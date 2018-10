Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de clasa a opta de la scoala "Sfantul Andrei"din Capitala sunt nemultumiti de faptul ca profesoara de tehnologie le da note mici din motive nefondate. Parintii lor ii sustint si cer ca dascalul sa fie inlocuit. "Ne confruntam cu o doamna profesoara al carei comportament nu este demn.…

- Cazul copilului de 9 ani care si-a ucis acum 4 luni bunica are in continuare urmari in societate Parintii dintr-o a treia scoala refuza sa il primeasca in unitatea de invatamant, de teama pentru copiii lor Ei au semnat proteste catre Inspectoratul Scolar si catre Ministerul Educatiei, dar li s-a spus…

- Programul examenului de definitivare in invatamant de anul viitor include sfarșitul lunii iulie și inceputul lunii august, conform calendarului de organizare si desfasurare a acestui examen. Astfel, sustinerea probei scrise a examenului national de definitivare in invatamant se va sustine pe 24 iulie…

- Inspectoratul Scolar Judetean Constanta a publicat principale activitati care se vor desfasura in unitatile de invatamant din Constanta cu prilejul Zilei Internationale a Educatiei, celebrata azi, 5 octombrie. Din datele transmise de directorii unitatilor de invatamant din judet si centralizate de ISJ…

- Cel mai recent referendum (al șaselea de dupa 1989) a avut loc la 29 iulie 2012 și a avut ca obiect demiterea președintelui Traian Basescu. Chemați sa raspunda la intrebarea “Sunteți de acord cu demiterea Președintelui Romaniei, domnul Traian Basescu?”, 87,52% dintre cetațeni s-au pronunțat pentru demitere,…

- Elevii din București nu vor face cursuri, vineri, 5 octombrie, iar luni, 8 octombrie, programul va fi modificat in unitatile de invatamant in care vor fi sectiile de votare pentru Referendumul privind redefinirea familiei. Elevii din București vor avea liber pe 5 octombrie, de Ziua Mondiala a Educatiei,…

- Un protest al parinților și al elevilor care invața la școala din Micești are loc, luni, in curtea școlii, aceștia fiind nemulțumiți ca inainte cu o saptamana de inceperea cursurilor au aflat de existența unui ordin de ministru care desființeaza clasele V-VIII ale unitații de invațamant. La deschiderea…

- Primaria Capitalei vrea sa ofere 450 de lei copiilor din invatamantul primar si gimnazial pentru achizitionarea de rechizite, carti si papetarie, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) care va avea loc joia viitoare. Suma…