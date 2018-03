Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de mii de elevi de elevi, parinți și profesori nu sunt de acord cu schimbarile pe care vrea le faca ministerul Educației in invațamatul liceal. A fost inițiata și o petiție in acest sens.

- La Bruxelles a avut loc un protest de amploare al taximetriștilor, care au blocat mai multe artere importante, pentru a atrage atenția autoritaților asupra a ceea ce considera concurența neloiala a serviciului Uber.

- "Atenție, in oraș nu exista asfalt!". Un astfel de anunt a aparut la intrare in municipiul Balti. In acest mod, soferii isi exprima nemultumirea fata de starea deplorabila a drumurilor din oras.

- In aceasta dimineata, la Horia a fost organizat un protest fata de starea drumurilor din judet. Satui de promisiuni fara acoperire si scuze din partea administratorilor drumurilor judetului, oamenii au iesit in strada cu pancarte pentru a-si face auzite necazurile. Drumul Arad-Siria, pe traseul caruia…

- Niciun sector de drum national nu este inchis, sambata dimineata, arata CNAIR. Soferii sunt sfatuiti in continuare sa se informeze inainte de a pleca la drum si sa aiba masinile echipate de iarna.

- Starea drumurilor, vineri, 23 martie. Traficul pe Autostrada A2 este blocat complet, vineri dmineata. Un TIR s-a rasturnat ca urmare a caderii masive de zapada. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare, valabila pentru 14 judete si Capitala. Avertizarea…

- Circulatia rutiera pe autostrada A2 a fost inchisa de la ora 07.30 pentru toate categoriile de autovehicule, pe ambele sensuri de mers, intre Bucuresti si Drajna, din cauza viscolului puternic si a vizibilitatii reduse, informeaza Compania Nationala de Administrare a

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instituit restrictie de tonaj pentru masinile mai mari de 7,5 tone pe DN 13A, intre Odorheiu Secuiesc si Miercurea Ciuc, din cauza ninsorii.

- In intervalul orar 16:30 21.03.2018 04:30 22.03.2018, DRDP Constanta a patrulat cu 66 autoutilaje si s au raspandit 739 tone sare si 8,8 tone CaCl2, astfel: SDN Constanta: 17 autoutilaje pe DN 2A, DN 22A, DN 22, DN 39, DN 39E, DN 22C, DN 3, DN 38, DN 3C; s au raspandit 137 tone sare si 0,8 tone CaCl2…

- "Starea generala a drumurilor si infrastructura feroviara ramane slaba. Autostrazile si drumurile nationale reprezinta putin peste 20- din reteaua de drumuri a Romaniei, in timp ce 90- din sosele au o singura banda de circulatie pe fiecare sens", se arata in raportul pe 2018 al Comisiei Europene privind…

- Angajați ai Grup Feroviar Roman au refuzat sa mai intre la lucru luni dimineața. EI cer negocieri, fiind nemulțumiți de prevederile care s-ar putea regasi in noul contract colectiv de munca.

- Dupa cateva ore de lapovita care s-au transformat in ninsori puternice in acest weekend, cea mai mare parte a teritoriului Republicii Moldova este acoperita cu un strat de zapada de cel putin 20 de cm. La ora actuala ninsoarea a incetat si cerul se mentine variabil in toata tara, insa temperatura medie…

- UPDATE 2: Șoferii vasluieni par sa nu fie de acord cu cele relatate de oficialii județului. Un astfel de șofer ne-a contactat telefonic pentru a-și spune oful.”Am facut azi 350 de kilometri. Vin de la Sighișoara. Am trecut prin zone in care lapovița sau viscolea, cu toate astea drumurile erau negre.…

- Citeva zeci de persoane din comuna Bunesti Averesti, judetul Vaslui, au protestat astazi timp de doua ore in zona Cumpana, din satul Bunesti nemultumiti de starea proasta a Drumului Judetean 244D, care trece prin localitate. Oamenii acuza faptul ca autoritatile nu au intervenit pentru repararea drumului,…

- „Zilnic vedem pe rețelele de socializare imagini postate de cetațeni revoltați de modul in care arata drumurile județene. In ultimele zile, am vazut aradeni care au pus mana pe lopata și au trecut la fapte, adica au acoperit gropile de pe un drum județean, satui de nepasarea autoritaților, in speța…

- In topul cauzelor care influenteaza negativ siguranta rutiera, alaturi de nerespectarea regulilor de circulatie si efectuarea de manevre riscante, se regaseste starea drumurilor, arata un sondaj efectuat de Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania - UNSAR.

