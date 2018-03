Stiri pe aceeasi tema

- Romania a platit, in anul 2017, 2.296.451 de euro pentru nerespectarea conditiilor materiale de detentie, in urma hotararilor de condamnare pronuntate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), arata bilantul pe anul trecut al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP). Cifra este semnificativ…

- Vremea rea care se anunta in urmatoarele zile ii pune in garda si pe politisti. Oamenii legii ii sfatuiesc pe soferi sa acorde un plus de atentie si concentrare maxima in trafic, avand in vedere ca in perioada 18-22 martie, in intreaga tara vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare.…

- Vremea va deveni deosebit de rece la scara intregii tari incepand de sambata dupa-amiaza, cu valori termice ce vor cobori chiar si cu 10-11 grade fata de cele din aceste zile, in timp ce precipitatiile prognozate vor fi sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare si se vor semnala in majoritatea regiunilor,…

- "In schimb, ministrul justitiei submineaza orice actiune de reforma a penitenciarelor prin: reducerea bugetului institutiei - in 2017 finantarea penitenciarelor a fost redusa cu aproximativ 30 de milioane de Euro, echivalentul constructiei unui penitenciar nou sau al modernizarii a peste 8000 de…

- Oamenii care mint tot timpul ajung sa fuga de adevar chiar si cand acesta pare sa-i ajute. O afirmatie adevarata si usor verificabila facuta de Calin Popescu Tariceanu, confirmata si de ministrul Justitiei, este negata de deputatul PSD Florin Iordache. Dupa cateva zile, in loc ca adevarul sa triumfe,…

- Vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, sub limita de ger, pana pe 8 martie, in special noaptea si dimineata, in timp ce probabilitatea aparitiei precipitatiilor va fi ridicata pe tot parcursul intervalului, cu mici intermitente la nivel local, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie…

- Proteste au loc din nou duminica seara, in mai multe orase din tara, dupa ce ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat inceperea procedurilor de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. La Sibiu, peste 500 de persoane, potrivit organizatorului, Doru Apostu, marsaluiesc…

- Vremea va fi deosebit de rece in acest sfarsit de saptamana, cu valori termice negative atat minime, cat si maxime, la nivelul intregii tari. Potrivit meteorologului de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Dinu Marasoiu, in acest weekend vremea se va raci considerabil. In cursul…

- Circa 100 de persoane au protestat vineri in fata sediului Guvernului in legatura cu anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, scrie Agerpres.Oamenii prezenti in Piata Victoriei au scandat Codruta, nu uita,…

- Vremea va fi deosebit de rece in acest sfarsit de saptamana, cu valori termice negative atat minime, cat si maxime, la nivelul intregii tari, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, meteorologul de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Dinu Marasoiu. Potrivit specialistului, in acest…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan susține ca protestele de strada se vor amplifica in urmatoarea perioada in contextul deciziei ministrului Justiției, Tudorel Toader, de a cere revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. „Protestele vor continua si se vor amplifica. Si o sa incurajez atitudinea…

- Peste 100 de persoane protesteaza, vineri, la Cluj-Napoca, fata de intentia de revocare a sefei DNA. Oamenii cer demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Mii de oameni se mobilizeaza pe Facebook pentru noi proteste fata de decizia ministrului Justitiei de a o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. In Capitala oamenii se vor aduna in Piata Victoriei. Mai mult, proteste au fost convocate pe retelele de socializare si pentru duminica, in Bucuresti si…

- Aproximativ 100 de persoane au iesit joi seara in Piata Unirii din Iasi pentru a protesta, dupa anuntul facut de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, scrie AGERPRES.Protestatarii s au mobilizat pe retelele de…

- Aproximativ 500 de persoane au participat joi seara la Sibiu la o manifestare spontana de sustinere a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, acestia marsaluind pe principalele bulevarde din oras. Oamenii au purtat steaguri si pancarte cu mesaje precum: "DNA te vom…

- Aproximativ o mie de persoane protesteaza, la ora transmiterii stirii, in fata Palatului Victoria, dupa anuntul lui Tudorel Toader privind cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi. Oamenii s-au strans la scurt timp dupa anuntul ministrului Justitiei. Ei protesteaza fata de Guvern…

- In aceste momente, dupa decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a declansa procedura revocarii din functie a procurorului sef al DNA, oamenii au iesit in strada, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a protesta.Protestatarii scandeaza: "DNA sa vina sa va ia" si "Nu scapati ", "Hotii", "Tudorel,…

- Vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, in special pe durata noptilor, in urmatoarele doua saptamani, in timp ce precipitatiile vor fi prezente pe tot parcursul intervalului, cu mici intermitente la nivel local, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila pentru…

