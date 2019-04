Stiri pe aceeasi tema

- Sindicate ale grefierilor organizeaza, vineri, un miting in fata Guvernului, pentru a atrage atentia asupra volumului foarte mare de munca, precum si asupra lipsei unei salarizari unitare, dar si a personalului. Organizatorii spun ca sunt asteptati peste 1.500 de participanti.

- Un eveniment inedit pentru spatiul romanesc, dar care se anunta extrem de interesant, intitulat TEDx Parcul Tineretului, va avea loc sambata, 13 aprilie, de la ora 12:00, la Piatra Neamt. “TEDx Parcul Tineretului e evenimentul realizat de cei mai tineri organizatori din țara, in care nu mai puțin de…

- In ciuda gerului, circa 1.000 de persoane s-au adunat, in aceasta seara, in centrul orașului, in fața Prefecturii Brașov. De acolo au plecat spre Piața Sfatului. Oamenii iși striga nemulțumirile fața de noile modificari legislative din justiție, scandeaza impotriva partidului de guvernamant și il apostrofeaza…

- Circa 100 de oameni au ieșit in strada la Cluj-Napoca, joi dupa-amiaza, pentru a-și arata susținerea fața de Laura Codruța Kovesi. Oamenii care s-au adunat, joi seara, in jurul orei 19.00, pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca, au afișat pancarte cu mesaje precum ”Sa se faca dreptate”, ”Coruptia…

- RTB House, companie globala care ofera tehnologii de ultima ora de marketing pentru brandurile de top din intreaga lume, anunta lansarea unei noi divizii - Creatives Lab. Unitatea va dezvolta solutii pentru a oferi clientilor o gama mai larga de formate dinamice mai performante, atat pentru…

- Tragedia rutiera produsa in judetul Suceava, la Sasca Noua, pe DN 2E, in care doua persoane au murit si alte sapte au fost ranite, declanseaza un amplu protest national al transportatorilor. Accidentul a avut loc dupa ce un microbuz care efectua un transport neautorizat de persoane, de la Pascani ...