- Codul Galben de schimbare brusca a vremii a expirat, insa in zona centrala a tarii continua sa cada ninsori. Se intampla acest lucru si in Chisinau, aici unde majoritatea strazilor nu sunt curatate prompt, motiv pentru care au avut loc si se intampla accidente rutiere.

- Starea drumurilor 1 martie. Țara este paralizata de frig de la inceputul saptamanii. In mai multe regiuni din țara au cazut cantitați considerabile de zapada. In continuare nu se poate circula pe multe sosele din Romania ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile. Drumuri nationale si autostrazi cu…

- Circulatia rutiera pe anumite segmente de pe cinci drumuri nationale din Dobrogea, A2 si A4 este in continuare inchisa, joi dimineata, dar pe segmentul Fetesti – Cernavoda se circula in […]

- Starea drumurilor din Dolj la ora 16.00, potrivit ISU Dolj: -Drumuri naționale: se acționeaza pe toate drumurile naționale din județ cu 45 utilaje folosindu-se 234 tone material antiderapant; -Drumuri județene: se acționeaza cu 61 utilaje folosindu-se 134 tone material antiderapant. ...

- Circulatia rutiera este oprita, miercuri dimineata, pe autostrazile A2 Bucuresti – Constanta si A4 Ovidiu – Agigea, pe 14 drumuri nationale si 47 de drumuri judetene din tara, din cauza […]

- Circulatia rutiera este in continuare inchisa pe autostrazile A2 (intre Bucuresti si Constanta) si A4 (intre Ovidiu si Agigea) si pe 11 tronsoane de drumuri nationale din judetele afectate de viscol, in timp ce pe 13 sectoare de drum s-au mentinut restrictiile pentru autovehiculele de mare tonaj, a…

- Zapezile ne-au luat iarasi pe nepregatite. La primele ore ale diminetii, soferii si-au facut singuri "poteca" pe strazi, plugurile si sararitele avand, probabil, alta treaba. "La Sud a fost jale. Zapada era asa cum a asternut-o Dumnezeu, nicio interventie", ne-a spus un cititor. …

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instituit restrictia de tonaj pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile nationale DN 22, intre […]

- Iarna a paralizat țara! Autostrazile A2 Bucuresti – Constanta si A4 Ovidiu – Agigea sunt inchise marti dimineata, la fel ca si alte 25 de drumuri nationale, in timp ce pe trei drumuri nationale se circula restrictionat. Circulatia rutiera a fost inchisa, marti dimineata, pentru toate categoriile de…

- Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Arad au explicat: “Intrucat condițiile meteo nefavorabile au ingreunat traficul rutier, iar societatea care avea obligativitatea de a asigura viabilitatea drumului prin distribuirea de material antiderapant pe șoselele din municipiul Arad nu a acționat,…

- In perioada 25 – 26 februarie, potrivit informarilor venite din partea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, pe drumurile nationale si judetene din Valcea s-au imprastiat aproximativ 1.000 de tone de material antiderapant.

- Conducatorii auto romani care au planificate curse spre si prin Bulgaria trebuie sa se informeze in prealabil de starea drumurilor din zonele tranzitate, autoritatile bulgare emitand avertizarile de cod rosu si portocaliu in perioada 26-27 februarie, informeaza luni Compania Nationale de Administrare…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza viscolului si pentru a permite utilajelor de deszapezire sa actioneze pentru curatarea carosabilului, au fost inchise in judetul Teleorman DN51A […]

- Protest spontan miercuri dimineața la Direcția de Sanatate Publica Dolj. Zeci de medici și asistenți medicali au ieșit in fața sediului nemulțumiți de aplicarea neunitara a legii salarizarii.

- Cateva sute de angajati CFR s-au adunat in fata Ministerului Transporturilor pentru a rememora inabusirea violenta a Grevei ceferistilor din 16 februarie 1933. Dupa ce au depus coroane, ceferistii au trecut la protest.

- Se circula in conditii de iarna pe mai multe drumuri din judetul Constanta. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, codul galben este valabil pana azi la ora 20.00, in Dobrogea. Se vor semnala intensificari locale ale vantului, cu rafale ce vor mai atinge 55 km h, dar si ninsori temporar…

- In ultimele 24 h, cerul a fost acoperit, semnalandu-se precipitatii sub forma de ninsoare, zapada proaspat cazuta in zona de munte a fost de 15 cm. In cursul dimineții s-au inregistrat temperaturi cuprinse intre -1°C si -4°C. Starea drumului: In cursul zilei de ieri si in aceasta…

- Un grup de locuitori din Soconzel și Stana au protestat azi, 25 ianuarie, in fața Palatului Administrativ din Satu Mare, cerand repararea drumurilor din localitate. Potrivit acestora, spre exemplu, drumul județean care leaga localitațile Socond și Soconzel este impracticabil. „Medicul de familie ne-a…

