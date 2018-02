Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Sindicatului Liber Invațamant Sebeș au anunțat ca participa la pichetul de protest organizat astazi, 31 ianuarie 2018, de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“, in fața Ministerului Educației Naționale. Aceștia spun ca, printre altele, au propus federației sa atraga atenția…

- Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret" s-a retras luni din toate structurile de dialog social de la nivelul Ministerului Educatiei Nationale pana la momentul in care institutia va intelege ca un dialog social...

- Rectorul Universitatii din Bucuresti si fost ministru al Educatiei, Mircea Dumitru, a anuntat ca demisioneaza din toate functiile pe care le ocupa in cadrul CNATDCU, decizia fiind urmare a declaratiilor facute de ministrul desemnat, Valentin Popa, din timpul audierilor din Parlament. „Va rog sa luati…

- De luni, 29 ianuarie, incep inscrierile la examenul de Bacalaureat 2018. Reamintim ca probele orale se desfasoara in acest an, in februarie, iar cele scrise, in vara. Ministerul Educatiei a publicat si materiile pentru examen. Citește și Simulare BACALAUREAT si EVALUARE NATIONALA 2018. Cand incep testarile.…

- O absolventa a Universitatii de Vest din Timisoara a fost propunsa ministru in noul guvern condus de Viorica Dancila. Este vorba despre Natalia Intotero, deputat PSD de Hunedoara, propusa sa ocupe funcția de ministru pentru romanii de pretutindeni. Natalia Intotero s-a nascut in data de 14 ianuarie…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a postat, miercuri, pe Facebook statistica școlilor care inca nu dispun de toalete și unitați sanitare decente in 2018. In cazul a peste 2.000 de școli elevii trebuie inca sa foloseasca toaleta din curte. Este una din realitațile triste cu care s-au confruntat…

- Elevii unei comune timisene invata intr-o scoala noua, care a fost data in folosinta de doi ani. Vechea unitate de invatamant a fost transformata in biblioteca, avand anexate si doua spatii destinate muzeului din comuna, cu exponate etnografice. Pe langa aceste incaperi, fosta scoala va mai gazdui si…

- Daca pana recent, elevii foloseau in procesul de invatamant materiale auxiliare pe care le impuneau profesorii, de acum dascalii le vor folosi doar pe cele pe care le aleg parintii. Asa a anuntat Ministerul Educatiei, care a reglementat modalitatea de utilizare in unitatile de invatamant preuniversitar…

- Profesorii din invatamantul preuniversitar isi vor primi cu intarziere salariile. Daca pana anul trecut dascalii isi primeau salariile incepand din 5 si pana in 10 ale lunii, incepand din 2018 isi vor primi leafa in data de 14. Profesorii reclama ca au fost instiintati doar in 5 ianuarie de aceasta…

- Elevii din Cluj nu vor mai avea voie sa intre cu mobilele în salile de curs. Pâna acum, erau unii care le foloseau nestingheriți și deranjau orele. Ministerul Educatiei a emis un ordin prin care în niciun județ din țara nu mai e permisa folosirea…

- Ministrul Educatiei a tinut sa-i informeze pe profesori de intarzirile salarile printr-un mesaj pe Facebook, tocmai in ziua in care banii trebuiau sa intre in cont. Pe cai institutionale, dascalii au aflat abia pe 5 ianuarie de aceasta intarziere. Liviu Pop, ministrul Educatiei, a anuntat, marti, printr-un…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a solicitat marti ca salariile profesorilor sa fie platite la timp, adaugand ca amanarea anuntata are drept cauza "dubla subordonare a scolilor" atat fata de Ministerul Educatiei, cat si fata de consiliile locale. "Salariile profesorilor sunt amanate…

- Ministerul Educatiei vrea ca elevii de liceu − profilul Real − sa studieze Educatie artistica, in loc de Fizica, iar in loc de a doua limba straina, Animatie. Dupa ce a incetaten...

