- Galațenii au plecat la protestul din București pentru apararea legilor justiției. O parte dintre protestatari, inarmați cu steaguri și banere, au plecat cu un autocar in jurul pranzului. Au fost insa și oameni care au plecat cu mașinile personale. Pe langa banerele și steagurile pregatite, galațenii…

- Protestatarii care au plecat pe jos din Cluj ajuns sambata in București, la protestul care se va desfașura in Capitala in aceasta seara. George Bratu, unul din participanții la marș, a relatat pentru Radio Cluj cum au fost primiți in Ardeal. “Ardealul ne-a primit nemaipomenit de bine. Ieseau oamenii…

- Sectia 14 de Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, face cercetari dupa ce un taximetrist a fost batut de trei șoferi UBER. Agresiunea a avut loc in fața unul club din Capitala. „Cercetarile au fost declansate in urma unei plangeri formulate la data de 19 ianuarie…

- Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova a inaugurat expoziția „In memoriam dr. Constantin I. Istrati”, eveniment cuprins in proiectul muzeal „Expoziția Lunii”. Prilejuita de comemorarea a 100 de ani de la dispariția marelui savant roman, expozitia reunește o serie de publicații, documente și…

- Vizita in Romania a premierului Japoniei, Shinzo Abe, a fost afectata de criza politica de la Bucuresti, comenteaza postul Euronews, notand ca liderul japonez nu s-a putut intalni cu premierul roman, dat fiind ca acesta din urma a demisionat. „Premierul Japoniei a calatorit 8.700 de kilometri pentru…

- Mai multe zone din deșertul Sahara au fost acoperite de … zapada. Ninsori au avut loc intr-un oraș din Algeria, unde dunele de nisip au fost acoperite de un strat de zapada, noteaza Daily Mail. Pentru a treia oara in ultimii 37 de ani, satul Ain Sefra aflat in Algeria, in deșertul Sahara, a avut parte…

- Aproape 600.000 de masini second hand au obtinut acte in vederea inmatricularii in Romania in primele 10 luni ale anului trecut, dublu fata de anul 2016. George Dinca a declarat ca inca din ianuarie 2017 s-a observat o crestere exploziva a numarului solicitarilor pentru activitati specifice…

- IDS Laboratories funcționeaza pe piața autohtona din anul 2000, cand și-a deschis primul laborator in București. Finalul anului trecut a consemnat o noua tranzacție importanta in peisajul serviciilor medicale private din Romania, o intreaga rețea de laboratoare de analize medicale fiind preluata,…

- Ambasada Frantei in Romania "urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii romanesti si dispune de propriile servicii de traducere in acest scop", se arata intr-un raspuns al misiunii diplomatice transmis la solicitarea AGERPRES.…

- În perioada 18-22 decembrie, au fost confirmate alte 70 de cazuri de rujeola, în București și în 11 județe. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Ialomița și București, câte 16, în timp ce în Prahova au fost confirmate 10. Numarul total…

- Universitatea CSM Oradea a avut o reprezentanta la Balkanic Next Star 2017, un turneu internațional desfasurat la București, rezervat echipelor nationale formate din baschetbaliste nascute dupa 1 ianuarie 2002, la care au participat Ungaria, Bulgaria, Serbia si Romania.

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a primit-o, joi, in vizita de prezentare, pe Isabel Rauscher, ambasador al Republicii Austria in Romania, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis Agerpres.Cei…

- Presedintele Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul, a criticat joi votul din parlamentul de la Bucuresti privind modificarea legilor justitiei, estimand ca „independenta justitiei din Romania este in pericol”, releva un comunicat de presa al PPE.

- In proiectul de buget pe 2018 trimis spre aprobare in Parlament, Ministerul Transporturilor a alocat sume insuficiente pentru mai multe proiecte importante de autostrazi. Un astfel de exemplu este "ciotul" de 3 km de la intrarea A3 in București in zona Petricani, unde pentru 2018, cand ar trebui finalizata…

- Aproximativ 50 de persoane protesteaza in aceasta seara pe platoul din fata Prefecturii Constanta. Protestul, intitulat "Ei cu hotii noi cu toti" a fost mediatizat pe Facebook unde a fost publicata chemarea la proteste. "Chemam lumea din Romania, diaspora sa vina la Bucuresti, din toata tara Intreaga…

- Premierul Mihai Tudose a revenit sambata dupa-amiaza la București, dupa vizita efectuata la Belgrad unde a participat la reuniunea cvadrilaterala Romania - Bulgaria - Serbia - Grecia, au precizat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. Potrivit surselor citate, de la Aeroportul Otopeni premierul…

- Ștefan Banica va susține cele 3 concerte de Craciun, in 2 zile. Au avut loc modificari de ultim moment. Spectacolele vor fi dedicate memoriei Majestații Sale, Regele Mihai. Dupa mai multe runde de discuții, in care s-au cautat soluții, programul concertelor de Craciun susținute de Ștefan Banica la…