- Prefectul județului Suceava, Mirela Elena Adomnicai, a inspectat, luni 22 ianuarie 2018, in jurul orei pranzului, mai multe porțiuni din drumurile naționale aflate in aria de competența a secțiilor de Drumuri Naționale Suceava și Campulung, respectiv DN2, de la Suceava spre Falticeni, și DN 17,…

- "In cursul zilei de astazi sunt pregatiti sa actioneze peste 13.000 de angajati ai MAI, dintre care 4.600 de politisti, 3.500 de jandarmi si 5.100 de pompieri cu 3.031 mijloace de interventie", informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Pe autostrada A1 Bucuresti…

- Romanii sunt foarte nemulțumiți de clasa politica și de starea economiei. Un nivel ridicat de nemulțumire exista și in privința sistemului de sanatate și a sistemului de educație, deși medicii și profesorii sunt apreciați, releva un sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS,…

- Mai multe drumuri judetene si comunale continua sa fie inchise vineri, din cauza vremii nefavorabile, iar peste 70 de localitati nu au energie electrica. Potrivit unui comunicat al IGPR, vineri […]

- Mai multe drumuri din tara sunt inchise, iar mii de case au ramas fara curent electric, in contextul in care optsprezece judete se afla sub avertizari cod portocaliu si cod galben de viscol si ninsori, valabile pana joi seara. 0 0 0 0 0 0

- Utilajele de deszapezire au acționat pe drumurile naționale și județene cu utilaje corespunzatoare, folosind, in total, 562 tone material antiderapant. Județul Bistrița-Nasaud se afla, inca de ieri, sub incidența unei avertizari cod galben de vant și viscol pentru zona de nord, nord-est, respectiv est…

- Premierul interimar Mihai Fifor a transmis, joi, prefectilor din judetele aflate sub cod de avertizare de vreme rea sa colaboreze cu presedintii Consiliilor judetene pentru a asigura ca nu exista drumuri judetene blocate si sa informeze permanent populatia cu privirea la starea drumurilor. …

- Pe de alta parte, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit ieri dupa-amiaza in sedinta extraordinara. Au fost discutate problemele care pot sa apara, iar prefectul a dispus instituirea permanentei la nivelul tuturor comitetelor locale pentru situatii de urgenta si a atentionat institutiile…

- La aceasta ora, la Palatul Cotroceni are loc un protest! Mai mulți tineri, nemulțumiți de decizia lui Klaus Iohannis de a nominaliza-o pe Viorica Dancila drept premier, manifesta impotriva președintelui.știre in curs de actualizare

- Incepand din noaptea de 17-18 ianuarie 2018, județele Iași, Vaslui, Vrancea, Galați și zonele joase ale județelor Neamț și Bacau au intrat sub incidența avertizarilor Cod Galben, respectiv Cod Portocaliu de ninsori și viscol. Pe acest fond, DRDP Iași vine cu o serie de recomandari la adresa șoferilor,…

- Strat de zapada de 20 de centimetri in Maramures. In ultimele 24 de ore, cerul a fost acoperit, inregistrandu-se precipitaaii sub forma de ninsoare, zapada proaspat cazuta a fost de pana la 20 de centimetri in zona de munte. In cursul dimineții s-au inregistrat temperaturi cuprinse intre -3°C si…

- 25 de autobasculante si camioane si 6 unimog uri dotate cu lama patruleaza si distribuie material antiderapant pe drumurile judetene. La ora 20 va intra tura de noapte. Potrivit directorului RAJDP, Lucian Lungoci, se va actiona si noaptea atata timp cat se va mentine ninsoarea.Incepand cu ora 3 4 dimineata,…

- Protest matinal in satul Puhoi din raionul Ialoveni. Peste 100 de localnici au blocat drumul principal de la ora 6:00. Acestia sunt nemultumiti ca, acum șase zile, a fost anulata cursa de autobuz spre Chisinau.

- Consilierii județeni se intrunesc, joi, de la ora 11.00 in ședința extraordinara, care va avea loc in sala 100 ”Mihai Viteazu” a Palatului Administrativ. Pe ordinea de zi sunt trei proiecte. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea declasarii și radierii din Inventarul bunurilor care apartin domeniului…

- In ultimele 24 h, cerul a fost acoperit, semnalandu-se precipitatii sub forma de ploaie si lapovita. In cursul dimineții s-au inregistrat temperaturi cuprinse intre 2°C si 7°C. Starea drumului: In cursul zilei de ieri si in aceasta dimineața s-a intervenit cu un numar de 2 utilaje si a fost…