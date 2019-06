Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de persoane s-au strans duminica in fata Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova in semn de protest fata de modul abuziv in care fetita de 8 ani a fost luata cu mascatii din casa asistentilor maternali din Mehedinti. Protestatarii cer anularea adoptiei si vor sa o vada pe Sorina.

- Parinții adoptivi ai Sorinei, fetița de opt ani care a fost luata cu mascați din casa asistenților maternali, au dat publicitații noi imagini cu aceasta, dupa episodul din Baia de Arama, cand micuța a fost preluata intr-un mod brutal de autoritati de la asistentul maternal care o crescuse. Intr-o inregistrare,…

- Lia Savonea, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, a sesizat Inspecția Judiciara in cazul procurorului Maria Pițurca de la Parchetul Curții de Apel Craiova, dupa ce ar fi bruscat o fetița de opt ani. Copila a fost ridicata cu mascații de la casa asistentului maternal din Baia de Arama…

- Avocatul familiei adoptive, Liviu Belulescu, a declarat, sambata, pentru MEDIAFAX, ca Sorina s-a adaptat la noua situație. „Fetița este foarte bine, se vede de pe buze. S-a adaptat imediat. I s-au spus tot felul de prostii, ca o taie pe burtica și ii ia mațele și o duce in America sa le vanda.…

- Autoritatile romane au demarat o ancheta in cazul fetitei din Baia de Arama Peste 250 de localnici din satul Negoiesti si orasul Baia de Arama au iesit aseara, în strada în semn de protest fata de încuviintarea adoptiei fetitei de 8 ani de catre familia româno-americana…

- Femeia care a preluat-o cu forța, cu ajutorul mascaților, pe fetița de 8 ani din Baia de Arama, județul Mehedinți, și-a explicat gestul. Este vorba despre procurorul de caz, de la Curtea de Apel Craiova, care a avut misiunea de a lua copilul de langa asistenții maternali pentru a fi data parinților…

- Un gorjean care poseda mandat de arestare in vederea extradarii, emis de catre autoritațile judiciare franceze, a fost prins de polițiștii mehedințeni. Barbatul a comis 29 de furturi, pe teritoriul Franței, cauzand un prejudiciu de 100.000 de euro. Un targujian, ajutat de mai mulți prieteni cu domiciliile…

- Judecatorul Ciprian Coada a participat la consultarile cu președintele Klaus Iohannis, alaturi de colegul sau Dragoș Calin, in calitate de reprezentant al Forumului Judecatorilor din Romania. Ciprian Coada a absolvit Institutul Național de Magistratura in 1999 și a profesat in cadrul Judecatoriei sectorului…