- Asociația Daruiește Viața a inceput lucrarile pentru construirea primului spital de oncologie și radioterapie pediatrica din Romania. Fondurile pentru unitatea spitaliceasca vin din donații dar noul Cod Fiscal reduce simțitor sumele pe care ONG-ul le poate strange pentru finalizarea proiectului. Asociația…

- Selectionata Ligii Companiilor Suceava va participa in acest weekend la Cupa Unirii la fotbal pe teren redus sub denumirea Civica Sport Center. Competitia va fi gazduita de Arena Alexandreea Club din Bucuresti, urmand sa se bucure de prezenta a opt formatii din Romania, care vor reprezenta diferite…

- REGELE MIHAI A MURIT! In decembrie 1990, Regele Mihai a ajuns in tara, la bordul unui avion particular. Primise aprobare sa calce pentru prima oara pe pamantul patriei, dupa 45 de ani de exil si mergea sa se reculeaga la mormintele stramosilor sai de la Curtea de Arges. A fost insa fugarit pe autostrada…

- Ambasadorii statelor Uniunii Europene acreditați la București au marți ocazia sa se informeze și sa afle punctele de vedere ale președintelui Klaus Iohannis in legatura cu ceea ce se intampla in Romania.

- ”Eu nu ies in strada sambata (...) Cine are de facut miting, sa faca miting. Eu nu o sa fiu in strada sambata pentru ca am alte treburi mai importante. Si pe Ceausescu l-au sfatuit unii sa faca miting”, a declarat luni Adrian Solomon. Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu a declarat…

- "De 1 decembrie ma gandesc la mine și la țara asta mai mult ca niciodata. Nu vreau sa sune deloc patetic sau egoist, dar chiar așa e. Revad imaginea cu "Buna seara, Romania, buna seara, București" și realizez cum trece vremea. Cred ca-mi sta mai bine bruneta, dar pentru ca sunt singura care crede…

- Premierul Mihai Tudose, despre moartea Stelei Popescu. Marea actrița Stela Popescu a incetat din viața la varsta de 81 de ani. Artista a fost gasita moarta in holul casei sale din centrul Capitalei. Stela Popescu a murit, fiind gasita prabușita in holul casei de catre o vecina a acesteia, care a vrut…

- „In timp ce debitorii romani asista pasiv cum instanțele din București și din alte orașe mari resping pe banda rulanta acțiuni in inghețarea cursului și se lameteaza pe facebook, spaniolii se bucura de efectele speței Andriciuc, o hotarare obținuta la sesizarea unei instanțe din Romania. Bine, unii…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Potrivit sursei citate, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata - palcuri , iar vizibilitate este intre 150 si 200 de metri. Vizibilitatea este sub 100 de metri intre Medgidia si Cernavoda, precizeaza IGPR. „Le recomandam conducatorilor…

- Decembrie este o luna magica, o luna despre miracole, despre daruire și bucurie. Pe 12 decembrie, odata cu revenirea orchestrei JOHANN STRAUSS ENSEMBLE in Romania, pentru cel de-al treisprezecelea an, iubitorii de muzica clasica vor avea privilegiul sa se delecteze in atmosfera sclipitoare a balului…

- "Iubitorii de cumparaturi au un motiv in plus de bucurie. Luna noiembrie vine cu sarbatoarea anuala a reducerilor: Black Friday. Astfel, pe 17 noiembrie iți dam și mai multe motive sa ne vizitezi pentru o sesiune de shopping serioasa. Fie ca iți dorești un nou televizor, un robot de bucatarie…

- Am citit cea mai dura,tranșanta, nemiloasa dojana meritata transmisa poporului meu de un ambasador strain. Un fel de ma, mai romanilor, sunteți intregi la minte? O spune nu un neica nimeni, ci ditamai ambasadorul Norvegiei la București. Omul asta, diplomat venit dintr-o țara in care nu prea crește nici…

- Circa 100 de angajati din cadrul Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura Arad au protestat, joi dimineața, in fata sediului judetean si a centrelor locale, nemultumiti de ceea ce ei numesc discriminarile salariale pe care le vor avea, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, in comparatie cu…

- Tavi Campan si-a inceput activitatea la Federatia Romana de Rugby in februarie 2005, ca medic al echipei Romaniei de U18, timp de peste 12 ani fiind permanent prezent alaturi de Stejari. In ultimii cinci ani, Tavi Cimpian a fost medicul nationalei de seniori a Romaniei, fiind alaturi de Stejari…

- Evaluarea Agentiei Europene a Medicamentului privind relocarea de la Londra intr-un alt oras european, pe care a trimis-o Comisiei Europene, reprezinta o evaluare paralela cu cea a Comisiei Europene, desi, potrivit liniei de conduita stabilite anterior, "Comisia Europeana va consulta Agentiile cu…

- Medicii de familie din Vrancea vor fi astazi, alaturi de colegii lor din toata țara, in București, și vor picheta sediul Guvernului. Protestele medicilor de familie au debutat la data de 2 noiembrie, cand in mai multe orașe din țara au pichetat sediile Caselor Județene de Asigurari. Protestele au avut…

