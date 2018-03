Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistii din Timisoara iau atitudine in urma unor declaratii publice ale primarului Timisoarei Nicolae Robu, care i-a catalogat pe unii dintre jurnalisti, fara a nominaliza, „paraziti sociali care traiesc din taxa de protectie si de asmutire”.

- Intreaga presa din Timișoara, oraș-simbol al luptei pentru libertate, a lansat astazi un semnal de alarma fara precedent in Romania. La ora 0:00, toate instituțiile media locale au publicat...

- Stimați domni, stimate doamne, Demersul nostru, al presei timișorene, iși propune sa aduca in atenția autoritaților, organizațiilor media din țara și din strainatate... The post Protest al presei timișorene fața de atitudinea primarului Nicolae Robu, președintele PNL Timiș appeared first on Renasterea…

- Va reamintim ca, intr-o serie de ieșiri de o virulența fara precedent, Nicolae Robu i-a comparat cu prostituate și tonomate pe ziariștii care au demonstrat ca autoritațile locale au fost depașite de cele cateva zile de iarna, nereușind sa faca fața nici deszapezirii din Timișoara, dar nici…

- Calin Dobra condamna atitudinea primarului Robu fața de presa locala. Conferința de presa de vineri a primarului Timișoarei a fost una plina de jigniri la adresa jurnaliștilor, totul culminand cu compararea acestora cu niște prostituate. Dobra transmite ca apreciaza presa din județ…

- Zilele de adevarata iarna care s-au abatut asupra Timișoarei le-au dat batai de cap locuitorilor. Cum deszapezirea a lasat de dorit, probleme in trafic au fost iminente. In tot acest timp, in drumul sau spre Viena, primarul Nicolae Robu facea abstracție de problemele aflate in fața ochilor, vorbind…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, ataca PSD pe Facebook. Printr-o noua postare pe reteaua de socializare, Robu anunta ca PSD Timis este in panica deoarece nu are realizari cu care sa concureze intr-o competitie electorala cu primaria. Robu anunta ca in cele doua mandate ale sale la Timisoara au fost…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, ataca PSD pe Facebook. Printr-o noua postare pe reteaua de socializare, Robu anunta ca PSD Timis este in panica deoarece nu are realizari cu care sa concureze intr-o competitie electorala cu primaria. Robu anunta ca in cele doua mandate ale sale la Timisoara au fost…

- Primarul Timișoarei le-a spus timișorenilor, la doua zile de cand a plecat la Viena, ce anume a facut acolo. S-a dus, impreuna cu șoferul Vasile Paraschiv, cu mașina, la conferința „Urban Future”, unde se discuta despre „smart city, mobilitate urbana, transport in comun, energie, calitatea aerului,…

- 1 miliard de euro – atat ar putea costa realizarea unei linii de metrou la Timișoara. O fi mult, dar, spune primarul Nicolae Robu, la conferința de la Viena la care a participat, sumele aduse in discuție pentru proiecte similare in alte orașe erau de 5-6 miliarde. In plus, tot ce a facut in Timișoara…

- Chiria pentru sediul PSD Timiș de pe Splaiul Tudor Vladimirescu ar putea crește, dupa ce primarul Nicolae Robu ar fi aflat ca suma achitata de social-democrați este puțin mai mica fața de prețurile pieței. „Trebuia sa se faca o reevaluare, așa cum am spus, in acord cu legea. Legea cere…

- De cand președintele PSD, Liviu Dragnea a hotarat sa-i lase pe primari sa decida salariile lor și ale subalternilor parca peste noapte banii ar fi facut pui. Jurnaliștii timișoreni au aflat ce salarii au primarul orașului Timișoara, Nicolae Robu, dar și alți membri din conducerea Primariei, dupa…

