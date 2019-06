Stiri pe aceeasi tema

- Unul din cei mai cunoscuți actori romani, Ion Caramitru, va fi anchetat de corpul de control al Ministerului Culturii, pe fondul scandalului iscat la Teatrul Național București.In calitate de director al TNB, Caramitru a acuzat faptul ca teatrul se indreapta cu viteza spre faliment și ca nu…

- Un protest al actorilor este anuntat pe retelele de socializare pentru duminica seara, incepand cu ora 18.00, in Piata Victoriei, in urma taierilor bugetare de la institutiile de cultura, care au dus la concedieri.

- Primarul din Falticeni, Catalin Coman, a declarat ca va depune un proiect pentru reabilitarea cladirii primariei acestui municipiu. Anuntul a fost facut astazi, dupa ce ministrul culturii, Daniel Breaz, a vizitat primaria Falticeni, alaturi de parlamentarii Ioan Stan și Alexandru Radulescu. „Este o…

- Ministrul culturii, Daniel Breaz, a declarat ca va sustine ca Muzeul de Arta „Ion Irimescu” din Falticeni sa obțina statutul de muzeu național. Daniel Breaz a vizitat astazi Muzeul ”Ion Irimescu”, declarandu-se impresionat de colecția maestrului care este expusa in acest muzeu. Ministrul culturii a…

- Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare (SNLP) impreuna cu Federatia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar (FSSP), reprezentand 9.000 de membri de sindicat din totalul de 13.000 de salariati din sistemul penitenciar, anunta continuarea actiunilor de protest declansate in luna aprilie…

- Ana Birchall vrea control total la Ministerul Justiției. Succesoarea lui Tudorel Toader i-a lasat fara atribuții pe doi secretari de stat aduși în instituție de fostul șef de la Justiție.

- Invitat la “Testul de Sinceritate” pe Alba24, ministrul Culturii, Daniel Breaz, senator PSD de Alba, a raspuns intrebarilor adresate de moderatorul emisiunii, Dan Lungu, in contextul functiei pe care o detine in Guvernul Romaniei, dar si al alegerilor europarlamentare. Reprezentant PSD, Daniel Breaz…

- Ultimele tablouri care se afla inca in Notre-Dame si "care nu au fost distruse" vor fi "securizate in cursul zilei de vineri", a anuntat ministrul francez al Culturii, Franck Riester, in fata celebrei catedrale din Paris, devastata luni de un incendiu de proportii, informeaza AFP, relateaza Agerpres.Citeste…