- Clujenii sunt chemați sâmbata, 17 februarie, în fața sediului PSD pentru un nou protest. ”Au trecut doua luni de proteste fața de modificarile aduse legilor justiției, cu mici victorii, dar și cu mari batalii care ne așteapta. Sâmbata…

- O spun clar si raspicat : negestionat bine, internetul poate fi mai mult un pericol decat un suport pentru organizatii sau oameni care vor sa construiasca si sa mentina o relatie cu publicul relevant. De ce ? In primul rand, este un spatiu cat se poate de liber unde oamenii isi…

- Cazul celor patru pușcariași-pacienți care aduc acuzații extrem de grave unor gardieni despre spun ca i-ar fi batut pe durata mai multor ani, a intrat și in atenția Avocatului Poporului. Instituția a anunțat ca s-a autosesizat și ca va face, conform competențelor, propria ancheta care va viza chiar…

- Un barbat in virsta de 34 ani, locuitor al capitalei a fost reținut in flagrant delict de polițiști, furind un telefon, noteaza Noi.md. Incidentul a avut loc in timp ce se deplasa pe bd. Stefan cel Mare, in troleibusul nr. 22 , cind ar fi sustras de la o domnisoara un telefon de model ,,HTC’’ in valoare…

- In cursul zilei de duminica, o persoana a sunat la 112 și a sesizat ca o persoana este decedata, intr-un imobil de pe strada Infrațirii din municipiul Brașov. Imediat la fața locului s-au deplasat echipaje de poliție, care au inceput cercetarile, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului…

- Din cauza condițiilor insalubre, a spațiilor supraaglomerate, a mancarii stricate și a lipsei de medicamente, un deținut aflat de opt ani de zile in spatele gratiilor, pentru talharie cu violența, risca sa iasa acum din pușcarie, intr-un coșciug, de patru scanduri. Vasile Șerban cere Statului Roman,…

- Politistii din Lugoj au pus mana pe un barbat de 37 de ani din Maguri care a fost condamnat la o pedeapsa cu inchisoarea dupa ce s-a urcat la volan desi nu avea permis. Oamenii legii l-au dibuit pe individ pe o strada din oras si, in baza mandatului emis de judecatori, i-au cerut sa ii insoteasca. “Politistii…

- Declarația ministrului Justiiei, Tudorel Toader, care spune ca recidiva a scazut in Romania, fiind acum la un prag de sub 40 la suta, a starnit scandalul. De cealalta parte, sindicaliștii din penitenciare nu sunt de acord cu aceste cifre și declara ca ministrul prezinta date eronate. Tudorel Toader…

- Ministrii propusi pentru Cabinetul Viorica Dancila sunt audiati, luni, in comisiile parlamentare de specialitate, iar plenul se va intruni, in sesiune extraordinara, pentru votul de investitura a noului Guvern.La momentul transmiterii acestei știri, cațiva protestatari #rezist s-au adunat…

- Tudorel Toader, ministru al Justiției, declara recent ca recidiva ar fi scazut in Romania, precizand in mod eronat ca n-ar exista nicio legatura intre recursul compensatoriu și nivelul recidivei. Ceea ce, daca ar fi adevarat, ar fi extraordinar. Realitatea, insa, il contrazice, transmite Federația Sindicatelor…

- Filmare de colecție cu Gabriela Firea pe scena. Videoclipul a fost realizat alaturi de Sandra Stoicescu, in urma cu ceva ani, pe vremea cand Primarul Capitalei era prezentatoare tv. Gabriela Firea a inregistrat acum ceva timp, un videoclip impreuna cu colega și prietena ei, Alessandra Stoicescu, in…

- Andreea Sava a prezentat, in ediția de sambata a emisiunii "Descoperiți", lista de nemulțumiri care a scos oamenii in strada. Pe pagina de internet "Spune NU Corupției" au fost prezentate, punct cu punct, motivele pentru care oamenii trebuie sa iasa in strada la protestele #rezist. Puse sub lupa, cinci…

- Zeci de mii de oameni din toata tara protesteaza, sambata seara, fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti. Oamenii s-au adunat in Piata Universitatii, de unde au plecat in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la Curtea…

- Peste 20.000 de oameni protesteaza in Piața Universitații din capitala nemultumiti de modificarile aduse legilor Justitiei si Codurilor Penale. Oamenii s-au mobilizat pe Facebook iar acțiunea este intitulat pe retelele de socializare „Romania spune ‘nu’ coruptiei, toti pentru justitie”. In București…

- Mai multi localnici din Alexandria au anuntat ca vor protesta sambata, 20 ianuarie, la ora 18.00, in fata Casei de Cultura din oras. Oamenii sunt nemultumiti de schimbarile pe care partidul de guvernamant intentioneaza sa le faca legilor Justitiei.