- Cu doar cateva luni inainte de a fi gasit vinovat pentru finantarea ilegala a ACS Poli, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a instrainat unul din cele mai importante bunuri dobandite in decursul vietii sale. Vorbim despre un teren de peste 1.000 de metri patrati, situat in Timisoara, pe care acesta l-a…

- Cu 1.375 de respondenți și doar o zi pusa la dispoziția timișorenilor pentru a oferi raspunsuri, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a finalizat sondajul privind gratuitațile acordate pe mijloacele de transport in comun din Timișoara. Edilul a cerut public parerea timișorenilor, dupa ce a fost criticat…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a anunțat astazi prima locație in care se va face o parcare supraetajata in Timișoara. Edilul a povestit astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, ca a fost in inspecție pe Calea Martirilor. Robu spune ca zona arata jalnic și ca aici, in cursul…

- Transportul in comun merge din rau in mai rau. E concluzia primarului Nicolae Robu, care spune ca ultima evaluare facuta de calatori n-a dat decat nota 5.04, dupa ce, la jumatatea lui ianuarie, aceasta a fost 5.97. Ce urmeaza e insa secret, pentru ca face parte dintr-un... plan.

- Discuția cu „actanții culturali” convocata luni dupa-amiaza de primarul Nicolae Robu a durat aproape cinci ore și a fost cu scantei și cuvinte grele. Sunt orgolii mari in Capitala Culturala Europeana 2021 și, daca nu se va trece peste ele, rezultatul nu are cum sa fie unul onorabil. Sunt multe de rezolvat,…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, reactioneaza la imaginile de cosmar surprinse la Spitalul de Boli Infectioase, postand poze care arata un spital curat si ingrijit.”Pozele sunt actuale si prezentarea lor este legitima”, scrie edilul, dezamagit ca nu se vorbeste si despre cealalta parte a unitatii.

- Taximetriștii iși cer scuze, cu aproape o saptamana mai tarziu, de la timișorenii pe care i-au deranjat claxonand pe sub geamurile primarului Nicolae Robu, dar susțin ca acesta incurajeaza pirateria in domeniu. Șoferii pun la cale un miting de mari dimensiuni, pentru care așteapta acum avizele.

- Inca un tramvai Armonia a cedat in aceasta dimineata pe sine, la Timișoara. Incidentul s-a petrecut inainte de prima statie de pe Bulevardul Cetatii, pe sensul de mers inspre Calea Torontalului. Oamenii au fost debarcati in mijlocul strazii, printre masini. Administratia condusa de Nicolae Robu a platit…

- Un incident grav in care au fost implicati taximetristi si soferi Uber a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in Timisoara. Mai multi soferi s-au luat la bataie, fiind nevoie de interventia fortelor de ordine.

- Dupa scandalul din noaptea de sambata spre duminica, in care s-au batut cu șoferii de la Uber și cateva zeci de persoane au fost amendate, taximetriștii din Timișoara au pornit, duminica dupa-amiaza, intr-o tura prin oraș. Coloana are sute de mașini și a plecat din zona stadionului.

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a reactionat, astazi, pe Facebook, in legatura cu incidentul de azi-noapte, cand mai multi soferii UBER si taximetristi din Timisoara s-au luat la bataie in parcarea de la Iulius Mall, la pasajul Jiul si mai apoi au protestat in zona Soarelui, acolo unde edilul locuieste.…

- Ceea ce s-a petrecut noaptea trecuta in Timisoara nu are voie sa fie tratat cu ingaduinta de oamenii legii. Bataile dintre taximteristi, urmaririle prin oras si periclitarea traficului au creat o noapte de cosmar pentru multi timisoreni. A fost un adevarat razboi stradal pe care nutrim speranta ca politia…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a publicat pe contul personal de Facebook un comunicat de presa prin care isi exprima dezacordul fata de atitudinea soferilor implicati in scandalul din noaptea de 27 spre 28 ianuarie, cerand, totodata, ca persoanele implicate sa fie identificate si pedepsite. „Este…

