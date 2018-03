Stiri pe aceeasi tema

- Sediul Primariei Sfantu Gheorghe va fi pichetat joi si vineri de mai multi membri ai comunitatii romanesti, nemultumiti de decizia autoritatilor locale de a nu permite accesul interpretilor si formatiilor folclorice romanesti pe scena principala din centrul municipiului cu prilejul Zilelor orasului,…

- Au varsta pana in 25 de ani, nu sunt cuprinși in programe de educare, de formare și nu au loc de munca. Este vorba despre categoria de tineri denumita „NEETs”, in care se afla peste 550 de persoane din județul Covasna. Majoritatea sunt persoane fara studii de baza, astfel ca sunt greu de ocupat, arata…

- Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures (FCRCHM), senzor civic al functionarii societatii romanesti, in scopul prezervarii identitatii comunitatilor din cele trei judete, ca reprezentant al organizatiilor care au aderat la programul generos al FORUMULUI si al populatiei romanesti…

- Noul director general al clubului Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Csinta Samu, care a fost prezentat marti, in cadrul unei conferinte de presa, e de parere ca gruparea are nevoie de un „plus de profesionalism” pentru a evolua si a deveni mai competitiva pe scena fotbalistica a tarii. „Sunt niste lucruri…

- Atunci cand te vad la intervenție, alergand cu furtunul pe umar, ori scoțand cu grija victima unui accident rutier din resturile de nerecunoscut ale autoturismului, pentru mine ești un erou, cu puteri supraomenești, ești inconjurat de o aura divina, de inger pazitor. Din fericire, te vad prea rar la…

- Inginerul Ovidiu Lucian Dumbrava, profesor de aeromodelism la Palatul Copiilor din Sfantu Gheorghe, a realizat o istorie a aviatiei, axata preponderent pe contributiile romanesti la dezvoltarea aeronauticii, pe care doreste sa o prezinte in cadrul manifestarilor dedicate Centenarului Marii Unirii. Pasionat…

- Asociația „Turulmadar” din Sfantu Gheorghe a lansat inscrierile la o noua ediție a cursurilor gratuite de educație rutiera pentru bicicliști, pe care le va organiza in municipiu. Programul de educație rutiera a fost inițiat in cursul anului trecut, sub genericul „Tandem Bike Academy”, ca parte dintr-un…

- La Targul Internațional de Turism de la Berlin (ITB Berlin) ce s-a desfasurat in perioada 7–11 martie a.c., Asociatia pentru Dezvoltarea Turismului in judetul Covasna a promovat judetul Covasna. La cel mai mare și important targ de turism international din lume au participat 10.000 de expozanti reprezentand…

- Autoritatile au inceput pregatirile in vederea evacuarii a circa 25 de gospodarii din satul Bacel, comuna Chichis, amenintate de inundatii. Primarul localitatii, Santa Gyula, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca apele paraului Tarlung sunt in crestere si exista pericolul sa se reverse dincolo de…

- Primaria municipiului Sfantu Gheorghe a decis ca, de Zilele Sfantu Gheorghe 2018, sa mute Scena Comunitații din fața magazinului Șugaș, in curtea Liceului de Arta „Plugor Sandor”, unde se vor desfașura doar programe cultural-artistice ale copiilor din diverse unitați de invațamant. Astfel, participanții…

- Inflatia a urcat in februarie la 4,7% fata de februarie 2017, iar fata de ianuarie 2018 cresterea este de 0,3%, informeaza Institutul National de Statistica. Inflatia a urcat la 4,7%, in februarie, maximul ultimilor cinci ani Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (martie 2017 – februarie…

- Buna-credința și colaborarea deosebita dintre patronul echipei Sepsi OSK, domnul Dioszegi Laszlo, și conducerea Clubului Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe, a demonstrat ca sportul are darul de a uni covasnenii, nu de a-i dezbina – se arata intr-un comunicat de presa transmis ieri de catre directorul…

