Protest actori. Oana Pellea, absentă. Mesaj pe Facebook: Avem dreptul să existăm în țara noastră ”Sunt in Cluj, am avut bucuria sa țin un curs unor oameni excepționali. Imi pare rau ca nu sunt in Piața acum alaturi de colegii mei care-mi doresc, din tot sufletul, sa se adune și sa fie impreuna in Piața. E foarte important sa ne luptam pentru drepturile noastre, pentru a fi respectați, pentru a ne recaștiga demnitatea, suntem oameni ca toți ceilalți, muncim ca toți ceilalți, e o munca care se cere a fi respectata și renumerata. Sper ca cineva care are decizia in maini sa ne asculte și sper sa ne caștigam painea cinstit in țara noastra, sa nu fim obligați sa plecam, sa ne schimbam meseriile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de oameni au participat, duminica seara, la protestul artistilor din Piata Victoriei, intre acestia fiind si actori cunoscuti, precum Victor Rebengiuc, Mihai Calin, Marius Florea Vizante, scrie news.ro.Victor Rebengiuc a spus ca, declarativ, suntem pe culmile cresterii economice,…

- PNȚ-CD scrie intr-un mesaj postat pe Facebook ca rețeaua sociala a prejudiciat alegerile și solicita guvernului Dancila sa ia masuri ia masuri pentru blocarea accesului la Facebook in Romania. Partidul Național Țaranesc Creștin Democrat (PNȚ-CD), a postat pe contul de Facebook al partidului, un protest…

- "Romania continua sa se dezvolte bine in guvernarea PSD. Conform INS, creșterea economica inregistrata pe primul trimestru din acest an este de 5%, in consens cu prognoza Guvernului. Este o creștere de 4 ori mai mare decat media Uniunii Europene.Realitatea confirma din nou ca programul PSD funcționeaza…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, i-a transmis, miercuri, intr-o postare pe pagina de Facebook, un mesaj dur președintelui Klaus Iohannis pentru modul in care acesta trateaza problemele naționale, precum aderarea Romaniei la Spațiul Schengen, punand pe primul plan, chiar și la summitul de la…

- Presedintele Klaus Iohannis are sansa sa negocieze el insusi o majoritate parlamentara, dupa referendumul pe justitie din 26 mai, declara la RFI europarlamentarul PPE Cristian Preda, care considera ca Iohannis va cauta o noua majoritate, dupa referendumul pe justitie.Klaus Iohannis incepe…

- Comunitatea Declic organizeaza, duminica, pe 19 mai, manifestatia "Toti pentru Europa", in Piata Victoriei. "Este ziua in care sute de mii de oameni de pe intregul continent ies in strada pentru a-si arata increderea in valorile europene", se arata intr-un comunicat remis, vineri, Ziare.com.…

- „In Romania, punem intotdeauna pacienții pe primul loc! Incepand cu anul 2017, pacienții care sufera de afecțiuni grave, cum ar fi probleme oncologice, boli cardiovasculare și alte boli rare, pot primi tratamente de la medicii lor fara a aștepta aprobarea din partea Caselor județene de asigurari.…

- Cațiva zeci de oameni participa la un protest anti-guvernamental in Piața Victoriei din Capitala. Protestul a inceput miercuri in jurul orei 16.00 și are loc in paralel cu ședința de Guvern.Citește și: Guy Verhofstadt ii da LOVITURA FATALA lui Calin Popescu: Partidul sau, ALDE, va fi EXCLUS…