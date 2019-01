Stiri pe aceeasi tema

- Un tramvai din linia 41 a deraiat la terminalul Ghencea, iar, din aceasta cauza, vineri dimineata este blocata circulatia tramvaielor, anunta Societatea de Transport Bucuresti (STB), pe pagina de Twitter.

- Inca un autobuz nou, marca Otokar, din cele cumparate recent de Primaria Capitalei, s-a defectat in trafic. Soferul si calatorii au ramas blocați in autobuzul care nu a mai putut fi pornit. Oamenii au forțat ușile ca sa poata cobori.

- Activitatea Complexului Energetic Oltenia (CEO), care produce aproape un sfert din energia Romaniei, este, in continuare, paralizata, din cauza ca mii de angajati au intrat in greva si refuza sa reia lucrul. In vreme ce Ministerul Energiei si conducerea companiei ii indeamna pe salariati sa…

- Liderul Sindicatului Solidaritatea 2013 de la Cariera Lupoaia atrage atentia ca daca minerii si energeticienii nu vor primi lefuri mai mari in acest an, vor avea loc proteste Sindicalistii din CE Oltenia au solicitat o majorare cu 45% a salariilor si acordarea de vouchere de vacanta angajatilor companiei.…

- Capacitatea de transport a Societatii de Transport Bucuresti (STB) este suplimentata in noaptea de Revelion, toate liniile de noapte care converg spre zona centrala fiind asigurate. De asemenea, circula toata noaptea tramvaiele de pe liniile 1, 10 si 41.Citește și: Virgil Ianțu explica de…

- Sindicaliștii de la termocentrala Mintia i-au inaintat o notificare premierului Romaniei, Viorica Dancila. Reprezentanții Sindicatului Solidaritatea Hunedoara și cei ai Sindicatului Liber Independent Electrocentrale Mintia arata care sunt revendicarile salariaților, care ieri au demarat un protest…

- Sindicaliștii de la Metrou au stabilit ca incepand cu ziua de miercuri, 21 noiembrie, sa declanșeze greva generala pe perioada nedeterminata, intre orele 4:00 - 16:00, subliniind ca spera sa fie dezamorsat conflictul colectiv de munca pentru a evita neplacerile calatorilor. "Greva generala…

- Societatea de Transport București (STB, fosta RATB) a anunțat ca va scoate pe traseu mai devreme cu o ora liniile de tramvai, troleibuz și autobuz, in contextul grevei de avertisment de la metrou, care va avea loc intre orele 4:00 și 6:00. Astfel, mijloacele de transport in comun de suprafața vor incepe…