- Sambata, 20 ianuarie, sunt așteptați in Capitala zeci de mii de oameni, potrivit evenimentului organizat pe pagina de Facebook a comunitații Corupția Ucide, care vor manifesta fața de modificarea legilor Justiției, Codului penal și Codului...

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, Calendarul de masuri 2018-2024 pentru solutionarea supra-aglomerarii carcerale si a conditiilor de detentie, in executarea unei hotararii-pilot pronuntata de CEDO la 25 aprilie 2017, potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei (MJ). "Directiile de actiune…

- "Directiile de actiune identificate in calendarul de masuri vizeaza: modificari legislative care urmaresc reducerea populatiei penitenciare si imbunatatirea conditiilor de detentie, investitii in infrastructura fizica a penitenciarelor care vizeaza extinderea numarului de locuri de detentie si modernizarea…

- 'Marti voi avea o intrevedere cu presedintele CEDO. Pe data de 25 ianuarie trebuie, ca termen limita, sa prezentam foaia de parcurs. Noi avem foaia de parcurs de multa vreme redactata. In fiecare zi mai adaugam cate ceva. (...) Eu voi avea intrevedere, expertii vor avea intrevedere la Grefa Curtii.…

- Problemele din Justiție și din multe alte domenii sunt realitatile mizerabile in care inotam de aproape 30 de ani. Iar daca voi nu v-ati saturat de ele, eu da. Nu spun ca nu sunt importante, nu spun sa ne resemnam și sa le acceptam. Și tocmai pentru ca sunt atația care scriu despre ele,…

- Gunoiul apare peste noapte in unele zone de agrement din Capitala. Scuarul de pe strada Hristo Botev a fost salubrizat acum cateva zile de muncitorii de la Spatii Verzi, iar dimineata gramezile de deseuri erau la loc.

- Un numar de 941 de persoane au fost puse in libertate, pana duminica, urmare a expirarii duratei pedepsei in termen, prin Legea privind recursul compensatoriu, iar in cazul a 2.767 de detinuti instantele au admis liberarea conditionata, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor…

- Aproximativ 300 de persoane au protestat, duminica seara, în centrul orasului Cluj-Napoca, fata de legile Justitiei si fata de Guvern. Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mâna cu mesajul 'Toti pentru justitie', precum si altele pe care au scris 'PSD, ciuma…

- Clujul ieste in strada pentru democratie si justitie si in 2018 Clujenii vor iesi duminica in strada pentru democratie si justitie. Prostestul, la care si-au anuntat virtual participarea mii de persoane, va incepe la ora 18.00, iar punctul de intalnire estepi Monumentul Memorandistilor. 1. Vrem…

- Inițiativa Timișoara, Rezistența Timișoara și alte organizații civice din urbea de pe Bega cheama oamenii la București pentru a protesta, in 20 ianuarie. Sambata, 20 ianuarie, la București va avea loc un marș cu pornire din Piața Universitații spre Piața Unirii – Fantani – Parlament,…

- Directorul executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie, Florinela Georgescu, a vorbit la Romania TV despre cum va fi vremea la final de an, dar a oferit si date in premiera despre cum va fi vremea in luna ianuarie. Citeste si: BOMBA anului: Radu Mazare a FUGIT din Romania si cere…

- Spre sfarsitul anului regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei, in timp ce precipitatiile, indeosebi sub forma de lapovita si ninsoare, se vor semnala in ultimele zile din 2017 si in primele din 2018, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila in intervalul…

- Vremea va fi mai calda in urmatoarele trei zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tarii, insa spre sfarsitul anului regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei, in timp ce precipitatiile, indeosebi sub forma de lapovita si ninsoare, se vor semnala in ultimele zile…

- Tudor Carstoiu, tanar activist civic, specialist in marketing, in cadrul unui interviu acordat DC News, a discutat despre acest subiect. El a zis ca nu se poate vorbi despre un lideri, in mod oficial, ci de mai mulți mini lideri. Totuși, el l-a dat exemplu pe Cristian Mihai Dide, unul dintre…

- Manifestantii s-au adunat în centrul orasului, într-un loc aflat, de asemenea, în apropierea sediului PSD, unde au strigat si au fluierat. Dupa aproximativ o ora, oamenii au pornit în mars pe strazile din jurul centrului orasului, pe ceea ce protestatarii numesc "traseul…