a fost decapitata, vineri seara, la Angouleme, in timpul unei manifestatii sub egida „Vestelor galbene“. Prefectura din Charente denunta aceasta scena macabra, iar Parchetul a deschis o ancheta, relateaza sudouest.fr.

- Ziua de sambata a adus noi tensiuni in inima capitalei franceze, o data cu iesirea in strada a reprezentantilor miscarii “vestele galbene”. Pe fondul anuntatului protest de sambata, din centrul Parisului, premierul francez Edouard Phillipe a participat orele trecute la o sedinta la Ministerul de Interne,…

- Autoritatile franceze vor desfasura sambata un dispozitiv de securitate 'de mare anvergura', axat pe mai multa 'mobilitate' si 'reactivitate' in cadrul 'actului IV' al 'vestelor galbene', pentru a contracara 'elementele radicale' care vor incerca din nou sa se mobilizeze, a declarat vineri ministrul…

- Presedintele Frantei Emmanuel Macron se va adresa ''la inceputul saptamanii viitoare'' in legatura cu criza ''Vestelor galbene'' deoarece nu doreste ''sa puna gaz pe foc'' inaintea manifestatiilor de sambata, a declarat vineri presedintele Adunarii Nationale, Richard Ferrand, relateaza AFP. 'Dupa…

- O femeie de 80 de ani, din Marsilia, a murit dupa ce a fost lovita de un proiectil cu gaz lacrimogen care a intrat pe fereastra casei sale. Incidentul a avut loc in timpul protestelor vestelor galbene si a ridicat la 4 numarul celor care si au pierdut viata de la inceperea violentelor. In acelasi timp,…

- Președintele Emmanuel Macron a vizitat, duminica, Arcul de triumf din Paris, monument vandalizat sambata de protestatarii, scrie Reuters. Vizita președintelui vine in contextul in care guvernul francez la in considerare declararea starii de urgența din cauza protestelor ”Vestelor galebene” și a celor…

- Circa o suta de ''veste galbene'' manifestau vineri la Bruxelles, prima adunare de acest fel desfasurata în Belgia în cadrul miscarii de protest începute în Franta cu doua saptamâni în urma,