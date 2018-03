Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Coarna a declarat joi, la Constanta, ca este convins ca lucrurile in cazul de la Vaslui vor fi asezate "intr-o logica judiciara corecta, iar raspunderea penala va fi raportata la probe". "Acel participant la trafic nu era pentru prima oara cand conducea fara permis. Nu a raspuns somatiilor…

- La data de 13 martie, peste 40 de polițiști de investigații criminale, ordine publica, rutieri și criminaliști din cadrul Poliției municipiului Dej și Secției 5 Poliție Rurala Dej au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale pe raza de competența. De asemenea, aceștia au acționat pentru prevenirea…

- Cu puțin timp inainte de declanșarea anunțatelor mișcari de strada ale sindicatelor din Poliție, intre liderii celor zece organizații parca a intrat dihonia. Cei 10.000 de lei ceruți de Dumitru Coarna – bani calculați, spune el, pentru transportul și diurna manifestanților -, par sa fie un motiv atat…

- Cerșetorii din București apeleaza la tot felul de cai ca sa-i determine pe trecatori sa le dea bani. Unele la care nici nu ne-am fi gandit. Una dintre metode se numește “papușa” și nu le este straina polițiștilor, care nu o data i-au prins cu “papușa” in fapt. Cum acționeaza cerșetorii care folosesc…

- Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), Constanța, va picheta sediul Poliției Județene in semn de protest fața de lipsa transparenței decizionale, urmand ca sindicaliștii din poliție sa participe apoi la mitingul de amploare de la București.

- O prima victorie in instanta pentru mai multe persoane membre ale Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual SNPPC MAI Biroul Teritorial al IPJ Constanta. Potrivit minutei judecatoresti, Tribunalul Constanta a obligat parata Institutia Prefectului Judetul Constanta sa plateasca…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania a solicitat Primariei Municipiului Bucuresti aprobarea pentru manifestari publice pichetari si miting de protest , in data de 24.03.2018, incepand cu ora 9.00. Potrivit lui Vasile Zelca, presedintele SNPPC Biroul…

- In perioada 12 18 februarie, cotidianul ZIUA de Constanta a derulat un sondaj de opinie pe tema uniformelor politistilor locali. Mai precis, cititorii au fost intrebati daca sunt de acord cu schimbarea uniformelor politistilor locali, pentru a nu mai fi confundate cu cele ale politistilor nationali.…

- Liderul sindicatului CNS "Cartel Alfa", Bogdan Hossu, si liderul Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, Dumitru Coarna, au criticat miercuri declaratiile ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustinand ca aceasta dezinformeaza. "Declaratia ministrului Muncii…

- Presedintele federatiei sindicale SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, a declarat, luni, pentru Agerpres ca veniturile vor scadea in spitalele mono-profil, mai exact pentru sectia de psihiatrie, TBC si boli infectioase. 'Salariile vor creste in sanatate doar la medici, dar nici medicilor nu le…

- Presedintele federatiei sindicale SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, a declarat, luni, pentru AGERPRES ca veniturile vor scadea in spitalele mono-profil, mai exact pentru sectia de psihiatrie, TBC si boli infectioase. "Salariile vor creste in sanatate doar la medici, dar nici medicilor nu le…

- Bilanțul activitații IPJ BN a ascuns sub preș, prin omisiune, o stare de spirit negativa existenta in randul polițiștilor din structurile operative, pe cale sa de-a in clocot. Din cauza aplicarii dupa ureche a Legii salarizarii, in special polițiștii aflați in strada, cei care se confrunta direct cu…

- Politistii de la Transporturi au efectuat patru perchezitii domiciliare, pe raza judetului Constanta, la persoane banuite de furt si braconaj piscicol. In urma perchezitiilor, au fost confiscate mai multe bunuri cu o valoare de aproximativ 300.000 de lei. La data de 1 februarie a.c., politistii din…

- Vesti extraordinare pentru politisti vin chiar de la Ministerul de Interne! "Miercuri, 31 ianuarie 2018, a fost aprobat Ordinul ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar, polițiștilor și personalului civil din…