- Soferii a nu mai putin de 40 de autoturisme au fost implicati intr-un scandal, in noaptea de 27 spre 28 ianuarie, pe strazile din Timisoara. Totul ar fi inceput din zona Complexului Studentesc, unde cativa taximetristi s-au incaierat cu soferi de la Uber. In incercarea de a-si face dreptate, taximetristii…

- Aproape inexistent pana acum la Timișoara, razboiul taximetriști – Uber a izbucnit violent in noaptea de sambata spre duminica. S-a lasat cu urmariri pe strazile orașului, raniți și mașini avariate, cu audieri la poliției și cu locuința primarului Nicolae Robu pazita de forțele de ordine.

- La patru luni de la furtuna devastatoare care, pe 17 septembrie 2017, a facut ravagii in Timișoara, primarul Nicolae Robu și viceprimarul Dan Diaconu sunt audiați la poliție. Este vorba de dosarul penal deschis in cazul prabușirii porții de pe Calea Lugojului, care a ucis un om.

- A doua semifinala va avea loc la Sala 2 a Teatrului National „Mihai Eminescu” din Timisoara, in decorul inedit al fostului manej imperial si va fi transmisa in direct pe TVR 1, TVR International si TVR Moldova precum si pe TVR+, duminica, 28 ianuarie, de la ora 21.00. Dupa emotiile primei semifinale,…

- La intalnirea pe care a avut-o miercuri seara cu tinerii din Timișoara, primarul Nicolae Robu a profitat din nou de moment pentru a le explica acestora care este viziunea lui cu privire la spectacolul de apa, muzica și lumini care va fi amenajat in Parcul Botanic. Fara doar și poate,…

- Sala mai plina ca la orice dezbatere publica a PMT, la intalnirea primarului Nicolae Robu cu tinerii din Timișoara. In asistența, tineri din PNL, șeful Poliției Locale, consilierii edilului, city managerul, fiica primarului și un magician. Dupa aproape trei ore, Robu a plecat in graba, la alta intalnire,…

- Terenurile private din zona stau de mulți ani in calea realizarii investiției promise. In iunie 2015, consilierii locali au aprobat in sfarșit traseul pentru legatura Timișoarei cu Drumul Boilor, care ar urma sa plece din intersecția Caii Moșniței din Timișoara cu strada Albastrelelor și…

- "Primarul Falca incearca sa isi mascheze incompetenta aruncand vina pe altii, acuzand factorul politic pentru pierderea banilor. USR Arad a demonstrat ca nu este asa, alocarea bugetara este transparenta si tine cont de performanta primarilor, nu de partid. Spre deosebire de Arad, municipiile Oradea…

- Surpriza pentru șoferii care folosesc scurtatura ce ii duce de la Bd. Sudului spre stadionul Dan Paltinișanu și invers! Deși strada nu ar avea nici o luna de cand a fost asfaltata, muncitorii de la Societatea de Drumuri Municipale s-au apucat sa decoperteze asfaltul in vreo trei locuri. Cei…

- Consilierii locali au aprobat in sedinta de plen de luni alocarea sumei de 200.000 de lei pentru ca Televiziunea Romana sa organizeze Semifinala Eurovision in Timisoara, concursul urmand sa aiba loc in perioada 22 - 28 ianuarie in Sala 2 a Teatrului National. ''Am considerat ca…

- Un protest la care au participat aproximativ 200 de studenti, membri ai ANOSR, a avut loc, sambata seara, la Timisoara, in Piata Victoriei. Tinerii au adus un sicriu invelit in steagul tricolor pe care au scris cuvantul ”Justitie” si au asezat langa el candele.

