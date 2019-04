Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din Alianta Federatiilor Tehnice Feroviare si Federatia Nationala „Drum de Fier” protesteaza joi in fata Ministerului Transporturilor, pentru adoptarea proiectului de lege privind Statutul personalului feroviar in forma dorita de salariatii feroviari.

- Sindicate ale grefierilor organizeaza, vineri, un miting in fata Guvernului, pentru a atrage atentia asupra volumului foarte mare de munca, precum si asupra lipsei unei salarizari unitare, dar si a personalului. Organizatorii spun ca sunt asteptati peste 1.500 de...

- Un eveniment inedit va avea loc in Soroca: Aproximativ 200 de soroceni sunt invitați sa participe la un ”miting de protest”. Organizatorii le promit cate 200 de lei celor care vor dori sa devina actori pentru o zi - detalii.

- Un protest intitulat „Abrogați și apoi plecați” va avea loc duminica, in Bacau, București, Iași, Cluj și ale orașe ale țarii. In Bacau, acțiunea va incepe de la ora 18:00, in Piața Tricolorului. Organizatorii l-au citat pe filosoful Mihai Șora care,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- ARAD. Satui sa bage adanc mana in buzunare pentru reparatiile masinilor, satui de starea precara a drumurilor judetene, satui de promisiuni, satui de scuze si acuze politice, soferii aradeni vor sa se faca auziti. Asa ca au decis sa picheteze sediul Consiliului Judetean Arad pentru a atrage atentia…