Protest actori. Aurelian Pavelescu, replici acide: De ce să plătească societatea pentru voi? "ACTORII ȘI PROTESTELE - SA FIE PLATIȚI CA IN COMUNISM, DAR SA TRAIASCA IN CAPITALISM! SE POATE AȘA CEVA? EU CRED CA NU! E NEVOIE PE ȘANTIERE! De cațiva ani, un grup de actori - unii cu faima - s-a gasit in fruntea protestelor impotriva ”ciumei roșii”, ridicand in slavi linia corporatisto-neomarxisto-globalizanta. Linia care spune ca statul nu trebuie sa-i protejeze pe saraci prea mult, niște leneși ramași din comunism; ca pensionarilor sa nu li se mareasca pensiile fiind retrograzi, cu mentalitate comunista, care daca iau bani mai mulți ii indatoreaza pe nepoți; iar asistații social...… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