- Fiecare dintre noi avem propria rutina, munca, școala, proiecte, intalniri, și cate și mai cate. Programul zilnic cu tot ceea ce trebuie indeplinit nu trebuie sa fie lipsit, totuși, de timp liber. Nu chiar intr-atat sa se ajunga la extrema „pauzelor lungi și dese…”, dar destul incat omul sa se mai poata…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Covasna a transmis ca probele scrise din cadrul simularii Evaluarii Naționale pentru clasele a VIII-a s-au desfașurat in toate centrele de examen stabilite in județ. Cu o zi inainte de debutul simularii Evaluarii Naționale, la nivel național au aparut informații potrivit…

- Clubul „Auto Crono” a anunțat ca in acest weekend sunt programate antrenamentele oficiale pentru acest sezon competițional de raliu. Cu aceasta ocazie se finalizeaza programul de pregatire și de setare a automobilelor de competiție. Conform reprezentanților Clubului, circulația publica intre Sfantu…

- Patinoarul acoperit din Targu Secuiesc, a carui constructie a inceput in urma cu aproape 12 ani, a fost inaugurat oficial sambata seara, in cadrul unei ceremonii la care au participat, printre altii, vicepremierul Paul Stanescu, ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, si reprezentanti ai Federatiei…

- Agenții economici au obligatia sa anunte la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca(AJOFM) Covasna toate locurile de munca vacante sau nou create. Necomunicarea acestor informații se poate sancționa, conform legii, cu amenzi cuprinse intre 3000 și 5000 de lei. Agenția Naționala pentru Ocuparea…

- Prezenta la majoritatea intalnirilor culturale din zona Carpaților de Curbura, ea insași amfitrioana unora dintre ele, Mihaela Aionesei a adus ceva din blandețea și melancolia ținuturilor natale moldave de dincolo de munți, parasite de timpuriu, in orașul in care nu exista niciun liceu in limba romana…

- Aflata la granița cu județul Brașov și strabatuta de doua drumuri naționale intens circulate, comuna Chichiș ofera un potențial deosebit pentru investitori, autoritațile locale fiind gata sa ajute orice afacerist care ar dori sa inițieze o activitate economica in zona. Locuit inca din Epoca Bronzului,…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna și-a propus sa organizeze, in anul 2018, 35 de programe de formare profesionala, pentru aproape 500 de șomeri, conform datelor oferite de catre conducerea instituției. „In ceea ce privește planul de formare profesionala, anul acesta avem…

- Un numar de 39 de persoane, printre care si cinci angajati ai MAI, au fost trimise anul trecut in judecata pentru diverse infractiuni, in urma investigatiilor efectuate de Serviciul Judetean Anticoruptie (SJA) Covasna, se arata in bilantul prezentat marti de conducerea institutiei. Potrivit raportului,…

- In județul Covasna tradițiile nu pier și valorile romanești sunt transmise din generație in generație. O dovada in plus sunt cele doua șezatori ale sitenilor, derulate la sfarșit de saptamana, una cu vechime, la Sita Buzaului, și alta in Ciumernic, aceasta din urma fiind la prima ediție. Primarul comunei…

- Extinderea Unitatii de Primiri Urgente (UPU) si construirea unui heliport se numara printre prioritatile din aceste an ale conducerii Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, a declarat vineri, pentru AGERPRES, managerul institutiei, Andras Nagy Robert. Potrivit acestuia, primul proiect vizeaza…

- Partia mare de schi din statiunea Sugas-Bai, in lungime de peste 500 de metri, a fost repusa in functiune incepand de vineri, au anuntat reprezentantii Sepsi Rekreativ, care administreaza bazele sportive si de agrement ale Primariei Sfantu Gheorghe. „Desi vremea din ultimele saptamani nu a permis…

- Asociația Cultural – Creștina „Justinian Teculescu” organizeaza, astazi, la ora 18.00, la Sala „Unirea” din Voinești. Astfel de evenimente sunt deja obișnuite pentru oamenii locului, insa sunt deschise nu doar acestora, ci tuturor iubitorilor de tradiții, tuturor iubitorilor portului popular romanesc.…