- Anul 2018 incepe cu vesti bune in invatamant. Dupa vacanta de Craciun, vor fi redeschise trei scoli primare in satele Farladeni, din raionul Hancesti, si Tepilova, din raionul Soroca, si Bolohan, raionul Orhei.

- Elevii si prescolarii vor intra de vineri, dupa terminarea orelor, in vacanta de iarna, urmand sa reinceapa cursurile pe 14 ianuarie 2018, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.

- Va prezentam concluziile studiului național rezultate in urma consultarii publice privind rolul temelor pentru acasa. Din județul nostru, au raspuns intrebarilor din chestionar doar 93 de elevi, 290 de parinți și 135 de cadre didactice. Pe scurt, temele sunt grija de zi cu zi a elevilor, dar, de multe…

- Unul dintre cele mai bine pazite secrete din politica romaneasca e pe cale sa fie aflat, macar si partial: unde a terminat Facultatea de Drept deputatul PSD Eugen Nicolicea, presedintele Comisiei Juridice din Camera Deputatilor.

- Federația Sindicatelor din Administrația Penitenciarelor a criticat dur Coaliția, dar și pe ministrul Justiției Tudorel Toader in scandalul grațierii mascate. Sindicaliștii din ANP atrag atenția asupra deținuților care au fost eliberați."3.130 de beneficiari ai gratierii, cu 2.105 mai putini…

- Patru elevi olimpici internationali din Maramures vor fi prezenti, maine, la Palatul Parlamentului, unde vor fi premiati, alaturi de alti elevi din tara, pentru premiile obtinute. De asemenea, profesorii care i-au pregatit si unitatile de invatamant la care invata, vor fi premiate pentru rezultatele…

- In premiera judeteana, Sindicatul Liber Invatamant Sebes, prin președintele S.L.I. Sebeș, prof. Bogdan Circoana, a depus la Tribunalul Alba o actiune civila care are ca obiect acordarea sporului de predare simultana pentru un cadru didactic pentru invatamantul prescolar. Liderul sindical a precizat…

- N. Dumitrescu Liviu Pop, ministrul Educatiei, prezent ieri in Prahova cu ocazia inaugurarii unei gradinite la Valenii de Munte, a anuntat ca, de la anul, vor intra in vigoare schimbari majore in ceea ce priveste plata salariilor profesorilor. Anuntul a fost facut la doar o zi dupa ce in sedinta de miercuri…

- Executivul a aprobat in sedinta de guvern de azi bugetul pentru anul 2018. Ministerul Educatiei primește cu 240% mai multi bani fata de bugetul rectificat din 2017, respectiv, in total 23,5 miliarde de lei.

- Uniunea Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) Iasi a anuntat ca va initia in urmatoarele zile procedura de executare silita a scolilor iesene, pe motivul neacordarii integrale a restantelor salariale obtinute de profesori prin sentinte judecatoresti. Liderul USLIP Iasi, Laviniu…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solciitati in aceasta dimineata sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuinta. Potrivit ISU Dobrogea, o locuinta de pe strada Spiru Haret din Cernavoda a fost cuprinsa de flacari.…

- Federatia Sindicatelor din ANP sustine ca odata cu publicarea ordinului, angajatii penitenciarelor au reluat calculul executarii pedepselor, mentionand ca acestea vor fi refacute pentru a se lua in considerare si zilele petrecute de persoanele condamnate in unitatile de arest preventiv. "De…

- Profesorii din invatamantul primar si gimnazial vor incepe sa fie pregatiti pentru a preda dupa noul curriculum national, la ani de zile dupa ce Ministerul Educatiei a adoptat programele pentru I-IV, respectiv luni de zile in cazul clasei a ...

- Comisia parlametnara Cultura, Educație, Cercetare, Rineret, Sport și Mass-media a audiat raportul cu privire la rezultatele examinarii carențelor depistate la examenele de bacalaureat pentru anul de studii 2016-2017