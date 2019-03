"Cum se scapa de-un viol, domnilor judecatori" - a fost sloganul sub care cateva zeci de femei au protestat, vineri, in fata Tribunalului Bucuresti, fata de deciziile "prea blande" ale unor judecatori in cazuri de viol sau abuzuri sexuale.



"Astazi am protestat impotriva deciziilor pe care judecatorii le-au luat in aceste cazuri, considerand ca faptele de agresiune sexuala impotriva minorelor nu sunt suficient de grave si atunci au dat in multe cazuri pedeapsa cu suspendare, chiar daca era cazul de un tata care si-a violat fiica minora; s-au dat pedepse cu suspendare inclusiv justificand…