- Visul dintotdeauna al omului de a zbura, intruchipat in calul cu aripi din poveștile copilariei noastre, deja a trecut demult din ficțiune in realitate, caci azi cerul nu e brazdat doar de șirurile de cocori sau berze, de randunici și vulturi ori rațe salbatice, ci și de nenumarate mașini zburatoare,…

- Inființat in urma cu peste un deceniu, Corul „Ecclesia” al Catedralei Ortodoxe din Sfantu Gheorghe este un cor mixt, format și coordonat de oameni ce iubesc muzica și il iubesc pe Dumnezeu. Prin glasurile lor și prin repertoriul bine ales, membrii Corului transpun in muzica trairile enoriașilor la sfintele…

- O noua baza de inot in municipiul Sfantu Gheorghe se numara printre proiectele pe care Primaria doreste sa le realizeze, actuala piscina generand pierderi considerabile. Primarul municipiului Antal Arpad a declarat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca noua baza de inot ar urma sa fie construita…

- Patinoarul artificial construit langa noua arena sportiva din Sfantu Gheorghe va fi inaugurat duminica, au anuntat, joi, autoritatile locale. Purtatorul de cuvant al Primariei Sfantu Gheorghe, Barta Monika, a declarat pentru AGERPRES ca patinoarul a fost construit de Fundatia Mens Sana din Miercurea…

- Peste 130 de persoane au frecventat anul trecut cursurile de echitatie organizate in cadrul Centrului ecvestru infiintat de Primaria Sfantu Gheorghe, a declarat directorul executiv al Asociatiei Vadon, Demeter Janos, care administreaza aceasta baza sportiva si de agrement. Potrivit acestuia, pe langa…

- Directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru, Simion Cretu, a declarat, joi, ca Regiunea Centru este cea cu cel mai mare numar de turisti care innopteaza in Romania. Topul primelor trei zone cu numarul cel mai mare de turisti este format din Brasov, Bucuresti si Sibiu, potrivit lui Simion…

- Da. Ne aflam in Anul Centenar – un an special, deosebit, sfant, plin de sacru si simbol, plin de istorie, cultura, civilizatie si spiritualitate. Si, astfel trebuie sa si ramana!… Spuneam ca este un an plin de sacralitate, sfintenie si simbol!… Unul dintre aceste simboluri sfinte, sacre, perene si…

- Un sondaj de opinie privind domeniile si proiectele carora autoritatile locale ar trebui sa le aloce mai multi bani in acest an a fost postat, luni, pe site-ul Primariei Sfantu Gheorghe. Cetatenii municipiului sunt indemnati sa raspunda la peste 40 de intrebari, respectiv sa evalueze pe o scara de la…

- Consilierul local Rodica Parvan (PSD) solicita conducerii Primariei Sfantu Gheorghe sa modifice regulamentul de acordare a premiului „Pro Urbe”, astfel incat de aceasta distinctie sa poata beneficia si reprezentanti ai comunitatii romanesti. In cererea adresata autoritatilor locale, Rodica Parvan propune…

- O mica distilerie din municipiul Sfantu Gheorghe a obtinut 30 de medalii la un concurs international desfasurat recent in Ungaria, printre bauturile care au impresionat juriul numarandu-se distilatele din telina si dovleac. Fustos Imre, unul dintre proprietarii distileriei, a declarat marti, pentru…

- Intrat deja in tradiția covasneana, Balul Portului Popular de la Sita Buzaului care a avut loc sambata, 20 ianuarie a.c., organizat pentru al 6-lea an consecutiv la Caminul Cultural din localitate, a adunat laolalta peste 400 de romani de toate varstele din județ și din imprejurimi, care abia au așteptat…

- Fosta campioana olimpica la gimnastica Ecaterina Szabo, nascuta in localitatea Zagon din Covasna, va fi sarbatorita luni, la Sfantu Gheorghe, cu prilejul implinirii varstei de 50 de ani, a anuntat joi administratia judeteana. Evenimentul va avea loc de la ora 18,00, la Teatrul „Tamasi Aron” din municipiu,…

- Moștenire de la parinții dumnealui, amandoi dascali, a primit și domnul invațator Dan Hagiu, din Zabala, pasiunea pentru aceasta profesie. A moștenit și dragostea pentru tradițiile și obiceiurile romanești, prețuirea pentru valori și…cate și mai cate. Și le transmite pe acestea mai departe, chiar și…

