Protest 15 martie, #ȘÎEU. Val Vâlcu: Să nu fie ipocriţi. Am protejat Ciuboţica Cucului Omul de afaceri a anuntat ca, pe 15 martie, incepand cu ora 15:00, iși intrerupe activitatea timp de 15 minute in intregul lant de restaurante pe care il detine, in semn de protest fata de lipsa autostrazilor din Moldova si din intreaga tara. Totodata, el i-a provocat si pe alti oameni de afaceri din tara sa-i urmeze exemplul. "Exista un segment din Romania, o zona electorala importanta, odata ce a avut castig de cauza, care pe teme de ecologie s-a opus industrializarii, s-a opus proiectului Rosia Montana, indiferent de argumente, date stiintifice, de impact economic. A spus "nu domnule… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