- Sala polivalenta de 16.000 de locuri, construcția careia la Timișoara ar putea fi finanțata de Compania Nationala de Investitii, ramane inca la stadiul de proiect. Anul 2017 a stat sub semnul contrelor intre primarul Timisoarei, Nicolae Robu, si presedintele Consiliului Județean Timis, Calin Dobra,…

- Incident incredibil la Timișoara. Unul din tramvaiele Armonia, reabilitate cu 500.000 de euro fiecare, s-a rupt efectiv in doua, pe șine. Incidentul a avut loc astazi, in zona Padurii Verzi, in vecinatatea fabricii Continental. Vechile tramvaie au fost reabililitate cu bani de la bugetul local al Timișoarei,…

- Modernizarea in forța trebuie sa continue la Timișoara iar pentru ca acest lucru sa se intample e nevoie de bani. Ca sa susțina investițiile promise pentru anul viitor, primarul Nicolae Robu vrea sa ia un credit. Mai ales in condițiile in care bugetul Timișoarei se micșoreaza cu milioane bune de euro…

- Zilele trecute, masina primarului Nicolae Robu a fost surprinsa intrand pe liniile de tramvai, pentru a depasi o coloana de vehicule. Era, ce-i drept, o stire de presa, care insa a luat o amploare fantastica, de a-i fi crezut ca s-a anuntat ridicarea vizelor pentru SUA. Retelele de socializare au explodat,…

- Skateparkul din Parcul Central mai așteapta. Licitația pentru desemnarea unei firme constructoare a fost retrasa de pe SEAP, pentru ca proiectul este cu probleme. Reprezentanții primariei au vrut sa foloseasca același proiect care era cu probleme inca de la prima licitație. Au decis insa sa retraga…

- RATT se transforma in SPTP, așa cum a decis in vara CL Timișoara, dar transformarea s-a lasat deja cu o disputa. De aceasta data, doar una online, in care, in Ajunul Craciunului, s-a implicat și primarul Nicolae Robu. Este vorba despre sigla viitoarei societați comerciale.

- Ultima ședința (aproape sigur) din acest an a aleșilor locali timișoreni a fost una de tip maraton, intrucat pe ordinea de zi inițiala au figurat 68 de proiecte de hotarare, carora li s-au adaugat peste 25 aflate pe lista suplimentara. Chiar la inceputul ședinței, primarul Nicolae Robu a anunțat ca…

- La 28 de ani de la Revolutia din 1989, Timisoara, orasul din care a pornit lupta pentru eliberarea de sub regimul comunist nu are inca un muzeu al Revolutiei. Memoria celor care s-au jertfit pentru libertate este cinstita la Memorialul Revolutiei, amplasat pe strada Oituz, acolo unde principalele momente…

- Se striga adunarea pentru un protest-maraton pe modelul celui de la Sibiu, unde oamenii stau non-stop in fața sediului local al PSD. Primii doi timișoreni și-au facut deja apariția pe Splaiul Tudor Vladimirescu.

- Unele dintre cele șapte cinematografe primite de primarie de la RADEF au deja destinație, a decis primarul Nicolae Robu. Un spațiu va deveni sediul Casei Studenților, deși aceasta instituție nu se afla in subordinea primariei, iar altul va ajunge in grija „oamenilor de cinema ai Timișoarei”, care ar…

- Capitala Ardealului are mai multe firme si angajati in IT decat Timisoara si Iasiul la un loc, devenind polul industriei de profil din afara Bucurestiului. Specialistii consultati de „Adevarul” pun aceasta evolutie pe seama existentei la Cluj a unei zone puternice de IMM-uri care s-a datorat lipsei,…

- Multi primari din Romania s-au plans ca reducerea cotei de impozitare de la 16 la 10% loveste puternic in bugetele locale, care pierd sume importante de bani. Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a anuntat ca orasul pe care-l conduce va pierde peste 30 de milioane de euro in urma „revolutiei fiscale”.…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, e din nou in centrul atenției, dupa ce a facut licitație de like-uri pe Facebook, pentru un proiect de patru milioane de euro. Ideea nici macar nu e originala, pentru ca...