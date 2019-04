Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Federatiilor Tehnice Feroviare si Federatia Nationala "Drum de Fier" organizeaza joi un protest in fata Ministerului Transporturilor. Organizatorii spun ca la miting urmeaza sa participe circa 1.500 de persoane. Principalele revendicari pentru care se organizeaza actiunea de protest sunt: adoptarea…

- In luna martie 2019, Serviciul Control Relatii de Munca a efectuat 119 controale, fiind dispuse 423 de masuri de punere in conformitate cu prevederile legislative in domeniul relatiilor de munca si contractului colectiv de munca. Au fost aplicate 14 sanctiuni contraventionale, din care 11 avertismente…

- Sindicate ale grefierilor organizeaza, vineri, un miting in fata Guvernului, pentru a atrage atentia asupra volumului foarte mare de munca, precum si asupra lipsei unei salarizari unitare, dar si a personalului. Organizatorii spun ca sunt asteptati peste 1.500 de...

- Un eveniment inedit va avea loc in Soroca: Aproximativ 200 de soroceni sunt invitați sa participe la un ”miting de protest”. Organizatorii le promit cate 200 de lei celor care vor dori sa devina actori pentru o zi - detalii.

- Un protest intitulat „Abrogați și apoi plecați” va avea loc duminica, in Bacau, București, Iași, Cluj și ale orașe ale țarii. In Bacau, acțiunea va incepe de la ora 18:00, in Piața Tricolorului. Organizatorii l-au citat pe filosoful Mihai Șora care,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pe 20 decembrie 2018 a fost postat pe site-ul Ministerului Transporturilor, pentru dezbatere publica (data limita pentru primirea de propuneri/observatii fiind 25.01.2019) proiectul de HG privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere…

- Activitatea zilnica a inspectorilor de munca a vizat, cu prioritate, sanctionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, catre Inspectia Muncii. Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 4-8 februarie 2019, in activitatea de control, sunt…

- ARAD. Satui sa bage adanc mana in buzunare pentru reparatiile masinilor, satui de starea precara a drumurilor judetene, satui de promisiuni, satui de scuze si acuze politice, soferii aradeni vor sa se faca auziti. Asa ca au decis sa picheteze sediul Consiliului Judetean Arad pentru a atrage atentia…