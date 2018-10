Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii rusi au aprobat miercuri impopulara reforma a pensiilor, in timp ce Kremlinul a precizat ca presedintele Vladimir Putin ar urma sa semneze in curand acest text ce a provocat o nemultumire puternica in tara, relateaza France Presse. "Atunci cand aceasta lege va ajunge la presedinte, ne putem…

- Mii de persoane au protestat marti in Belgia fata de reforma pensiilor, propusa de catre guvernul de centru-dreapta, potrivit agentiei Belga, citata de DPA. Protestele de astazi sunt cele mai recente dintr-o serie de actiuni din cadrul unui conflict intre sindicate si premierul Charles Michel, al carui…

- Pensiile a aproximativ 95 de mii de persoane sunt valorizate incepand cu 1 octombrie. Dintre acestea, 85 de mii sunt pensii pentru limita de varsta, iar aproape 10 mii sunt pensii pentru dizabilitate. Reforma pensiilor a fost subiectul dezbatut la prima sedinta a Clubului de presa a Guvernului, transmite…

- Politia din Rusia a retinut cel putin 839 de persoane in cadrul unor proteste la nivel national impotriva unei reforme a pensiilor propuse de Guvern, a declarat un grup independent de monitorizare rus, relateaza CNN.

- Legea pensiilor nu are legatura cu alegerile parlamentare din 202, altfel s-ar fi aplicat din acel an, ea urmand sa se aplice din 2021 pentru ca functionarii de la Casa Nationala de Pensii au nevoie de minimum doi ani pentru a recalcula 5,9 milioane de pensii, a anuntat vineri ministrul Muncii, Olguta...

- Legea pensiilor se va aplica din 2021 pentru ca functionarii de la Casa Nationala de Pensii au nevoie de minimum doi ani pentru a recalcula 5,9 milioane de pensii, a anuntat vineri ministrul Muncii, Olguta Vasilescu. Ministerul Muncii a lansat joi în dezbatere publică proiectul Legii pensiilor,…

- Modificarea Codului Penal ingrijoreaza mediul de afaceri prin protectia suplimentara asigurata functionarilor din administratia centrala si locala, care pot actiona discretionar, producand pierderi companiilor prin neindeplinirea obligatiilor legale, potrivit unui comunicat al Asociatiei Oamenilor de…

- Deputatul PSD Nicusor Halici a sustinut ca noul Cod, care are peste 800 de articole, modifica pentru prima oara in Romania administratia publica centrala si locala si doreste eficientizarea corpului functionarilor publici. "In ceea ce priveste functionarii publici si statutul lor, aici foarte…