- Mii de polițiști vor primi o lovitura usturatoare in februarie! Anunțul a fost facut de catre președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarna, potrivit bugetul.ro . Coarna a dezvaluit, la Antena 3, ca salariile a mii de polițiști nu vor crește ca…

- In perioada 23.01.2018 25.01.2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala au actionat pe raza municipiului Constanta, in scopul verificarii, respectarii prevederilor legale privind verificarea avizului program de functionare emis de autoritatea publica locala, respectarea legalitatii…

- Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne (SNPPC), a declarat in legatura cu luarile de poziție ale polițistului vedeta, Marian Godina, pe Facebook, in special in cazul jandarmului Raducu Șerban, care apare intr-un…

- Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, sustine ca era de asteptat ca Bogdan Despescu sa fie demis de la conducerea Politiei Romane, precizand ca premierul interimar, Mihai Fifor, "este un bun executant".

- Primele consultari dintre sindicate si administratia Complexului Energetic Oltenia din 2018 au scos la iveala faptul ca anul trecut au fost majorate aproape patru mii de salarii, intr-un mod caracterizat de presedintele FNME, Dumitru Pirv...

- Doi tineri au prins un barbat care i-a smuls poseta unei femei care dorea sa intre intr-un bloc din Constanta, acestia au fugit dupa el si l-au imobilizat pana la sosirea politistilor. Agresorul a spus ca a recurs la acest gest pentru ca ar fi avut nevoie de bani.Marian, in varsta de 30 de…

- Polițistul-pedofil a fost decorat în 2012 cu ordinul ”Barbație și Credința”, a declarat Dumitru Coarna, liderul Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, pentru B1 TV. ”Asistam la o lupta care-pe-care. Din pacate, noi suntem la mijloc. Poliția Româna…

- In ședința de Guvern de miercuri, premierul nu l-a demis pe șeful Poliției. Mihai Tudose i-a cerut insa acestuia sa prezinte un raport detaliat saptamana viitoare și i-a felicitat pe polițiști pentru ca l-au prins pe agresor in doua zile. Asta, cu toate ca marți, ministrul de Interne Carmen Dan i-a…

- Toate examenele de la Academia de Politie si din scolile de agenti, unde evaluarea psihologica este eliminatorie, pot fi acum contestate, dupa ce ministrul de resort, Carmen Dan, a declarat ca centrul de testari nu are autorizatie, a declarat, marti, pentru Agerpres, Dumitru Coarna, presedintele…

- Rezultatele examenelor de la Academia de Politie pot fi cu usurinta contestate de catre candidati, cata vreme evaluarea psihologica, proba eliminatorie, nu e facuta in centre care au autorizatie. Asa sustine sindicalistul Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului…

- Toate examenele de la Academia de Politie si din scolile de agenti, unde evaluarea psihologica este eliminatorie, pot fi acum contestate, dupa ce ministrul de resort, Carmen Dan, a declarat ca centrul de testari nu are autorizatie, a declarat, marti, pentru Agerpres, Dumitru Coarna, presedintele…

- Toate examenele de la Academia de Politie si din scolile de agenti, unde evaluarea psihologica este eliminatorie, pot fi acum contestate, dupa ce ministrul de resort, Carmen Dan, a declarat ca centrul de testari nu are autorizatie, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului…

- Toate examenele de la Academia de Politie si din scolile de agenti, unde evaluarea psihologica este eliminatorie, pot fi acum contestate, dupa ce ministrul de resort, Carmen Dan, a declarat ca centrul de testari nu are autorizatie, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Dumitru Coarna, presedintele…

- Barbatul suspect de pedofilie si-a recunoscut fapta. Acesta lucra in cadrul Brigazii Rutiere. Liderul Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, Dumitru Coarna, a spus ca a simțit acest caz ca pe o lovitura naucitoare. Mihai Gadea, pe rețeaua de socializare Facebook,…

- Agentul care lucra in cadrul Brigazii Rutiere, si-a recunoscut faptele in timp ce era audiat. Dupa ce le-a declarat ofiterilor de la Serviciul Omoruri ca in plac copiii, Eugen Stan a mai facut o marturisire-bomba! Potrivit lui Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului…