- Pentru o calatorie in siguranta, in contextul avertizarilor meteorologice, polițiștii va recomanda: Inainte de a pleca la drum, interesați-va cu privire la condițiile meteorologice de pe traseul pe care urmeaza sa il parcurgeți și echipați-va autovehiculul corespunzator! In condiții dificile de trafic,…

- Societatea de termoficare din Intorsura Buzaului are de recuperat peste 100.000 de lei de la beneficiarii care nu si-au achitat la timp facturile pentru apa calda si caldura, iar restantele ar putea creste in perioada urmatoare, pe fondul dublarii pretului gigacaloriei incepand cu 1 ianuarie, a informat…

- Inscrierile candidaților la sesiunea iunie -iulie 2018 se desfașoara in perioada 29 ianuarie – 2 februarie 2018, a anunțat Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Covasna. Potrivit aceleiași surse, in acea perioada se pot inscrie pentru sesiunea din vara candidații din promoția curenta, cat și candidații…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, joi, ca scaderea impozitului pe venit cu sase procente va afecta semnificativ bugetul local pe anul 2018, iar pe primul loc pe „lista de sacrificii” vor fi investitiile. „Va pot spune ca va trebui sa strangem cureaua peste tot, pentru ca…

- O serie de evenimente cultural-artistice dedicate celebrarii Zilei Culturii Romane vor avea loc incepand de sambata, 13 ianuarie și pana luni, 15 ianuarie, intr-o cafenea din Sfantu Gheorghe. Lansari de carte, acte artistice, dezbateri și nu numai, vor avea loc, in perioada amintita, in Cafeneaua „Szimpla”…

- Cinematograful „Arta” din Sfantu Gheorghe, care aniverseaza luna aceasta un an de functionare, va marca Ziua Culturii Romane printr-o serie de proiectii de filme romanesti. Organizatorii evenimentului au precizat, miercuri, ca printre lung-metrajele programate se regasesc atat pelicule care au mai rulat…

- Consiliul Local Sfantu Gheorghe a aprobat, marti, supraimpozitarea cu 300% a unei cladiri din proprietatea Companiei Nationale „Posta Romana”, aflata intr-o stare precara. Cladirea Oficiului Postal de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 este monument istoric si a gazduit pe vremuri Hotelul „Hungaria”. Potrivit…

- Programul național de reabilitare termica pare sa se fi blocat in județul Covasna. Fie din cauza birocrației stufoase, fie din cauza lipsei de interes a oamenilor, ori din cauza ințelegerii deficitare a beneficiilor pe care le poate avea depunerea unei astfel de cereri de finanțare, cu mai puțin de…

- Vineri, in jurul orei 13:00, pe DN 11 in localitatea Santionlunca a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule. Din cercetarile efectuate de polițiști la fața locului s-a stabilit ca un tanar in varsta de 20 de ani, care conducea o autoutilitara din direcția Targu Secuiesc…

- Da, prea multa incrancenare, prea mult stres, prea multa birocratie, prea multe reguli, indicatii si legi, norme ori canoane!… In vremurile si in lumea aceasta traim noi, astazi, cand bietii oameni sunt coplesiti de povara multor cerinte, revendicari si pretentii, de tot felul si din tot locul!… Eu,…

- Cand eram copil, il confundam cu niște cuiburi uriașe de pasari. Cand am invațat sa citesc, am aflat din cartea „Plante medicinale din gradina Domnului” a Mariei Treben despre proprietațile sale curative, apoi, cand am ajuns la varsta adolescenței, am auzit ca aduce noroc daca saruți persoana iubita…

- Detasamentul de pompieri Sfantu Gheorghe intervine la aceasta ora cu o autospeciala cu apa si spuma si o ambulanta SMURD la un incendiu izbucnit la o garsoniera situata pe strada Nicolae Iorga din municipiul Sfantu Gheorghe. La sosirea echipajelor de interventie, din casa scarii se degaja o mare cantitate…