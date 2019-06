Protest acasă la fetița adoptată cu forța Mai mulți cetațeni s-au adunat in fața casei in care locuia fetița cu asistentul maternal in semn de protest pentru luarea cu forța a micuței de catre mascați pentru a fi trimisa in adopție in SUA. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii sunt nervosi si cer ca Sorina sa se intoarca in sanul asistentului maternal, care a crescut-o de cand era mica. Fetita de numai 8 ani nu isi doreste sa mearga in SUA la familia adoptiva si doreste sa ramana in continuare cu asistentii maternali.

- Cazul fetiței de opt ani care a fost luata cu forța de polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Mehedinți a scandalizat o țara intreaga, intrucat se pare ca fetița ar fi fost adoptata de o familie din SUA, insa fara știrea celei care o creștea de la varsta de noua luni.

- Vasile Saramat, cel care ținea in plasament fetița de 8 ani din Baia de Arama susține ca familia din SUA, care a reușit in instanța sa adopte fetița se lauda ca a platit 30.000 de euro mita la Autoritatea Tutelara. Mai mult, tatal arata ca avocații familiei din SUA sunt rude de gradul I cu judecatorii…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia minorei ALEXANDRA OANA LUNGU, in varsta de 10 ani, din orasul Navodari.Potrivit IPJ Constanta, la data de 14 iunie a.c. aceasta a plecat de la adresa de domiciliu, fara a reveni pana in prezent.SEMNALMENTEInaltime 1,30 m, greutate 28 de kilograme,…

- In dupa amiaza zilei de 4 iunie 2019, politistii botosaneni au fost sesizati de o femeie cu privire la faptul ca fiica ei minora, de 6 ani, care plecase la un magazin din apropierea locuintei, neinsotita si fara supravegherea unui adult, nu a revenit la domiciliu.

- O fetița de 6 ani din Repedea a disparut de acasa. Valentina este cautata de polițiști, jandarmi , pompieri și voluntari.video+foto Vineri seara s-a dat alerta in Repedea privind faptul ca Valentina nu a ajuns acasa. Potrivit ultimelor informații micuța a fost vazuta jucandu-se cu sora ei mai mica…

- O asistenta medicala angajata la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Targu Jiu in varsta de doar 36 de ani a fost diagnosticata de curand cu tumora maligna pleurala-mezoteliom pleural epiteloid. Maria Paunescu este mama unei fetițe de opt anișori, iar cruntul diagnostic…