- Suspectul de pedofilie si-a recunoscut fapta, potrivit liderului Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, Dumitru Coarna, care a adaugat ca ar mai fi existat o fapta comisa in 2015 de acelasi barbat. "Era soferul unui sef de serviciu (din Brigada Rutiera - n.r.),…

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti a fost prins de politisti luni dimineata. El este politist in cadrul Brigazii Rutiere a Capitalei, iar la audieri a recunoscut faptele. Barbatul ar fi fost recunoscut de catre colegii sai si astfel s-a…

- Dumitru Coarna, liderul Sindicatutului National al Politistilor si Personalului Contractual, a declarat luni ca agresorul ca celor doi copii, fapta petrecuta intr-un lift din Capitala, este politist la Brigada Rutiera si a fost identificat de colegii sai. -continua-

- Siguranta cetateanului nu este o prioritate pentru acest Guvern, puteti muri linistiti pe strada, a declarat miercuri Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC), la iesirea de la discutii cu reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne.

- Siguranta cetateanului nu este o prioritate pentru acest Guvern, puteti muri linistiti pe strada, a declarat miercuri Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC), la iesirea de la discutii cu reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne.…

- Siguranta cetateanului nu este o prioritate pentru acest Guvern, puteti muri linistiti pe strada, a declarat miercuri Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC), la iesirea de la discutii cu reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne.…

- Cateva zeci de politisti, membri ai Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC), precum si mai multi angajati din penitenciare, protesteaza miercuri, in fata Ministerului Afacerilor Interne, acestia fiind nemultumiti de subfinantarea sistemului de ordine publica.Sindicalistii…

- Cateva zeci de politisti, membri ai Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC), precum si mai multi angajati din penitenciare, protesteaza miercuri, in fata Ministerului Afacerilor Interne, acestia fiind nemultumiti de subfinantarea sistemului de ordine publica.…

- Federația Sindicatelor naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din Romania protetseazam miercuri, fața de proasta finanțare a sistemului, dar și de transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat și de neplata miilor de ore suplimentare. Dumitru Coarna, președinte SNPPC,…

- Cateva zeci de politisti, membri ai Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC), precum si mai multi angajati din penitenciare, protesteaza miercuri, in fata Ministerului Afacerilor Interne, acestia fiind nemultumiti de subfinantarea sistemului de ordine publica.…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, cea mai mare organizatie de profil, cu reprezentativitate in domeniul ordinii si sigurantei publice gestionate de catre Ministerul Afacerilor Interne, si Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- Mii de taximetristi au blocat centrul capitalei. Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) anunța reluarea protestelor anunțate in București, miercuri, de la ora 9,30 pentru a cere modificarile legislative promise de ministrul Transporturilor, Felix Stroe. La…

- Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au anunțat, miercuri, ca au luat act de protestul pe care Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual il organizeaza in Bucuresti și iși exprima disponibilitatea la dialog. “In situația in care reprezentanții sindicali…

- Ministerul Afacerilor Interne a luat act de protestul pe care Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual intentioneaza sa-l organizeze miercuri, in Bucuresti, si isi exprima disponibilitatea la dialog. "In situatia in care reprezentantii sindicali vor…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania organizeaza miercuri, in fata sediului MAI, un protest fata de subfinantarea sistemului de ordine publica.

- Politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase continua in aceasta perioada actiunile pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice, in baza dispozitiei sefului Politiei Romane, chestor sef de politie Bogdan…

- Grupul de consilieri ai PSD Alba Iulia a transmis un comunicat de presa prin care spun ca sunt victimele primarului Mircea Hava care este „ unicul conducator al Consiliul local” „Primarul Mircea Hava este adevaratul și unicul conducator al Consiliul local. El decide cine vorbește și cine nu, ce și cand…

- Primarul Mircea Hava este adevaratul și unicul conducator al Consiliul local. El decide cine vorbește și cine nu, ce și cand se dezbate, cine poate sa faca amendamente și cine nu. Suntem toți victime ale unui comportament impulsiv și violent, care intrerupe bunul mers al ședințelor și opacizeaza acest…