- Super aventura ciclista in codrii Vlasiei. Ultima competiție din acest sezon Riders Club le-a oferit concurenților o haiduceala de nota 10, vremea frumoasa sporind pofta de mișcare in natura. Vezi toate (4) fotografiile Sambata, 11 noiembrie 2017, ne-am bucurat de o experiența ciclista deosebita, la…

- Verice Gomes Rodrigue le-a povestit anchetatorilor ca nu avea loc de munca si i s-a oferit "sansa de a transporta in corp droguri cu destinatia Istanbul, Turcia". A fost abordata pe 1 noiembrie in Brazilia, intr-o piata, de un barbat care i-a propus "sa transporte droguri in corp, in strainatate,…

- ANSVSA, despre citricele tratate cu Imazalil din Romania. Directorul general al ANPC (Autoritatea pentru protectia consumatorului), Paul Anghel, avertizeaza consumatorii sa citeasca foarte atent etichetele citricelor pe care le cumpara, pentru ca unele dintre acestea sunt conservate cu Imazalil, o…

- Romania pare sa fi intrat in zodia protestelor, pentru in Capitala se desfașoara proteste chiar și la aceasta ora. Peste 150 de persoane de diferite varste protesteaza sambata, in Parcul Izvor, impotriva obligativitatii vaccinarii. Citește și: Rupere in PSD Un ministru al lui Mihai Tudose,…

- DEVEHO Consulting Group va da întâlnire Joi 7 decembrie, între orele 14:00 și 17:30, la București. Va vom prezenta noile oportunitați oferite de soluția de management Sage X3 de ultima generație. DEVEHO Tour 2017 este oportunitatea de a: descoperi DEVEHO…

- Insomnium, formatia finlandeza de top a scenei metal, se reintoarce in Romania pe 22 Martie in Club Quantic din Bucuresti. Cu o activitate de 20 de ani, Insomnium are la activ 7 albume de studio, primul ‘In the Halls of Awaiting’ fiind lansat in 2002, iar ultimul, ‘Winter’s Gate’ aparand in 2016. Formatia…

- Pana sa vina ceva concret de la București, vaporașele Timișoarei stau intr-un depou al RATT. Doua dintre ele inca sunt scoase la plimbare pe Bega, pentru stagiile marinarilor. In curand insa vremea nu va mai permite ca ele sa navigheze pe canal, așa ca vor fi retrase in depou. „Vaporettele…

- Peste o suta de angajati ai ArcelorMittal Tubular Products Galati au protestat, luni, in fata sediului Prefecturii Galati, nemultumiti de importurile de otel din afara Uniunii Europene (UE), care le ameninta locurile de munca, ei solicitand autoritatilor sa sprijine societatea pentru a livra tevile…

- Un avion care trebuia sa decoleze, marți, dinspre Bucuresti spre Aeroportul International Timisoara, s-a intors din drum in urma unor defectiuni tehnice, povestește Elena Udrea, pe pagina de socializare, potrivit sitipesurse.ro. „In curand probabil avioanele vor opri la mijlocul drumului pentru ca…

- Amazon, cel mai mare retailer online din lume, va recruta cel putin 1.300 de angajati pentru noul sau sediu din Bucuresti, din cadrul proiectului Globalworth Campus din Pipera. Gigantul american a semnat cu fondul de investitii pentru 13.500 mp de birouri, în cea de-a treia cea mai mare tranzactie…

- Dezbaterea cu privire la viitorul proiectului european prinde din ce in ce mai mult contur, se imbogateste cu noi contributii. Cartii Albe privind viitorul Europei a Comisiei Europene, cu cele 5 scenarii posibile prezentate in martie 2017, i s-a adaugat, in septembrie, discursul presedintelui…

- Vești bune pentru femeile bolnave de cancer care necesita proteze mamare, dupa operația de mastectomie! Statul va suporta costurile protezelor, și pe viitor. Anunțul a fost facut ieri, de ministrul Sanatații, Florian Bodog in cadrul Conferinței Naționale organizate de Societatea Romana de Chirurgie…

- Cu ocazia vizitei sale de joi in Romania, prilejuite de aniversarea a 10 ani de la intronizarea Patriarhului Romaniei, Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Kirill I al Moscovei a acordat un interviu pentru Q Magazine, in care a abordat o serie de teme prezente in sfera publica precum relatia dintre…

- Romania este o tara mare si trebuie sa-si arate capacitatea pe plan international, in special in Africa, unde era prezenta candva, spune directorul general al Agentiei pentru Proprietate Intelectuala si Inovare Tehnologica din Senegal, Makhtar Dia, fost student la Universitatea Politehnica din Bucuresti.

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al judetului Cluj transmis, marti, activitatile in acest dosar sunt continuate de politisti, sub coordonarea unitatii de Parchet competente. „Cu privire la incendiul produs la data de 21 octombrie, in zona Pata Rat, informam ca in dosarul…