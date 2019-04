Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din CFR protesteaza, joi, in fata sediului Ministerului Transporturilor, ei solicitand o majorare salariala de 50 la suta si includerea acesteia in viitorul contract colectiv de munca, act care va fi negociat in perioada urmatoare. Liderul de sindicat din cadrul CFR, Rodrigo…

- Profesorii si invatatorii din Polonia au declansat luni o greva nationala pe o perioada nelimitata, pentru a cere o majorare salariala, dupa ce discutiile cu guvernul nu au permis satisfacerea solicitarilor sindicatelor, a anuntat presedintele ZNP, cea mai mare confederatie sindicala din sectorul…

- Ioan Radoiu, liderului sindicatului Unitatea- Sindicatul Liber de la Metrou, a anuntat ca joi si vineri, intre orele 13-14, vor avea loc proteste in fata Ministerului Transporturilor, ca urmare a indiferentei pe care ministrul Razvan Cuc o manifesta fata de accidentul din ianuarie. "Ministerul transporturilor…

- Aproximativ 30 de angajați ai Spitalului Județean Reșița au protestat, miercuri, in curtea instituției, dar și in fața biroului directorului unitații medicale, nemulțumiți fiind de faptul ca sporurile le-au fost reduse, potrivit Mediafax.Protestul spontan a fost organizat la Spitalul Județean…

- California a suspendat in aceasta saptamina un proiect de cale ferata de mare viteza, in contextul in care modalitatile moderne de transport au de-a face cu o batalie dificila in Statele Unite, inclusiv cu o multitudine de obstacole culturale, politice si economice, scrie AFP.

- Timp de doua zile, polițiști și angajați din penitenciare, din toata țara, vor protesta in Capitala, in fata sediului Ministerului Afacerilor Interne (MAI), solicitand conditii de lucru mai bune si o salarizare echitabila. La manifestația, care ar urma sa adune 5.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor…

- Vortexul polar care loveste zilele Statele Unite Americii a determinat autoritatile sa ia masuri extreme. Scolile au fost închise, zborurile au fost anulate. Frigul puternic i-a determinat pe muncitorii de la caile ferate din Chicago au avut o idee inedita în privinta sinelor de tren. Ei…

- Minerii și energeticienii ar putea beneficia de unele scutiri de impozite, pe modelul deja aplicat angajaților din construcții, ceea ce le-ar putea aduce o creștere salariala de 23%. Inițiativa a pornit de la ALDE Gorj și este susținuta de conducere...